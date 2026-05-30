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バルセロナの新加入アンソニー・ゴードンは、ハンス・フリック監督と対面した後、チャンピオンズリーグ制覇への意欲を明かした。
ゴードン、欧州制覇を目指す
ゴードンの加入にバルセロナファンは大きな期待を寄せ、25歳のウイングはスポティファイ・カンプ・ノウでの重圧をすぐに受け止めた。 移籍金は報道によると8000万ユーロ（約6900万ポンド）で、5年契約。彼は新天地で歴史を肌で感じようとクラブ公式博物館を訪れ、スペインでの最初の目標を明かした。
男子トップチームが獲得した5つのチャンピオンズリーグトロフィーの前で、彼は「6つ目が必要だ」と宣言。バルサでプレーする間に欧州制覇に貢献したいと語った。
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ゴードン、フリックとの面会を喜ぶ
欧州での活躍をめざすゴードンは、すでにバルセロナに溶け込み始め、ハンジ・フリック監督とも初対面を済ませた。イングランド代表の彼は、このドイツ人監督を絶賛。ラ・リーガでの生活に向け、最初の話し合いが大きな励みになったと語った。
初対談についてゴードンは「とても良く、前向きな印象だった。彼は素晴らしい人物で、居心地よく感じさせてくれた」と明かした。
ほかのチームメイトに会うことを楽しみにしており、「何よりもまずファンに会い、スタジアムでプレーし、多くのタイトルを獲得したい」と語った。
ロッカールームの文化とチームのスタイル
ゴードンは早口質問コーナーにも参加し、文学愛など私生活を明かした。ベテラン寄りとからかわれつつ、ロッカールームで「カタルーニャ・ブッククラブ」を立ち上げ読書を広めたいと語った。
また、彼はすでにMFフレンキー・デ・ヨングや10代のスター、ラミネ・ヤマルなど数人の新チームメイトと会っていることも明かした。チーム内のファッションについて問われると、ゴードンは即座にヤマルを「最もスタイリッシュ」と指名した。
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夢が叶った
ゴードンは移籍に向けて長く準備してきた。ニューカッスル時代に理学療法士と2年間スペイン語を学んでいたという。チームに足跡を残すと決意し、新シーズンで青と赤のユニフォーム初ゴールを決めたら新しいパフォーマンスをすると明かした。
最後にファンへ「愛をありがとう。ここに来られて興奮しているし、誇りに思う。夢が叶った。世界最高のチーム、バルセロナだ」と語り、献身を誓った。