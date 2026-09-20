フェルミンが代表招集という評価を喜ぶ一方で、この夜の主役はラフィーニャだった。その決定力抜群のハットトリックがセビージャ守備陣を粉砕した。 このブラジル代表はフリックの下で戦術的な進化を遂げており、従来のようにサイドに張るのではなく、中央のエリアを頻繁に使っている。この変化は目覚ましい成果を生み、元リーズ・ユナイテッドの同選手はわずか7試合で得点数を12まで伸ばし、ピチチ賞争いで序盤の先頭走者としての地位を確かなものにしている。フェルミンも、チームメイトが新たな役割へいかにうまく順応したかをすぐに強調した。

「ラフィーニャは僕たちの予想外の9番だ。ラフィーニャがやっていることは本当に素晴らしい。彼はとても優れていて、どんなポジションにも適応できる。僕たちが彼にパスを出せば、彼がゴールを決めてくれる。彼はこれまでセンターフォワードでプレーしたことがなかったのに、とても良い数字を残している」とフェルミンは述べた。