『ムンド・デポルティーボ』によると、デコはバルセロナがガブリエル獲得に向けたオファーを準備しているとの報道を沈静化させようとした。15歳の同選手は、オールド・トラッフォードからの退団を要求したことで欧州各地で大きな注目を集めているが、バルセロナのスポーツディレクターは、クラブは現時点で関与していないと強調している。

デコは「この少年について言うことは何もない。特定の選手がわれわれと結びつけられるのはよくあることだ。彼の状況については、何が起きたのか分からない。われわれは関与していない問題だ。なぜなら、何かをしようとしたり若い選手について話したりする前に、まずはあらゆる状況を理解する必要があるからだ」と述べた。