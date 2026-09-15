バルセロナがラシン・サンタンデールと対戦する一戦を前に、フリックはヤマルの自信が完全に正当なものであることを明確にした。クラブと代表の両方で成し遂げてきた、この若手の驚異的な成功ぶりをその理由として挙げている。

「彼は誠実で、自信を持っている」とフリックは説明した。「今季、彼がどれだけ優れているかを示してきた。並外れた存在だ。本人は自分にその資格があると考えているし、私もまた、彼にはその資格があると思っている。我々とともに2つのタイトル［ラ・リーガとスペイン・スーペルコパ］を獲得し、スペイン代表でワールドカップも勝ち取ったのだから、なぜだめなのか。

「ピッチ上で見せる自信と同じだ。1対1でも、1対2でも、1対3でも、スタジアムの誰もが『ワオ』となる。これがラミネだ。私は彼を支持する。彼のような選手がいるのは素晴らしいことだ。なぜ我々が彼のバロンドール受賞を後押ししてはいけないのか。普通のことだ。我々の選手なのだから。我々は我々の選手を支持する」