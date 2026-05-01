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バルセロナの元若手選手が、リオネル・メッシの悪ふざけに巻き込まれ、ネイマールやルイス・スアレスらベテランを赤面させた。
エリートにドッキリを仕掛けられる
当時18歳だったムニールにとって、メッシ、スアレス、ネイマールという伝説の攻撃トリオが待つロッカールームに入るのは圧倒的な体験だった。合宿中、彼はチームホテルで席を探し、先輩たちに助言を求めた。しかし彼は知らなかった。ベテランたちは、空いているように見える特定の椅子へ彼を誘導する軽い悪戯を仕掛けていたのだ。
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罠が仕掛けられた
DAZNの取材に答えたムニルは、アカデミーからトップチームに移行した際、スター選手たちに簡単に騙されたと語った。休憩場所を探していた若手FWは、自分が転ぶのを待っていたチームメイトの指示に従った。彼は「あっちだ、あっちだ、誰もいないよ」という言葉に騙されたと振り返った。
静かな対峙
クラブ史上最高の選手が到着すると、緊張した新人が彼の定位置に座っていた。ムニルは、アルゼンチンのレジェンドに上から見つめられ、チームメイトたちが悪戯の最高潮を楽しそうに眺めていた瞬間を鮮明に覚えている。彼は言った。「想像してみてくれ……18歳で席に座っていると、レオが来てじっと見つめてくるんだ。 信じられないよ」
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アジアの新たなフロンティア
現在30歳のムニルは、カタルーニャの強豪で56試合12得点を挙げた後、新たなステップへ。 2025年9月、彼はスペインを完全移籍で離れ、ラ・リーガとの長い関わりに幕を閉じた。現在はイランのエステグラルでプレーし、ペルシャ湾プロリーグに順応しながら、世界最高峰の指導者たちから学んだ貴重な教訓を胸に刻んでいる。