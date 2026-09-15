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バルセロナの大型補強ロドリ、ベルナベウ行きを断った後にレアル・マドリーの指揮官ジョゼ・モウリーニョと極秘電話していたことを明かす
スペインの強豪2クラブの間で揺れる難しい選択
ロドリゴのバルセロナ加入は、近年のラ・リーガ史において最も重要な移籍の一つを意味する。マンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの下、非常に成功を収めた後、この30歳MFはスペインの最も名門とされる2クラブによる激しい獲得競争の中心にいた。
ロドリは、モウリーニョがスペインの首都で自身をどう起用するかという構想を伝えるため、直接連絡を取ってきたことを明かした。MFは、2人のやり取りの詳細が公になっていたことに驚きを示しつつも、そのアプローチには敬意を払った。
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敬意ある拒否
ロドリは、関心を寄せられたことには感謝していたものの、自身の気持ちはバルセロナで進められているスポーツプロジェクトに固まっていたと説明した。ただ、同指揮官のサッカー界における地位を考えれば、モウリーニョに対して一定のプロフェッショナルな礼節を保つ必要があると感じていたという。やり取りの詳細について問われると、ロドリは対話のプライバシーを明かさないよう慎重な姿勢を示しつつ、モウリーニョの働きかけを認めた。
「まあ、プライベートな会話を明かすのは彼の立場でもないと思う。ただ、彼が僕に来てほしいと思っていたこと、そして僕がチームに何をもたらせるかを話してくれたのは確かだ」と、ロドリは 『ムンド・デポルティーボ』に語った。「対応はとても良かった。決断を下した時には、関心を寄せてくれたことと、その対応に感謝を伝えるために彼にも電話をした。彼は素晴らしい監督だと思うし、成功を収めたあらゆるクラブでそれをすでに証明している。そしてレアル・マドリーは、このリーグで手ごわいライバルになるだろう」
政治的な雑音や外部リンクを無視して
移籍市場を通じて、さまざまな外的要因がロドリの移籍を複雑にしかねない状況を生んでいた。大統領候補エンリケ・リケルメとの潜在的なつながりがマドリーの関心を冷ました可能性があるとの噂も流れたが、このMFは当時、スペイン代表での自身の任務に完全に集中していたと強調した。
「正直に言えば、私はこうしたことには距離を置いていた。なぜなら、私の記憶が正しければ、それはワールドカップの時期に起きたことであり、私は代表チームとともに、今の時点で自分が達成した中で最も重要な節目を成し遂げることに集中していたからだ」とロドリは語った。
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マドリードとの大一番
最終的に、カンプ・ノウの魅力はジョゼ・モウリーニョの個人的な説得や会長選候補者たちの約束を上回った。ロドリのカタルーニャ入りは、スペインと欧州の両方で支配的な地位を取り戻そうとするクラブにとって、変革の瞬間と見なされている。試合のテンポをコントロールする能力と守備面でのインテリジェンスは、バルセロナ首脳陣がクラブの長期的な進化に不可欠だと考えた資質である。タイトル争いにおける最大のライバルがレアル・マドリーになる見通しの中、このMFはいずれ自ら断りを入れた相手と対戦することになる。
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