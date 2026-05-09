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バルセロナのハンス・フリック監督が、レアル・マドリードの混乱に関する質問に答え、キリアン・エムバペについて率直な見解を述べた
フリック監督、レアル・マドリードの混乱説に言及
「エル・クラシコ」を前に、バルセロナ対レアル・マドリードの緊張が高まっている。不調が続くレアルのロッカールームでは摩擦が増え、チュアメニとバルベルデが練習場で乱闘した。 試合前会見で問われたフリック監督は「ライバルの内情にはコメントしない」と述べ、バルサが今季最も重要な一戦に備えることに集中すると強調した。
- AFP
フリック監督、マドリードの状況についてコメントを控える
フリック監督は、レアル・マドリードを巡る憶測には距離を置いた。サッカー界では内部問題が頻発するのはよくあることだと強調しつつも、他クラブの事情について論じるのは自分の立場ではないと主張した。
「このような問題はレアル・マドリードだけでなく世界中で起こる」とフリックは語った。「だが私はコメントしない。彼らは私のチームではないからだ。何かが起こっても、私たちは同じ方向を向く。どんな事態にも対処し、正しい道を進むべきだ」
「最高の選手の一人」
フリック監督は、レアル・マドリードのFWムバッペがもたらす脅威についても言及した。フランス代表のムバッペは現在24得点を挙げ、リーグ得点ランキング首位に立つ世界屈指の攻撃手だ。
「ムバッペは世界最高の選手の一人だ。彼は素晴らしい資質を持っている」と彼は付け加えた。
- AFP
バルセロナの今シーズンを左右する決定的な瞬間
バルセロナはエル・クラシコに集中している。勝てばリーガ優勝が確定する。フリック監督率いるチームは好調を維持し、宿敵相手に印象的な試合を見せたい。一方、マドリードはピッチで結果を残し、内部の憶測を払拭したい。