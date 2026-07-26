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Women's transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

バルセロナのスター、サルマ・パラジュエロの獲得は、リヨンのチャンピオンズリーグ制覇への期待を大きく高める。GOALが2026年夏の女子移籍市場における大型移籍を格付け。

女子サッカー
オリンピック・リヨン
サルマ・パラルエロ
チェルシーFCウィメン
メルバインマラード
マンチェスター・ユナイテッド
ロンドン・シティ・ライオネス
カディディアトゥーディアニ
アレクシアプテッラス
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マピレオン
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ついに来た。2026年の夏の移籍市場が幕を開け、女子サッカー界では複数のビッグスターが移籍するなど、極めて慌ただしいものになる見通しだ。アレシア・プテジャス、ジョージア・スタンウェイ、サム・カーは、すでにこの夏の移籍を完了した選手たちの一部にすぎない。今後もさらなる移籍をめぐる噂や報道は数多くあり、いくつかのサプライズも起こりそうだ。

昨年もこうした大型移籍は数多くあった。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは、グレイス・クリントンとジェス・パークがクラブを入れ替える形で、いわば交換移籍のような動きを見せたほか、ロンドン・シティ・ライオネセスはパリ・サンジェルマンからグレイス・ゲイヨロを獲得し、女子サッカー界の移籍金世界記録を更新した。そしてこの夏も、再び高額移籍に注目が集まりそうだ。すでにスウェーデンの逸材フェリシア・シュローダーがレアル・マドリーに大型契約で加入している。

シュローダーは契約満了前に移籍した選手の一人であり、PSGのFWロミー・ロイフターやチェルシーのFWマイラ・ラミレスも、クラブに適切なオファーが届けば退団する可能性がある名前として挙がっている。加えて、契約満了に伴って新天地へ向かうフリーエージェントも数多くおり、プテジャス、スタンウェイ、ベス・ミードも契約満了後にクラブを移った選手たちに含まれる。

すべての当事者にとって良い結果となる移籍もある一方で、そうならないケースも多い。少なくとも一方のクラブ、あるいは選手本人の判断に疑問符が付くこともある。 GOALでは、女子サッカー界におけるあらゆる大型移籍で、最も得をしたのは誰なのかを把握できるようにしていく。この夏の移籍市場を通して、成立するたびに各移籍を採点し、オフシーズンの大きな勝者と敗者を追っていく。

以下で全評価をチェックし、感想をコメント欄で聞かせてほしい。

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    7月28日：ライラ・ハーバート（アーセナルからサンディエゴ・ウェーブへ）

    アーセナルにとって：ハーバートが成長を続けるために別の場所へ行かなければならないのは残念だ。アーセナルのトップチームに入る道筋があったようにも感じられたからである。アーセナルは将来的にこのMFに対する優先交渉権を持っており、それはないよりはましだが、今回の退団は、自国育成の才能にチャンスを与えるという点で女子スーパーリーグが抱える、より広い問題を示しているようにも映る。その課題がある中でも、アーセナルはこの分野で成功例を生み出してきたが、ハーバートの退団は、それがいかに難しいかを改めて思い起こさせるものだ。この夏にスタンウェイとロイテラーが加わったことで、今季の彼女の出場機会が限られることはもともと確実視されており、その結果としてクラブは、アーセナルのやり方を非常によく理解している優秀な若手選手を失うことになった。 評価：D

    サンディエゴ・ウェーブにとって：NWSLは総じて若い才能にチャンスを与える上で最も優れたリーグの一つであり、ウェーブはその代表的なチームの一つだ。そう考えれば、ウェーブがハーバートのような10代の有望株を新たに迎え入れたのは理にかなっている。とりわけ、サンディエゴを率いているのが元アーセナル指揮官のヨナス・アイデバルであることを考えればなおさらだ。アイデバルは2年前にハーバートへアーセナルでのデビュー機会を与えたが、その後に彼女と多く仕事をする機会はなかった。というのも、そのわずか数カ月後には北ロンドンのクラブでの職を離れていたからである。だが今、彼にはその機会がある。すでに数人の10代選手が軸となっているサンディエゴのチームに、この競技で最も高く評価されている若手MFの一人を組み込もうとしているからだ。もし彼女が多くの人が信じるような形で才能を開花させ、成長することを許すことができれば、ウェーブは中盤にトップクラスの選手を得ることになり、その選手は今後さらに良くなっていくだろう。 評価：B

    ハーバートにとって：アーセナルから4度の期限付き移籍を経験し、その中には昨季終盤のエバートンへの移籍も含まれ、そこでの出場がわずか1試合にとどまったことを考えれば、ハーバートがトップレベルのシニアフットボールに食い込むチャンスを求めて別の場所に目を向けたのは理解できる。チャンスが限られるWSLを離れ、より多くの機会があるNWSLへ移り、自分のプレーを明確に評価してくれている指揮官の下に加わるのは賢明な決断であり、長期的な成長の中で実を結ぶことを期待する動きでもある。ハーバートはすでにこのリーグを多少知っている。 昨年、ポートランド・ソーンズでの期限付き移籍を経験しているためだ。それは、リーグに順応し、大きな変化に適応していく上でも助けになるはずである。 評価：A

