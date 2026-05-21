プレミアリーグのクラブから好条件のオファーがあったが、ラフィーニャはバルサでロナウジーニョやネイマールといった伝説的ブラジル人選手の後継者になる道を選んだ。移籍後、彼は翼としてチームの中核となり、国内での成功を支え、自身の決断が正しかったことを示している。

激しいポジション争いや移籍の噂にもめげず、クラブへの献身を続けている。