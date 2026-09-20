Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナのスター、フェルミン・ロペスがワールドカップの失意を経たスペイン代表復帰を喜ぶ さらに「素晴らしい」ラフィーニャを称賛
フェルミン、スペイン代表で雪辱を果たす
サンチェス・ピスフアンでの試合終了の笛の後、フェルミンは大きな満足感を漂わせていた。それはチームとしての勝ち点3だけでなく、目前に迫る個人的な節目があったからでもある。近郊のエル・カンピージョ出身のラ・マシア育ちである同選手は、今後のネーションズリーグに向けたルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表に再招集された。23歳のフェルミンにとって、これは今夏の早い時期に2026年ワールドカップ参加を阻んだフィジカル面での後退を経ての、大きな感情的ブレイクスルーを意味する。
MFは最近の苦闘の重みを隠さなかった。「代表に戻ることができてとてもうれしい。ワールドカップに行けなかったのはとてもつらかった。シーズンのスタートは良かったし、代表に戻れてうれしい」とフェルミンは語った。
- Getty Images Sport
ラフィーニャの「9番」としての目覚ましい変貌
フェルミンが代表招集という評価を喜ぶ一方で、この夜の主役はラフィーニャだった。その決定力抜群のハットトリックがセビージャ守備陣を粉砕した。 このブラジル代表はフリックの下で戦術的な進化を遂げており、従来のようにサイドに張るのではなく、中央のエリアを頻繁に使っている。この変化は目覚ましい成果を生み、元リーズ・ユナイテッドの同選手はわずか7試合で得点数を12まで伸ばし、ピチチ賞争いで序盤の先頭走者としての地位を確かなものにしている。フェルミンも、チームメイトが新たな役割へいかにうまく順応したかをすぐに強調した。
「ラフィーニャは僕たちの予想外の9番だ。ラフィーニャがやっていることは本当に素晴らしい。彼はとても優れていて、どんなポジションにも適応できる。僕たちが彼にパスを出せば、彼がゴールを決めてくれる。彼はこれまでセンターフォワードでプレーしたことがなかったのに、とても良い数字を残している」とフェルミンは述べた。
プレッシャーを乗り越える
フェルミンはその後、セビージャのホームで戦う難しさについて強調し、相手が本拠地の観衆の前で大きなプレッシャーを生み出していたと指摘した。さらにチームの戦術的アプローチにも言及し、自分たちのパフォーマンスは監督の明確な指示を反映したものだと説明した。チームは試合を通して高い強度を維持することが求められており、特にボールを失った瞬間に高い位置からアグレッシブにプレスをかけることが重視されている。
「セビージャはこのスタジアムで僕たちに大きなプレッシャーをかけてくるし、ラフィーニャの3ゴールは決定的だった。監督は僕たちに、非常に強度高くプレーし、ボールを失った後は高い位置からプレスをかけるよう求めている」とフェルミンは明かした。
- AFP
3週間の休止期間へ入る
この激闘の末の勝利により、バルセロナはリーグ戦7連勝を達成し、全公式戦での連勝も8に伸ばした。ここからは各国代表戦が中心となるため、ファンはチームの次戦まで3週間待つことになる。バルセロナは10月10日、ヘタフェと対戦して公式戦を再開する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。