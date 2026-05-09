フリック監督は、レアル・マドリードを巡る憶測には距離を置いた。サッカー界では内部問題が頻発するのはよくあることだと強調しつつも、他クラブの事情について論じるのは自分の立場ではないと主張した。

「このような問題はレアル・マドリードだけでなく世界中で起こる」とフリックは語った。「だが私はコメントしない。彼らは私のチームではないからだ。何かが起こっても、私たちは同じ方向を向く。どんな事態にも対処し、正しい道を進むべきだ」