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バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが「フェイク」な噂に反論。10代の逸材が注目を浴びる中での生き方を明かす
世界的な注目への対処
ヤマルは今季絶好のスタートを切っており、リーガでわずか7試合の出場で7ゴールを決めている。これほどハイレベルなパフォーマンスを見せれば、世界的に大きな注目を集めるのも当然だ。スペイン代表の同選手は絶えず見出しを飾っており、容赦ないメディアの監視、日々のうわさ、そして不必要な論争への対応を迫られている。
それでも、バルセロナの逸材はそうした状況を落ち着いて受け止めている。ヤマルは時間とともに、この強烈なスポットライトに対して成熟した向き合い方を身につけ、外部の雑音を遮断して自分のプレーだけに集中する術を学んだと認めた。
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でっち上げられたメディアのうわさを一蹴する
『レキップ』の取材に対し、このティーンエイジャーは報道陣との関係が変化してきたことについて胸中を明かした。キャリア初期には、自分に関する誤った情報が絶えず流れることに強い苛立ちを感じていたと認めた。
「もっと若かった頃は、理解できなかった」とヤマルは説明した。「理解できなかったんだ。というのも、僕をめぐって広まる論争や噂のほとんどは事実ではないからだ。僕に関しては、いつもそうだった！ 『でも、僕はそんなことしていないのに、どうしてそんなふうに言われるんだ？』と自分に言い聞かせていた」
母親を安心させるために
ヤマルは自身の知名度が高まるにつれ、自分の名前だけで莫大な商業的関心を生むことをすぐに理解した。世界中での絶大な人気に便乗するため、メディアの一部が進んで話をでっち上げることも分かっている。
「結局のところ、自分が何もしていなくても、僕について売れるものがあるなら、それは話題にするために何かを作り上げることなんだと気づいた」と彼は述べた。「だから今は、こう受け止めている。『へえ、自分がそんなことをしたなんて知らなかったよ。でもまあ、どうでもいい！』ってね。母が落ち着いていられるように、僕がそんなことはしていないこと、それが嘘だということをいつもきちんと伝えている。そして、そうであるなら、僕は気にしない」
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代表活動に向けて準備中
ヤマルは今後、スペイン代表での任務に集中する。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が次回の代表ウィークに向けたメンバーに招集しているためだ。スペインは9月26日にイングランドと対戦し、その後はクロアチアと2試合（9月29日、10月6日）、さらに10月3日にチェコ共和国と対戦する予定となっている。
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