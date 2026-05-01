クラブ史上最高の選手が到着すると、緊張した新人が彼の定位置に座っていた。ムニルは、アルゼンチンのレジェンドに上から見つめられ、チームメイトたちが悪戯の最高潮を楽しそうに眺めていた瞬間を鮮明に覚えている。彼は言った。「想像してみてくれ……18歳で席に座っていると、レオが来てじっと見つめてくるんだ。 信じられないよ」