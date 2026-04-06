プレミアリーグの魅力やアーセナルの野心的なプロジェクトにもかかわらず、オルモはバルセロナでの夢を途中で断ち切るつもりはないことを明確にした。このミッドフィールダーは、ラ・マシアのアカデミーで成長期を過ごしたこのクラブで成功することを固く決意しており、当面のエミレーツ・スタジアムへの移籍の可能性を事実上閉ざした。この揺るぎない忠誠心は、他クラブからの破格のオファーによっても試された。 『Sport』紙によると、サウジ・プロリーグのアル・カディシアが、シーズンあたり純額950万ユーロの4年契約を含む、目を疑うようなオファーを提示したという。マンチェスター・シティとペップ・グアルディオラも以前からオルモを高く評価しており、昨夏にはオルモの代理人であるアンディ・バラが「将来何が起こるかは誰にも分からない」と発言し、一時的に移籍の憶測を呼んだ。

しかし、アーセナルへの移籍時と同様、オルモは中東の巨額オファーやマンチェスターの誘惑を断り、リーガ・エスパニョーラでフリック監督の下でのキャリアを続ける道を選んだ。結局のところ、この揺るぎない忠誠心により、短期的な移籍はほぼ不可能となっている。契約は2030年まで残り、市場価値は約6000万ユーロと推定されるため、現実的に移籍が成立するには、カタルーニャのクラブ側が積極的に選手を放出するよう働きかける必要があるだろう。