移籍市場を通じて、さまざまな外的要因がロドリの移籍を複雑にしかねない状況を生んでいた。大統領候補エンリケ・リケルメとの潜在的なつながりがマドリーの関心を冷ました可能性があるとの噂も流れたが、このMFは当時、スペイン代表での自身の任務に完全に集中していたと強調した。

「正直に言えば、私はこうしたことには距離を置いていた。なぜなら、私の記憶が正しければ、それはワールドカップの時期に起きたことであり、私は代表チームとともに、今の時点で自分が達成した中で最も重要な節目を成し遂げることに集中していたからだ」とロドリは語った。