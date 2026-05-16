ロベルト・レヴァンドフスキが今シーズン限りでバルセロナを退団することが正式に発表され、クラブは新フォワードの獲得を急ぐ。バルセロナはSNSで「スターとして来て、伝説として去る」と投稿し、ポーランド人ストライカーのカタルーニャでの4年間を締めくくった。

レヴァンドフスキはX（旧Twitter）にこう記した。「挑戦と努力に満ちた4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。 使命は果たしました。4シーズンで3度優勝。ファンからの愛は決して忘れません。カタルーニャは私の居場所です。この4年間、出会ったすべての方に感謝します。特に、最高の機会を与えてくれたラポルタ会長に心から感謝します。バルサは本来あるべき場所に戻りました。」