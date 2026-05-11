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バルセロナのリーガ優勝で、ジョアン・カンセロが史上初の快挙を達成
歴史的なクラシコの勝利
バルサは日曜のカンプ・ノウでのエル・クラシコに勝ち、スペイン1部優勝を決めた。レアルとの直接対決で優勝した史上初のチームとなった。35節時点で11点差があったため、引き分け以上でタイトル確定だった。
ハンス・フリック監督のチームは期待に応え、この夜リーグ11連勝を達成。マーカス・ラッシュフォードの鮮やかなフリーキック（2012年のリオネル・メッシ以来のクラシコでの直接ゴール）とフェラン・トーレスの追加点がバルサの29度目の優勝を決定し、ライバルを混乱に陥れた。
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カンセロは歴史に名を残す唯一の存在である
ペップ・グアルディオラ監督の下で6つの主要タイトルを獲得した元マンチェスター・シティDFカンセロは、2023-24シーズンにバルセロナへレンタル移籍した際に逃したリーグ優勝を、ついに手にした。 1月にアル・ヒラルから再レンタルで復帰。昨夜の試合に先発し、今季リーガ・エスパニョーラ13試合で1ゴール3アシストを記録、チームの好調を支えている。
両サイドバックで起用される31歳は、欧州「トップ5」リーグ中4つで優勝した史上初の選手となった。 2014年にベンフィカでプリメイラ・リーガを制したポルトガル代表は、ユヴェントスでセリエA初制覇。マンチェスター・シティではプレミアリーグ3連覇、バイエルンではブンデスリーガ制覇を達成した。今回ラ・リーガを制し、残るはリーグ・アンだけとなった。
伝説の選手たちを上回る活躍
「トップ5」リーグで4度優勝した選手はいない。ベッカムはイングランド、スペイン、フランスでタイトルを取り、ACミランへの2度のレンタル移籍でもセリエA制覇はならなかった。C・ロナウドもイングランド、スペイン、イタリアで優勝したが、4つ目は獲得できなかった。
ズラタン・イブラヒモビッチもスペイン、イタリア、フランスで優勝し、2016年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入した際にもチャンスがあった。プレミアリーグのフルシーズンでは6位だったが、ヨーロッパリーグ、リーグカップ、コミュニティ・シールドで優勝している。 このほか、ティエリ・アンリ、キングスレー・コマン、ダニ・アウベス、アルトゥーロ・ビダル、マクスウェル、サミ・ケディラ、クロード・マケレレも3カ国でタイトルを獲得している。
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歴史を刻んだこの人物の未来はどうなるのか？
アル・ヒラルからのレンタル移籍は大きな成功を収めたが、カンセロの将来は依然として不透明だ。バルセロナが今夏再びレンタル延長を選ぶのか、完全移籍へ踏み切るのか、彼が中東へ戻るのかは不明である。
イングランド、スペイン、イタリア、ドイツでタイトルを取ったカンセロは、フランスでプレーすれば「トップ5」制覇を達成できる。今夏バルサを去るなら、フランス強豪への移籍が最後のピースとなるだろう。