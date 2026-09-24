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バルセロナのスポーツディレクター、デコが、マンチェスター・ユナイテッドの10代選手JJ・ガブリエルを巡るうわさに反応
デコ、移籍関与説を否定
『ムンド・デポルティーボ』によると、デコはバルセロナがガブリエル獲得に向けたオファーを準備しているとの報道を沈静化させようとした。15歳の同選手は、オールド・トラッフォードからの退団を要求したことで欧州各地で大きな注目を集めているが、バルセロナのスポーツディレクターは、クラブは現時点で関与していないと強調している。
デコは「この少年について言うことは何もない。特定の選手がわれわれと結びつけられるのはよくあることだ。彼の状況については、何が起きたのか分からない。われわれは関与していない問題だ。なぜなら、何かをしようとしたり若い選手について話したりする前に、まずはあらゆる状況を理解する必要があるからだ」と述べた。
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痛烈な家族の評価
移籍をめぐる憶測が過熱しているのは、ガブリエル本人が正式にクラブを離れることを望んでいるためだ。『Manchester Evening News』によると、家族はマンチェスター・ユナイテッドがアーセナル、マンチェスター・シティ、バイエルン、バルセロナ、レアル・マドリーといった強豪クラブに大きく後れを取っていると感じているという。
家族は、このFWが最高レベルの環境で学業をさらに進めることを強く望んでいる。ユナイテッドは、11歳の頃からクラブに在籍している選手を引き留めるべく、登録抹消の正式要請を断固として拒否した。現在の契約は今季終了時に満了する予定となっている。
キャリック、忍耐を求める
ガブリエルが最近のトップチームの試合でメンバーから外れたことを受け、緊張が高まっていると報じられている。この若手は、サバフに4-0で勝利したチャンピオンズリーグと、ブライトンに3-2で敗れて敗退したカラバオカップの試合でメンバー外となった。トップチームが国内で悲惨なスタートを切る中、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、アカデミーのスターに辛抱強く時を待つよう公に促した。
キャリック監督は「JJは若い選手だ。ここで何かを表に出さないことが重要だと思う。注目や精査、そうしたあらゆることについては、慎重で分別を持たなければならない。何よりも彼のことを考えるべきだ」と説明した。
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次に何が起こるのか？
マンチェスター・ユナイテッドは今後、ガブリエルが10月6日に16歳となり、法的代理人を立てられるようになるまで、デリケートなこう着状態を乗り切らなければならない。10代のガブリエルはアイルランドのパスポートを保有しており、スペインへの移籍を円滑に進められる可能性がある。ガブリエルがイングランド残留を望む場合、現時点ではチェルシーが国内での争奪戦をリードしている。ただし、同クラブはアカデミー登録に関する継続中の禁止処分を受けているため、加入は1月まで待たなければならない。
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