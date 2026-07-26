昨年もこうした大型移籍は数多くあった。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは、グレイス・クリントンとジェス・パークがクラブを入れ替える形で、いわば交換移籍のような動きを見せたほか、ロンドン・シティ・ライオネセスはパリ・サンジェルマンからグレイス・ゲイヨロを獲得し、女子サッカー界の移籍金世界記録を更新した。そしてこの夏も、再び高額移籍に注目が集まりそうだ。すでにスウェーデンの逸材フェリシア・シュローダーがレアル・マドリーに大型契約で加入している。
シュローダーは契約満了前に移籍した選手の一人であり、PSGのFWロミー・ロイフターやチェルシーのFWマイラ・ラミレスも、クラブに適切なオファーが届けば退団する可能性がある名前として挙がっている。加えて、契約満了に伴って新天地へ向かうフリーエージェントも数多くおり、プテジャス、スタンウェイ、ベス・ミードも契約満了後にクラブを移った選手たちに含まれる。
すべての当事者にとって良い結果となる移籍もある一方で、そうならないケースも多い。少なくとも一方のクラブ、あるいは選手本人の判断に疑問符が付くこともある。 GOALでは、女子サッカー界におけるあらゆる大型移籍で、最も得をしたのは誰なのかを把握できるようにしていく。この夏の移籍市場を通して、成立するたびに各移籍を採点し、オフシーズンの大きな勝者と敗者を追っていく。
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