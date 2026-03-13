Getty Images Sport
翻訳者：
「バルセロナのファンはリオネル・メッシではなく、今を語りたい」―ジョアン・ラポルタ会長、対立候補ビクトル・フォントを「クラブのレジェンドの名前を悪用している」と非難
シャビの衝撃発言が選挙戦を混乱させる
TV3での最終討論会は、シャビ監督が最近行ったインタビューの余波に支配された。同インタビューでシャビは、2022年ワールドカップ後にメッシ復帰の契約がほぼ最終段階にあったと主張。ラポルタ会長が「権力闘争」を避けるためこの動きを拒否したと明かし、投票を数日後に控えたバルサコミュニティに衝撃が走った。 この騒動によりラポルタは守勢に立たされ、ハンス・フリック監督下でのクラブ再生という話題に論点を転換せざるを得なくなった。一方フォンは状況を巧みに利用し、選挙を「ラポルタの透明性欠如」と「組織的和解の新時代」の二者択一として位置づけている。
- Getty Images Sport
彼の名前は悪用されるに値しない
ラポルタは現在のチームに焦点を当て続けることに必死で、フリック監督とラ・マシアの若手選手たちの目覚ましい成長を強調している。彼は過去を振り返ることが現在のスポーツプロジェクトの妨げになると信じている。 「バルセロナのサポーターは、ラミーヌ・ヤマルや[パウ]・クバルシ、フリック監督といった『現在』について語りたがっている。メッシではない」とラポルタは宣言した。アルゼンチン人選手の偉大な功績を認めつつ、「メッシには最大限の敬意を払う。カンプ・ノウが完成し満員になった際には、[ヨハン]・クライフと並んで彼の像が立つに値する。だが彼の名前が利用されるべきではない」と付け加えた。
フォント、メッシに「真実」を明かすよう促す
フォン氏は公の場でメッシに対し、2023年の復帰失敗を巡る経緯を明らかにするよう求め、「誤った情報で投票させられないように」と訴えた。メッシを軸とした挑戦陣営の計画には、名誉会長職の設置と、クラブ財政を立て直すためのマイケル・ジョーダン式商業提携が含まれる。「メッシを過去のものと言うのは、史上最高の選手を貶める行為だ」とフォン氏は断言した。「レオ・メッシは現在であり未来だ。 我々は彼を名誉会長に推す。ハンス・フリック監督とスポーツ部門が彼のキャリア終焉の在り方を決定する」とフォン氏は述べた。フォン氏は迅速な解決を大胆に約束した。「選挙で勝利する3日後には、レオ・メッシとの和解が現実となる。我々はメッシの手を借りて新たなプロジェクトを開始する。ジョーダンのようにメッシのイメージ権を販売しないことで、我々は莫大な損失を被っている」
- Getty Images Sport
バルサにとって決定的な日曜日
今週日曜に予定されている選挙で、クラブ会員はラポルタの「メッシ後の未来」構想を信じるか、フォンツの「大いなる和解」の約束を信じるかを決める。結果はクラブの夏の移籍戦略と25億ユーロの負債との継続的な戦いに直ちに影響を及ぼすだろう。 ピッチ上では、フリック監督率いるチームがセビージャとの重要なリーガ戦に備える中、役員室の騒音を遮断しなければならない。結果如何にかかわらず、クラブ史上最高の選手の影はスポティファイ・カンプ・ノウに今なお大きく立ち込め、「メッシ問題」がカタルーニャ政治における最強の武器であり続けることを保証している。
広告