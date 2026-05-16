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バルセロナのデコ代表がFAカップ決勝でチェルシーのFWを視察すると報じられた。移籍金は5500万ポンドの見込み。
デコ、ウェンブリーでスカウト計画
デコはペドロ獲得を加速させるため、本日行われるチェルシー対マンチェスター・シティのFAカップ決勝を観戦する見込みだ。同紙によると、元チェルシーの48歳幹部は今週ロンドンで戦略会議を開き、バルセロナの夏補強を練ってきた。
攻撃陣の刷新を狙うクラブにとって、このブラジル人FWは最優先ターゲットだ。ウェンブリーにデコが現れることは、1年前にブライトンからチェルシーへ移籍し活躍する24歳への本気の関心を示している。
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レヴァンドフスキの時代が終わった。
ロベルト・レヴァンドフスキが今シーズン限りでバルセロナを退団することが正式に発表され、クラブは新フォワードの獲得を急ぐ。バルセロナはSNSで「スターとして来て、伝説として去る」と投稿し、ポーランド人ストライカーのカタルーニャでの4年間を締めくくった。
レヴァンドフスキはX（旧Twitter）にこう記した。「挑戦と努力に満ちた4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。 使命は果たしました。4シーズンで3度優勝。ファンからの愛は決して忘れません。カタルーニャは私の居場所です。この4年間、出会ったすべての方に感謝します。特に、最高の機会を与えてくれたラポルタ会長に心から感謝します。バルサは本来あるべき場所に戻りました。」
5500万ポンドのスター選手を巡るチェルシーの姿勢
バルセロナが関心を強める中、チェルシーは5500万ポンドで獲得したペドロを手放さない方針だ。デビューシーズンで20得点を挙げた彼は、混乱のシーズンでも数少ない明るい存在。クラブは新監督候補にXabi Alonsoを最有力視するなど、来季体制の構築を進めている。
クラブは現在新監督の人選を進めており、最有力候補はシャビ・アロンソだ。アンドニ・イラオラ、オリバー・グラスナー、マルコ・シルバも候補に上がったが、ペドロは新体制でも不可欠な存在とされている。
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注視すべき対象
バルセロナがチェルシーの選手に興味を示しても、他のプレミアリーグのターゲットを諦めたわけではない。マンチェスター・ユナイテッドのFWマーカス・ラッシュフォードにも依然として関心があるが、カンプ・ノウの財政難を踏まえると、獲得には大幅な値引きが必要だ。