この急な予定変更の理由は、地元メディアによってすぐに明らかになった。スペイン人記者ビクトル・ナバーロによると、バルセロナはカンセロを他の選手たちとともにお披露目する意向だったが、同選手の登録手続きが未完了のままだったため実行できなかったという。

報道では、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが、シーズン終了時に満了予定だったカンセロとの契約を解除することですでに合意していたことも確認された。この合意は、ポルトガル代表スターが残りの未払い分を放棄することと引き換えに成立したものだった。しかし、バルセロナへの移籍に関する最終的な書類手続きは、まだ完了していない。この予想外の事務手続きの遅れにより、プレゼンテーションの時点でカンセロは公式にはアル・ヒラルの選手のままだった。



