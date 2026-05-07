審判の公式報告書によると、エナ・ウルフ氏はピケが審判団に挑発的な発言をしたと主張している。報告書では、この元ディフェンダーは審判団がピッチを去る際、彼らの安全について警告したとしている。

報告書によると、ピケは「護衛を付けて退場したほうがいい。襲われるかもしれない」と述べたという。さらに「他の国なら殴られるだろうが、ここアンドラは文明国だ」とも語り、他国ならより過酷な状況に直面すると示唆した。

懲戒委員会はこれらの発言を「軽度の暴力」と認定。スポーツディレクターのジャウメ・ノゲスも制裁を受けた。