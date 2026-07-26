アーセナルにとって：ハーバートが成長を続けるために別の場所へ行かなければならないのは残念だ。アーセナルのトップチームに入る道筋があったようにも感じられたからである。アーセナルは将来的にこのMFに対する優先交渉権を持っており、それはないよりはましだが、今回の退団は、自国育成の才能にチャンスを与えるという点で女子スーパーリーグが抱える、より広い問題を示しているようにも映る。その課題がある中でも、アーセナルはこの分野で成功例を生み出してきたが、ハーバートの退団は、それがいかに難しいかを改めて思い起こさせるものだ。この夏にスタンウェイとロイテラーが加わったことで、今季の彼女の出場機会が限られることはもともと確実視されており、その結果としてクラブは、アーセナルのやり方を非常によく理解している優秀な若手選手を失うことになった。 評価：D

サンディエゴ・ウェーブにとって：NWSLは総じて若い才能にチャンスを与える上で最も優れたリーグの一つであり、ウェーブはその代表的なチームの一つだ。そう考えれば、ウェーブがハーバートのような10代の有望株を新たに迎え入れたのは理にかなっている。とりわけ、サンディエゴを率いているのが元アーセナル指揮官のヨナス・アイデバルであることを考えればなおさらだ。アイデバルは2年前にハーバートへアーセナルでのデビュー機会を与えたが、その後に彼女と多く仕事をする機会はなかった。というのも、そのわずか数カ月後には北ロンドンのクラブでの職を離れていたからである。だが今、彼にはその機会がある。すでに数人の10代選手が軸となっているサンディエゴのチームに、この競技で最も高く評価されている若手MFの一人を組み込もうとしているからだ。もし彼女が多くの人が信じるような形で才能を開花させ、成長することを許すことができれば、ウェーブは中盤にトップクラスの選手を得ることになり、その選手は今後さらに良くなっていくだろう。 評価：B

ハーバートにとって：アーセナルから4度の期限付き移籍を経験し、その中には昨季終盤のエバートンへの移籍も含まれ、そこでの出場がわずか1試合にとどまったことを考えれば、ハーバートがトップレベルのシニアフットボールに食い込むチャンスを求めて別の場所に目を向けたのは理解できる。チャンスが限られるWSLを離れ、より多くの機会があるNWSLへ移り、自分のプレーを明確に評価してくれている指揮官の下に加わるのは賢明な決断であり、長期的な成長の中で実を結ぶことを期待する動きでもある。ハーバートはすでにこのリーグを多少知っている。 昨年、ポートランド・ソーンズでの期限付き移籍を経験しているためだ。それは、リーグに順応し、大きな変化に適応していく上でも助けになるはずである。 評価：A