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  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    7月25日：サルマ・パラジュエロ（バルセロナからリヨンへ）

    バルセロナにとって：契約最終年に入ったパラジュエロに対するオファーに耳を傾ける用意があると報じられてから1年、バルサが最終的にこのFWと新契約を結ばなかったことに大きな驚きはない。実際、交渉のニュースが出回り始めたのはシーズン終盤になってからだった。チャンピオンズリーグ決勝での2ゴールは、彼女の価値をさらに押し上げたが、賃金面の要求を踏まえると、バルサには引き留める余裕がなかった。クラブは、欧州王者になるためにリヨンを下したあの試合でパラジュエロが見せたような瞬間を惜しむことになるだろうし、その彼女が大陸屈指のライバルの一つに加わるのは痛手だ。ただ、彼女は今なお時折プレーに波があり、この資金は今夏に多くの退団者を出したスカッドの穴を埋めるため、より有効に配分できる。バルサにとって残念なのは、パラジュエロがカタルーニャで一貫して試合を変える存在を目指す歩みを続けられないことだ。 評価：D

    リヨンにとって： カディディアトゥ・ディアニを失い、さらにチャンピオンズリーグ決勝でパラジュエロの能力をその目で見せつけられた後だけに、大きな給与条件を伴うとしても、22歳の彼女をフリートランスファーで獲得できたのはリヨンにとって見事な補強である。特に、彼女が若く、今後さらに成長してより大きな才能へと発展していく余地があることを考えればなおさらだし、ジョナタン・ヒラルデス監督が彼女の力を最大限に引き出す方法を正確に知っている点も大きい。ヒラルデスがバルサを率いていた時期、パラジュエロはキャリア最高のシーズンを送り、全公式戦36試合で34ゴールを記録した。もしリヨンでも同じパフォーマンスを引き出せるなら、クラブの9度目の欧州制覇への挑戦に大きな後押しをもたらし得る。 評価：A

    パラジュエロにとって：バルセロナを離れて後退せずに済む選手は多くない。だがパラジュエロは、欧州におけるブラウグラナ最大級のライバルへ移籍しており、これは決してグレードダウンとは言えない。ヒラルデスと再び一緒になることは大きなプラスであり、特に長期的な成長という観点でそうだ。さらに、昨季はバルサの先発11人に入ったり外れたりしていた一方で、今後はレギュラーとして起用されるはずである。それは、来夏のワールドカップに向けて、スペインにとってもキープレーヤーになり得るような状態で臨もうとする彼女にとって助けになる。 評価：A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    7月22日：ミサ・ロドリゲス（レアル・マドリーからアーセナルへ）

    マドリーにとって：レアル・マドリーは昨夏、ミサに代わって先発に入る非常に優れた選手をすでに獲得していた。ヴォルフスブルクから加入したメルレ・フロームスだ。ドイツ代表のそのGKがひざを負傷したことで、ミサは約6カ月にわたって先発復帰への道が開けた。しかし、フロームスがコンディションを取り戻すと、スペイン代表のミサは再びベンチに戻り、チームメートは好調のままシーズンを締めくくった。ミサを退団させることで、マドリーは経験と優秀なバックアップを失うことになる。また、これほど見事に育て上げた選手から移籍金を回収できないのもマイナスだが、GKのポジションは確かな手に委ねられているように見える。評価：C

    アーセナルにとって：これはアーセナルにとって興味深い動きである。というのも、GKのポジションはここまで補強が必要に見える位置ではなかったからだ。たしかに頭数はもう1人必要だったが、それも第3GKとしてで十分だった。そして、ミサは第3GKとしてはあまりに実力が高すぎる。そうは言っても、アーセナルの観点からすれば、これは非常に優れた補強だ。昨季のアーセナルはこのポジションで負傷者に悩まされ、ダフネ・ファン・ドムセラールとアンネケ・ボルベの両者が離脱期間を経験し、マヌエラ・ツィンスベルガーはほぼシーズン全体を欠場した。したがって、ミサのような一流のシュートストッパーをフリーで獲得し、非常に有能なGKを3人そろえられるのは素晴らしい保険となる。特にファン・ドムセラールが5月下旬に手術を受けていたことを考えればなおさらだ。評価：A

    ミサにとって：この移籍がミサにとってどれほど良いものかは、結局のところ出場機会がどれだけあるか次第であり、答えが出るのは時間がたってからだろう。表面的に見れば、ファン・ドムセラールとボルベの実力、そして分配できる出場時間に限りがあることを踏まえると、出場時間を確保するのは難しそうだ。もし十分な出場機会を得られなければ、スペインのワールドカップメンバー入りを逃す可能性も十分にあり、それは大きな痛手となるだろう。とはいえ、ミサ自身も優れたシュートストッパーであり、アーセナルの正GKの座を争うことは可能だ。そして昨季が示したように、負傷者が出れば状況がいくらか開ける可能性もある。26歳のミサは、出場機会を確約される別のクラブへ行くことも十分できたはずだが、おそらくこれほど大きなクラブではなかっただろう。評価：C

