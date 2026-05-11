バルサは日曜のカンプ・ノウでのエル・クラシコに勝ち、スペイン1部優勝を決めた。レアルとの直接対決で優勝した史上初のチームとなった。35節時点で11点差があったため、引き分け以上でタイトル確定だった。

ハンス・フリック監督のチームは期待に応え、この夜リーグ11連勝を達成。マーカス・ラッシュフォードの鮮やかなフリーキック（2012年のリオネル・メッシ以来のクラシコでの直接ゴール）とフェラン・トーレスの追加点がバルサの29度目の優勝を決定し、ライバルを混乱に陥れた。