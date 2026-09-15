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バルセロナのハンジ・フリック監督、ラミネ・ヤマルのバロンドール受賞の可能性を支持 10代FWのエゴは「問題ではない」と強調
フリックは自信に満ちたヤマルを支持する
フリックは、19歳のヤマルが自分こそバロンドールを受賞するに値すると主張したことを受け、その発言を全面的に支持した。ヤマルは先週、自身とレアル・マドリーFWキリアン・エンバペが世界最高の選手である一方で、この権威ある個人賞は自分が受け取るべきだと述べていた。
フリックは、このティーンエージャーの大胆な発言が思い上がった自我の表れだという懸念を即座に否定した。その代わりに、ドイツ人指揮官は10月26日にロンドンで行われるバロンドール授賞式を前に、自身のスターウインガーの率直さを称賛した。
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バルセロナにふさわしい勝者
バルセロナがラシン・サンタンデールと対戦する一戦を前に、フリックはヤマルの自信が完全に正当なものであることを明確にした。クラブと代表の両方で成し遂げてきた、この若手の驚異的な成功ぶりをその理由として挙げている。
「彼は誠実で、自信を持っている」とフリックは説明した。「今季、彼がどれだけ優れているかを示してきた。並外れた存在だ。本人は自分にその資格があると考えているし、私もまた、彼にはその資格があると思っている。我々とともに2つのタイトル［ラ・リーガとスペイン・スーペルコパ］を獲得し、スペイン代表でワールドカップも勝ち取ったのだから、なぜだめなのか。
「ピッチ上で見せる自信と同じだ。1対1でも、1対2でも、1対3でも、スタジアムの誰もが『ワオ』となる。これがラミネだ。私は彼を支持する。彼のような選手がいるのは素晴らしいことだ。なぜ我々が彼のバロンドール受賞を後押ししてはいけないのか。普通のことだ。我々の選手なのだから。我々は我々の選手を支持する」
野心とチームの成功の両立
就任から2年間、フリック監督は、自我の強さが成功を壊し得るとチームに繰り返し警告してきたことで知られている。ただ、ヤマルのバロンドール獲得への挑戦が望ましくない雑音になるのではないかという懸念については、一蹴した。
ヤマルのバロンドール受賞への挑戦が雑音になり得るかと問われたフリック監督は、「そうならないことを願っている」と語った。
指揮官はさらにこう続けた。「我々は、自分たちが変えられること、自分たちの手の中にあることに集中している。それは毎日ハードワークすることだ。チームのためにタイトルを勝ち取れば、なぜなら私にとって最も重要なのはチームとともに勝つことだからだが、懸命に努力したのだから、それに値する」
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次なる挑戦に視線を向ける
ヤマルは、この個人最高賞をめぐって厳しい競争に直面している。争いは依然として非常に混戦で、バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインやパリ・サンジェルマンのFWウスマン・デンベレも有力候補の一人に挙げられている。
ひとまず、フリックとヤマルは国内での戦いへと再び意識を切り替えなければならない。バルセロナは今週の試合でリーガに復帰し、開幕6連勝を狙う。カタルーニャの名門は水曜日にカンプ・ノウで昇格組ラシン・サンタンデールを迎える予定で、ヤマルにとってはバロンドール受賞にふさわしい実力を改めて示す絶好の機会となる。
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