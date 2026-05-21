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バルセロナのスター、ラフィーニャは、ラ・リーガ移籍前にロンドンの「青いチームと赤いチーム」からオファーを受けたと明かした。
ロンドンの大物たちを無視する
ラフィーニャは、スポティファイ・カンプ・ノウへの道のりが平坦ではなかったと認め、複数のロンドンクラブがプレミアリーグ残留を強く働きかけたと明かした。2022年夏、元リーズのエースはイングランドのビッグクラブが絡む移籍争奪戦の渦中にいた。
TNTスポーツ・ブラジルとのインタビューで、27歳のラフィーニャは、最終的にカタルーニャの巨人への加入を決断するまでの間、自身の将来を巡って巻き起こった激しい憶測を振り返った。「ロンドンの『ブルー』のチームと『レッド』のチームからオファーがあったが、キャリアの中で最高の決断はバルセロナへの移籍だった」とラフィーニャは明かし、これはおそらくチェルシーとアーセナルからの関心を示唆しているものと思われる。
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その決断が功を奏した
プレミアリーグのクラブから好条件のオファーがあったが、ラフィーニャはバルサでロナウジーニョやネイマールといった伝説的ブラジル人選手の後継者になる道を選んだ。移籍後、彼は翼としてチームの中核となり、国内での成功を支え、自身の決断が正しかったことを示している。
激しいポジション争いや移籍の噂にもめげず、クラブへの献身を続けている。
現代の天才に感嘆する
バルセロナのスターは、現在一緒にプレーしたい選手としてバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインを挙げた。ラフィーニャはイングランド代表主将をこう称えた。「彼はポジショニングに優れ、プレーも上手いし、得点を挙げる。 私は彼を『偉大な選手』のカテゴリーに分類している。彼は天才に近い存在だが、あのレベルで天才と呼べる選手は極めて稀だ。」
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バルサにとって忙しい夏が待ち受けている
ラフィーニャは今夏、カンプ・ノウに多くの新戦力を迎えるかもしれない。バルセロナは契約満了で退団するロベルト・レヴァンドフスキの後任探しに苦慮。スポーツディレクターのデコはこれを「ほぼ不可能な任務」と表現した。後継候補の筆頭にはチェルシーのFWジョアン・ペドロとアトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスが挙げられている。