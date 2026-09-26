最近の報道は、シティの前例のない支配の時代に影を落としている。しかし、ロドリは、ピッチ外でのいかなる論争も、ペップ・グアルディオラと選手たちが注いできた多大な努力を消し去ることはできないと強調した。

「あのクラブで日々を過ごし、この数年間、私たちが手にした成功のために懸命に働いてきたすべての人たちを見ていれば、ペップ（グアルディオラ）も、オーナーたちも、それに関わった全員も、誰にもそれを私たちから奪うことはできない」とロドリは語った。

「それはお金で買えるものではない。努力であり、結束であり、肩を並べて戦うことだ。私たちはここウェンブリーで多くの成功を収めてきたし、すべては当然のものだったと断言できる」