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Donny Afroni

翻訳者：

バルセロナのリーガ優勝で、ジョアン・カンセロが史上初の快挙を達成

ジョアン・カンセロ
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

バルセロナがレアル・マドリードを2-0で下し、ラ・リーガ優勝を決めた。ジョアン・カンセロはこの試合で歴史に名を刻んだ。カンプ・ノウで「ブラウグラナ」が祝う中、このポルトガル人DFは、レジェンドも成し遂げなかった偉業を達成した。

  • 歴史的なクラシコの勝利

    バルサは日曜のカンプ・ノウでのエル・クラシコに勝ち、スペイン1部優勝を決めた。レアルとの直接対決で優勝した史上初のチームとなった。35節時点で11点差があったため、引き分け以上でタイトル確定だった。

    ハンス・フリック監督のチームは期待に応え、この夜リーグ11連勝を達成。マーカス・ラッシュフォードの鮮やかなフリーキック（2012年のリオネル・メッシ以来のクラシコでの直接ゴール）とフェラン・トーレスの追加点がバルサの29度目の優勝を決定し、ライバルを混乱に陥れた。

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    カンセロは歴史に名を残す唯一の存在である

    ペップ・グアルディオラ監督の下で6つの主要タイトルを獲得した元マンチェスター・シティDFカンセロは、2023-24シーズンにバルセロナへレンタル移籍した際に逃したリーグ優勝を、ついに手にした。 1月にアル・ヒラルから再レンタルで復帰。昨夜の試合に先発し、今季リーガ・エスパニョーラ13試合で1ゴール3アシストを記録、チームの好調を支えている。

    両サイドバックで起用される31歳は、欧州「トップ5」リーグ中4つで優勝した史上初の選手となった。 2014年にベンフィカでプリメイラ・リーガを制したポルトガル代表は、ユヴェントスでセリエA初制覇。マンチェスター・シティではプレミアリーグ3連覇、バイエルンではブンデスリーガ制覇を達成した。今回ラ・リーガを制し、残るはリーグ・アンだけとなった。

  • 伝説の選手たちを上回る活躍

    「トップ5」リーグで4度優勝した選手はいない。ベッカムはイングランド、スペイン、フランスでタイトルを取り、ACミランへの2度のレンタル移籍でもセリエA制覇はならなかった。C・ロナウドもイングランド、スペイン、イタリアで優勝したが、4つ目は獲得できなかった。

    ズラタン・イブラヒモビッチもスペイン、イタリア、フランスで優勝し、2016年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入した際にもチャンスがあった。プレミアリーグのフルシーズンでは6位だったが、ヨーロッパリーグ、リーグカップ、コミュニティ・シールドで優勝している。 このほか、ティエリ・アンリ、キングスレー・コマン、ダニ・アウベス、アルトゥーロ・ビダル、マクスウェル、サミ・ケディラ、クロード・マケレレも3カ国でタイトルを獲得している。

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    歴史を刻んだこの人物の未来はどうなるのか？

    アル・ヒラルからのレンタル移籍は大きな成功を収めたが、カンセロの将来は依然として不透明だ。バルセロナが今夏再びレンタル延長を選ぶのか、完全移籍へ踏み切るのか、彼が中東へ戻るのかは不明である。

    イングランド、スペイン、イタリア、ドイツでタイトルを取ったカンセロは、フランスでプレーすれば「トップ5」制覇を達成できる。今夏バルサを去るなら、フランス強豪への移籍が最後のピースとなるだろう。

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