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バルセロナのスター、ロドリが、5-0の大勝中にカメラに捉えられた「弱い」とのやゆを受け、バレンシアに公に謝罪
リップリーディング用のカメラがロドリの発言を捉える
この騒動は先週末、メスタージャで行われたバルセロナのバレンシア戦で、5-0の圧勝を収めた際に起きた。この結果により、現在ラ・リーガ最下位に沈むバレンシアの苦境はさらに深まった。ピッチ上の展開は一方的だった一方で、本当のドラマはアウェー側ベンチで起きていた。放送局『モビスター』は高精細映像を用い、ロドリ、パウ・クバルシ、ハフィーニャの私的な会話を捉えた。
報道によると、ロドリはチームメートに対し「彼ら（バレンシア）は本当に弱い。ハーフウェーラインすら越えられていない」と話している様子が映っていたという。その後、この映像は会話内容を説明するナレーション付きで放送され、現在の苦境にあるチームに対して敬意を欠く発言だと受け止めたバレンシアのサポーターから、即座に反発を招いた。
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ホセ・ガヤへの直接的な謝罪
自身の言葉がもたらし得るダメージを認識したロドリは、騒動がさらに大きくなる前に、水面下ですぐさま事態の収拾に動いた。元マンチェスター・シティ所属の同選手は、自らバレンシア主将ホセ・ガヤに連絡を取り、自身の言い分を説明するとともに遺憾の意を伝えた。
その後、このMFは水曜夜のチャンピオンズリーグでバルセロナがフェイエノールトに5-1で快勝したあと、公の場でこの件に言及することを選んだ。ミックスゾーンで報道陣に対応した同選手は、事実関係を明確にし、この一件を乗り越えたい考えを強く示した。
コメントの文脈を明確にする
試合後のインタビューで、ロドリは自身の意図と流出した映像の性質について明確に語った。「何よりまず、不快に感じたかもしれないすべての人に謝罪したい」とロドリは切り出した。「友人のホセ・ガヤに電話をし、彼とチーム全体に謝罪した。
「はっきりさせておきたいのは、あれは驚きを表したものだったということだ。動画を見れば分かるように、私はいかなる時点でも、どのチームをも嘲笑したり、文脈を無視して扱ったりする意図はなかった。まったく逆だ」
さらに、クラブとしてのバレンシアへの敬意も示し、こう述べた。「バレンシアがこのリーグ屈指のクラブとして、本来あるべき地位に戻ることを願っている。あれはプライベートな会話だった。時に物事が文脈を離れて受け取られてしまうことは、私たち全員が学ぶべきことだが、私は決して敬意を欠くつもりはなかった」
- Joan Gosa
バルセロナの連勝に再び注目が集まる
ピッチ上では、そうした雑音もバルセロナの勢いをほとんど止めることはできず、フェイエノールトを粉砕して欧州での戦いを最高の形でスタートさせた。ロドリは中盤で重要な役割を果たし、カリム・アデイェミ、ラミネ・ヤマル、ラフィーニャの2得点、そしてガブリエウ・ジェズスのデビュー弾によって、チームは5-1の快勝を収めた。
バレンシアでの一件が今や彼の中で区切りを迎えたことを願いつつ、ロドリとバルセロナのチームメートは再び国内での戦いへと意識を向けることになる。カタルーニャの強豪は日曜日にレバンテと対戦する予定で、開幕からの完璧なスタートを維持し、リーグ首位の座を守ることを目指す。
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