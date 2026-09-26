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バルセロナのスター、ロドリがプレミアリーグの115件の財務違反容疑をめぐりマンチェスター・シティを擁護
古巣を支持している
ロドリが、プレミアリーグとの法廷闘争が続く古巣への支持を表明した。最近の報道では、このイングランドのクラブが115件の財務違反容疑の大半で有罪と認定される見通しだと伝えられている。
それでも、このスペイン代表はエティハド・スタジアムの首脳陣に全面的な信頼を寄せている。マンチェスター・シティは最新の報道を公式には否定しておらず、プレミアリーグも機密扱いの手続きについてコメントを拒否している。ロドリは今夏バルセロナに加入するまで、マンチェスターで7年間にわたって大きな成功を収めた。この容疑は、2024年のバロンドール受賞者が2019年にイングランドへ渡る前の期間に関するものだ。
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彼らの目を見て
ロドリは金曜日にメディア対応し、シティ幹部を断固として支持した。現在進行中の告発について、クラブ幹部は常に選手たちに対して完全に透明性を保っていたと明かしている。
『ESPN』が伝えたところによると、ロドリは「彼らはいつも、自分たちの潔白に対してどれほど自信を持っているかを私たちに話していた。そして、誰かの目を見てそう告げられれば」と説明。「私たちは常に落ち着いていたし、こうしたことでチームが神経質になっている様子は一度も見なかった」と語った。
また、このMFは2020年の似たような状況にも言及。当時はUEFAが当初、シティに欧州大会出場停止処分を科したものの、その後の控訴によって評決は覆された。
さらに「私はクラブの潔白を信じている」と付け加え、「私はこのクラブをよく知っている。当時、私たちは落ち着くように言われていたし、すべては適切に行われていた」と述べた。
マンチェスター・シティの成功を擁護する
最近の報道は、シティの前例のない支配の時代に影を落としている。しかし、ロドリは、ピッチ外でのいかなる論争も、ペップ・グアルディオラと選手たちが注いできた多大な努力を消し去ることはできないと強調した。
「あのクラブで日々を過ごし、この数年間、私たちが手にした成功のために懸命に働いてきたすべての人たちを見ていれば、ペップ（グアルディオラ）も、オーナーたちも、それに関わった全員も、誰にもそれを私たちから奪うことはできない」とロドリは語った。
「それはお金で買えるものではない。努力であり、結束であり、肩を並べて戦うことだ。私たちはここウェンブリーで多くの成功を収めてきたし、すべては当然のものだったと断言できる」
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ウェンブリーでの一戦へと焦点を移す
当面の間、プレミアリーグはシティの財務問題をめぐる非公開の法的手続きを継続する。最終的な結論が出れば、クラブがどのような処分を受けるのか、あるいは処分がないのかが明らかになる見通しだ。一方で、ロドリはクラブへの忠誠心を脇に置き、代表での任務に集中しなければならない。MFは土曜日にウェンブリーで行われるUEFAネーションズリーグのイングランド戦で、スペインのキャプテンを務める見込みだ。
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