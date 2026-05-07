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バルセロナのレジェンド、ジェラール・ピケがアンドラ戦で審判とトラブルを起こし、重い出場停止と資格剥奪の処分を受けた。
RFEF、アルバセテ戦の衝突でピケに処分
スペインサッカー連盟（RFEF）は、セグンダ・ディビシオン（2部）のアンドラ対アルバセテ戦での一件を受け、ピケに懲戒処分を科した。元スペイン代表は、サッカー関連活動2か月停止と6試合の出場停止となった。
この処分は、アンドラが1-0で敗れた試合後、RFEF懲戒委員会が主審アロンソ・デ・エナ・ウルフ氏の報告書を精査した結果、下された。報告書によると、ピケはハーフタイムと試合終了時に審判団に近づき、その行動が規律を逸脱していると判断された。
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審判報告書には、問題の発言の詳細が記されている
審判の公式報告書によると、エナ・ウルフ氏はピケが審判団に挑発的な発言をしたと主張している。報告書では、この元ディフェンダーは審判団がピッチを去る際、彼らの安全について警告したとしている。
報告書によると、ピケは「護衛を付けて退場したほうがいい。襲われるかもしれない」と述べたという。さらに「他の国なら殴られるだろうが、ここアンドラは文明国だ」とも語り、他国ならより過酷な状況に直面すると示唆した。
懲戒委員会はこれらの発言を「軽度の暴力」と認定。スポーツディレクターのジャウメ・ノゲスも制裁を受けた。
アンドラ、クラブへの処分を受け、疑惑を否定
アンドラは公式声明で、審判報告の内容を否定し、ピケを擁護する証拠を示すと発表した。
クラブは公式ウェブサイトで「5月1日（金）のアルバセテ戦に関する審判報告書に強く異議を唱える」と表明した。
「報告書の一部は出来事の経緯や審判との会話を正確に反映していないと判断し、訂正と正確な記録の提出を求める」と表明した。
しかしスペインサッカー連盟（RFEF）は個人処分にとどまらず、ピケとノゲスが座るVIP席・ボックス席の試合中閉鎖も命じた。
フェラン・ビラセカ会長は4カ月の資格停止、クリスティアン・ランサロテ代表は3試合の出場停止となった。カルレス・マンス監督、ダニエル・オルティスGKコーチ、医療スタッフも出場停止処分を受けた。
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懲戒問題が相次ぎ、上訴の見通し
アンドラはピケの名誉回復のため、この判定に異議を申し立てる。クラブは審判の主張を覆す証拠を示す予定だ。これで今季の規律違反はまた一つ増えた。報道では、行動問題で既に4万7000ドル超の罰金も科されており、元バルセロナDFが率いるプロジェクトへの監視は強まっている。