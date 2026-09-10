試合後のインタビューで、ロドリは自身の意図と流出した映像の性質について明確に語った。「何よりまず、不快に感じたかもしれないすべての人に謝罪したい」とロドリは切り出した。「友人のホセ・ガヤに電話をし、彼とチーム全体に謝罪した。

「はっきりさせておきたいのは、あれは驚きを表したものだったということだ。動画を見れば分かるように、私はいかなる時点でも、どのチームをも嘲笑したり、文脈を無視して扱ったりする意図はなかった。まったく逆だ」

さらに、クラブとしてのバレンシアへの敬意も示し、こう述べた。「バレンシアがこのリーグ屈指のクラブとして、本来あるべき地位に戻ることを願っている。あれはプライベートな会話だった。時に物事が文脈を離れて受け取られてしまうことは、私たち全員が学ぶべきことだが、私は決して敬意を欠くつもりはなかった」



