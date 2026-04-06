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バルセロナのダニ・オルモに対するアーセナルの驚きの獲得動が明らかになる中、同MFが移籍に関する姿勢を明確にした
アーセナル、オルモ獲得の大胆な動きに失敗
アーセナルがバルセロナのオルモ獲得に名乗りを上げたことが驚きをもって報じられている。『Sport』紙が『SportWitness』を通じて伝えたところによると、アーセナルは最近、このミッドフィルダーをプレミアリーグに引き抜くべく具体的な動きを見せたという。同報道によると、ミケル・アルテタ監督は、27歳のオルモがハンス・フリック監督の下で出場機会が限られている状況を利用しようと意欲を示しており、彼の将来はエミレーツ・スタジアムにあると説得しようとしていた。
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プレミアリーグやサウジアラビアへの移籍に関するオルモの姿勢
プレミアリーグの魅力やアーセナルの野心的なプロジェクトにもかかわらず、オルモはバルセロナでの夢を途中で断ち切るつもりはないことを明確にした。このミッドフィールダーは、ラ・マシアのアカデミーで成長期を過ごしたこのクラブで成功することを固く決意しており、当面のエミレーツ・スタジアムへの移籍の可能性を事実上閉ざした。この揺るぎない忠誠心は、他クラブからの破格のオファーによっても試された。 『Sport』紙によると、サウジ・プロリーグのアル・カディシアが、シーズンあたり純額950万ユーロの4年契約を含む、目を疑うようなオファーを提示したという。マンチェスター・シティとペップ・グアルディオラも以前からオルモを高く評価しており、昨夏にはオルモの代理人であるアンディ・バラが「将来何が起こるかは誰にも分からない」と発言し、一時的に移籍の憶測を呼んだ。
しかし、アーセナルへの移籍時と同様、オルモは中東の巨額オファーやマンチェスターの誘惑を断り、リーガ・エスパニョーラでフリック監督の下でのキャリアを続ける道を選んだ。結局のところ、この揺るぎない忠誠心により、短期的な移籍はほぼ不可能となっている。契約は2030年まで残り、市場価値は約6000万ユーロと推定されるため、現実的に移籍が成立するには、カタルーニャのクラブ側が積極的に選手を放出するよう働きかける必要があるだろう。
アルテタ監督による中盤の補強に向けた動き
オルモ獲得への動きは、中盤に世界クラスの創造性をさらに加えたいというアルテタ監督の継続的な意欲を浮き彫りにしている。この関心が高まったのは、アーセナルがバイエルン・ミュンヘンのベテラン、レオン・ゴレツカの獲得競争でリードしていると報じられた時期とほぼ重なる。タイトル争いに挑むチームを強化するための理想的な選手を見つけるべく、アーセナルは欧州の主要リーグに広く網を張っているようだ。
- AFP
カンプ・ノウでの長期的な将来
オルモは2024年にRBライプツィヒからバルセロナに復帰して以来、一貫して高いパフォーマンスを発揮している。今シーズンが進むにつれ、フリック監督にとっての彼の重要性も高まっており、このスペイン代表選手は全大会通算39試合に出場し、16ゴールに絡む活躍を見せている。
現時点では、アーセナルが新たなプレイメーカーを獲得したいのであれば、他の選手に目を向ける必要があるだろう。バルセロナの財政状況が衝撃的な売却を余儀なくしない限り、オルモは今のチームに残留する見込みだ。