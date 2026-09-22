ヤマルは今季絶好のスタートを切っており、リーガでわずか7試合の出場で7ゴールを決めている。これほどハイレベルなパフォーマンスを見せれば、世界的に大きな注目を集めるのも当然だ。スペイン代表の同選手は絶えず見出しを飾っており、容赦ないメディアの監視、日々のうわさ、そして不必要な論争への対応を迫られている。

それでも、バルセロナの逸材はそうした状況を落ち着いて受け止めている。ヤマルは時間とともに、この強烈なスポットライトに対して成熟した向き合い方を身につけ、外部の雑音を遮断して自分のプレーだけに集中する術を学んだと認めた。