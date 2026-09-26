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バルセロナのスター、ロドリがプレミアリーグの115件の財務違反 आरोपをめぐりマンチェスター・シティを擁護
古巣を後押しする立場で
ロドリは、プレミアリーグとの法廷闘争が続く古巣への支持を表明した。最近の報道では、イングランド王者が115件の財務違反 आरोपの大半で有罪と認定される見通しだとされている。
こうした主張があるにもかかわらず、スペイン代表はエティハド・スタジアムのクラブ首脳陣に全面的な信頼を寄せている。マンチェスター・シティは最新の報道を公式には否定しておらず、一方でプレミアリーグは守秘義務のある手続きについてコメントを拒否している。ロドリはマンチェスターで大きな成功を収めた7年間を過ごした後、この夏にバルセロナへ加入した。問題となっている告発は、2024年のバロンドール受賞者が2019年にイングランドへ渡る前の時期に関するものだ。
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彼らを見据えて
ロドリは金曜日に報道陣の取材に応じ、シティ幹部を強く支持した。進行中の告発について、クラブ首脳陣は常に選手団に対して完全に透明性を保っていたと明かしている。
「彼らはいつも、自分たちが潔白であるという確信を持っていると私たちに伝えていた。そして、誰かの目を見てそう言われればね」と、ロドリは『ESPN』が伝えたコメントで説明した。「私たちは常に落ち着いていたし、こうしたことでチームが神経質になっているようには一度も見えなかった」
このMFはまた、2020年の似たような状況も振り返った。当時、UEFAは当初シティを欧州大会から追放したが、その後の控訴で裁定は覆された。
「私はクラブの潔白を信じている」と、ロドリは付け加えた。「私はこのクラブをよく知っている。当時、私たちは落ち着くように言われたし、すべては適切に行われていたと聞かされていた」
マンチェスター・シティの成功を擁護する
最近の報道は、シティの前例のない支配の時代に影を落としている。しかし、ロドリは、ピッチ外のいかなる論争も、ペップ・グアルディオラ監督と選手たちが注いできた計り知れない努力を消し去ることはできないと強調した。
「あのクラブで日々を過ごし、この何年もの間、ペップ（グアルディオラ）やオーナー陣、そしてそのために尽力してきたすべての人たちとともに、僕たちが手にした成功のために懸命に働いてきた人々を見ていると、それを僕たちから奪うことはできない」とロドリは語った。
「それはお金で買えるものではない。努力であり、結束であり、肩を並べて戦うことだ。僕たちはここウェンブリーで多くの成功を収めてきたし、そのすべてはふさわしいものだったと断言できる」
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ウェンブリーでの一戦へと焦点を移す
ひとまず、プレミアリーグはシティの財務問題を巡る非公開の法的手続きを継続する。最終的な結論が出れば、仮にあるとしてクラブがどのような処分を受けるのかが明らかになる。一方で、ロドリはクラブへの忠誠心を脇に置き、代表活動に集中しなければならない。MFは土曜日、UEFAネーションズリーグでイングランドとウェンブリーで対戦するスペインの主将を務める見通しだ。
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