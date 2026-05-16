バルセロナのフェルミン・ロペス氏が、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の「奪われたタイトル」という発言に反論した。

ベルナベウ会長は、トロフィー棚を振り返り、カタルーニャのクラブとのライバル関係を語った。彼は「私の在任中に7つしかリーグタイトルを取っていない？ 実際には14回優勝している。残りは奪われた」と主張した。

さらに今シーズンのリーグ戦について「18ポイント分を奪われた証拠ビデオもある」と語った。