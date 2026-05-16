Getty
翻訳者：
バルセロナのフェルミン・ロペス氏が、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長の「奪われたタイトル」という発言に反論した。
ペレスがメディアの騒動を巻き起こす
ペレス氏は記者会見でバルセロナを直接批判し、スペインメディアに波紋を広げた。マドリード会長は証拠のないネゲイラ審判スキャンダルに言及し、バルセロナを汚職と非難。自身在任中に複数のリーグ優勝を不当に奪われたとし、今季も誤審で多くの勝ち点を失ったと主張した。
- AFP
マドリード会長が非難を浴びせる
ベルナベウ会長は、トロフィー棚を振り返り、カタルーニャのクラブとのライバル関係を語った。彼は「私の在任中に7つしかリーグタイトルを取っていない？ 実際には14回優勝している。残りは奪われた」と主張した。
さらに今シーズンのリーグ戦について「18ポイント分を奪われた証拠ビデオもある」と語った。
フェルミンがバルサの偉大さを擁護
ケ・ティ・ジュゲスとのインタビューでこの主張を問われたフェルミンは、バルセロナの黄金期を支えたメッシ、イニエスタ、シャビを挙げ、反論した。
フェルミンは「フロレンティーノ・ペレスの主張は事実ではない。リオネル・メッシ、アンドレス・イニエスタ、シャビ・エルナンデスがいたのだから、バルセロナがリーグ優勝を盗んだなどあり得ない」とクラブのスポーツマンシップを擁護した。
- Getty Images Sport
チャンピオンズがシーズンを締めくくる
ピッチ外で舌戦が報じられる中、フェルミンは30ゴールに絡む活躍でバルセロナ王者のシーズンを締めくくる。5月17日ホームでベティス、23日アウェイでバレンシアと残り2戦。夏の移籍市場前に国内覇権を確かなものにするチャンスだ。