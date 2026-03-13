「バルセロナのファンはリオネル・メッシではなく、今を語りたい」―ジョアン・ラポルタ会長、対立候補ビクトル・フォントを「クラブのレジェンドの名前を悪用している」と非難

ラポルタは現在のチームに焦点を当て続けることに必死で、フリック監督とラ・マシアの若手選手たちの目覚ましい成長を強調している。彼は過去を振り返ることが現在のスポーツプロジェクトの妨げになると信じている。 「バルセロナのサポーターは、ラミーヌ・ヤマルや[パウ]・クバルシ、フリック監督といった『現在』について語りたがっている。メッシではない」とラポルタは宣言した。アルゼンチン人選手の偉大な功績を認めつつ、「メッシには最大限の敬意を払う。カンプ・ノウが完成し満員になった際には、[ヨハン]・クライフと並んで彼の像が立つに値する。だが彼の名前が利用されるべきではない」と付け加えた。