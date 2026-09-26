ロドリは、プレミアリーグとの法廷闘争が続く古巣への支持を表明した。最近の報道では、イングランド王者が115件の財務違反 आरोपの大半で有罪と認定される見通しだとされている。

こうした主張があるにもかかわらず、スペイン代表はエティハド・スタジアムのクラブ首脳陣に全面的な信頼を寄せている。マンチェスター・シティは最新の報道を公式には否定しておらず、一方でプレミアリーグは守秘義務のある手続きについてコメントを拒否している。ロドリはマンチェスターで大きな成功を収めた7年間を過ごした後、この夏にバルセロナへ加入した。問題となっている告発は、2024年のバロンドール受賞者が2019年にイングランドへ渡る前の時期に関するものだ。