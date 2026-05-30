バルセロナの新加入アンソニー・ゴードンは、ハンス・フリック監督と対面した後、チャンピオンズリーグ制覇への意欲を明かした。

欧州での活躍をめざすゴードンは、すでにバルセロナに溶け込み始め、ハンジ・フリック監督とも初対面を済ませた。イングランド代表の彼は、このドイツ人監督を絶賛。ラ・リーガでの生活に向け、最初の話し合いが大きな励みになったと語った。

初対談についてゴードンは「とても良く、前向きな印象だった。彼は素晴らしい人物で、居心地よく感じさせてくれた」と明かした。

ほかのチームメイトに会うことを楽しみにしており、「何よりもまずファンに会い、スタジアムでプレーし、多くのタイトルを獲得したい」と語った。