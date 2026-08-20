Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナのプレゼンテーションで冷遇されたジョアン・カンセロ、苛立ちを募らせてカンプ・ノウのトンネルへ引き揚げる
カンプ・ノウのトンネル内でのいら立ち
カンセロは水曜日、カンプ・ノウの観衆にお披露目されるのを待つ間に、いら立ちをあらわにした様子でロッカールームへ引き揚げていった。バルセロナの全選手は、毎年恒例のジョアン・ガンペール杯を前に1人ずつ紹介された。一方で、カンセロはトンネル内で背番号2のユニフォームを着ている姿が確認されたものの、その直後に突然その場を去り、チームメートたちは完全に困惑していた。
登録上の問題で正式なお披露目が遅れる
この急な予定変更の理由は、地元メディアによってすぐに明らかになった。スペイン人記者ビクトル・ナバーロによると、バルセロナはカンセロを他の選手たちとともにお披露目する意向だったが、同選手の登録手続きが未完了のままだったため実行できなかったという。
報道では、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが、シーズン終了時に満了予定だったカンセロとの契約を解除することですでに合意していたことも確認された。この合意は、ポルトガル代表スターが残りの未払い分を放棄することと引き換えに成立したものだった。しかし、バルセロナへの移籍に関する最終的な書類手続きは、まだ完了していない。この予想外の事務手続きの遅れにより、プレゼンテーションの時点でカンセロは公式にはアル・ヒラルの選手のままだった。
ロドリ、カタルーニャで英雄のような歓迎を受ける
カンセロが待たされる一方で、バルセロナの新戦力ロドリはキックオフ前、ホームの観客から最も大きな拍手を受けた。スペイン代表MFは今週初め、マンチェスター・シティから6500万ポンドで移籍し、ラ・リーガの同クラブと4年契約を結んだ。ロドリは2026年ワールドカップ最優秀選手に選ばれた実績を持ち、大きな期待とともにカタルーニャの地へ加わった。
また、このDFはカタルーニャのファンにとっても見慣れた存在だ。昨季後半戦と2023-24シーズンにカンプ・ノウで期限付き移籍でプレーしていたためである。
- Getty Images Sport
バルセロナ、新シーズンを見据える
チームの焦点は今、新シーズンのラ・リーガ開幕へとはっきり移っている。舞台裏では、バルセロナの幹部が未解決の登録問題を解消するために粘り強く動いていくことになる。
32歳のサイドバックは、来季のバルセロナで新たな背番号2を背負う見通しだ。書類手続きが整い、アル・ヒラルからの移籍が正式に完了すれば、カンセロはスペインでのキャリアを再開する準備が整う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。