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  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    7月21日：アリス・ソンバス（リヨンからトッテナムへ）

    リヨンにとって：これはリヨンにとって判断ミスのようにも感じられる。ソンバスは10代でトップチームに定着して以来、優れた選手であることを証明してきた。そして、まだ22歳であり、これからが全盛期だ。より多くの出場時間を求めるのは理解できるが、リヨンがその機会を他クラブで得ることを認めたのは、今後数年で後悔する可能性があるように映る。もっとも、OLのセンターバックの選択肢は依然として充実しており、十分な移籍金が痛手を和らげてもいる。 評価：D

    スパーズにとって： トッテナムは素晴らしい移籍市場を過ごしており、これはその流れの延長線上にある補強に過ぎない。ソンバスは若くして非常に優れた選手であり、豊富な経験と最高レベルでの実績を持つ。複数の役割をこなせて、技術的にも素晴らしく、特にWSLのようなトップリーグで毎週プレーすれば、さらに成長していくだけだ。もう1人の優秀な若手センターバックである古賀塔子とともに適応できれば、チームの成長が追いつく限り、スパーズは大きな成功を狙える守備コンビを手にすることになる。ソンバスはクラブ史上最高額の移籍金で加入するが、それに見合う価値がある。評価：A

    ソンバスにとって： 欧州制覇8回を誇るリヨンからの移籍は、ほとんどの場合で後退を意味するだろう。しかし、それでもこの移籍がソンバスにとって良い動きではないということにはならない。確かにチャンピオンズリーグで戦う機会は手放すことになるが、昨季のOLではリーグ戦で十分な出場時間を得ていた一方で、このDFが先発した欧州での11試合は、チームが決勝に進出した中でわずか2試合だけだった。一方で、世界最高峰のリーグの1つでプレーする野心的なチームで、より重要な存在になるチャンスを手にすることになる。それによってソンバスは、より定期的に高いレベルの挑戦にさらされ、成長を促される。その出場時間がより重要になるのは、今年がワールドカップイヤーだからでもある。22歳のソンバスは、ブラジルでフランス代表の先発入りを目指している。評価：B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    7月20日：メルヴィーヌ・マラール（マンチェスター・ユナイテッドからチェルシーへ）

    ユナイテッドにとって：これは評価が難しい移籍である。というのも、ユナイテッドはマラールに対して最低でも75万ポンド（100万ドル）という巨額の移籍金を受け取っており、これは女子サッカー史上11番目に高額な移籍となるからだ。各種報道によれば、その額は85万ポンド（113万ドル）から100万ポンド（133万ドル）の間まで上がる可能性もあるという。これは素晴らしいビジネスであり、断るのが難しい取引だった。しかし、補強面でユナイテッドがこれほど静かなままである限り、これを手放しで前向きに捉えるのは難しい。マラールはこのチームの重要な戦力であり、ベストプレーヤーの一人でもあったため、その穴を埋めるのは簡単ではない。さらに、同じWSLのライバルに移籍する点もマイナスだ。評価：C-

    チェルシーにとって：これは良い補強である。ヘッドコーチのソニア・ボンパストルは、リヨンで指導していたこともありマラールをよく知っており、彼女の力を最大限に引き出す方法も理解している。また、チェルシーは過去7年間で最も得点の少ないWSLシーズンを終えた後だけに、攻撃面の上積みも必要としていた。グロ・ライテンとヨハンナ・リッティング・カネリードの退団により、センターフォワードほど明白ではないにせよ、サイドのエリアはこの移籍市場で手を打つべきポジションとなっていた。ボンパストルの下でリヨンでは主にワイドでプレーし、その傾向がユナイテッドでも続いていたマラールの加入は、その課題に応えるものだ。必要であればストライカーとしても良いプレーができる能力も備えている。彼女は得点者であり、チャンスメイカーであり、ボールを持っていない局面でもハードワークできる。ただ、ここでのマイナス材料は高額な移籍金だけであり、26歳の選手に対してチェルシーが割高な金額を支払ったと考えずにはいられない。評価：C+

    マラールにとって：なんと素晴らしい移籍だろうか。リヨンで台頭した後、フランス代表のマラールは2023年に出場機会を求めて8度の欧州王者を離れ、この3年間を通してユナイテッドで重要な先発選手としての地位を確立し、チェルシーへの移籍によって再び最高レベルへ戻るチャンスをつかんだ。マラールはマンチェスター・ユナイテッドでタイトルを1つ獲得し、さらに2度の決勝も経験、チャンピオンズリーグでもプレーしたが、そうした舞台への露出はチェルシーでさらに大きくなる。そこでは再び最も大きなタイトルを勝ち取るチャンスがある。 評価：A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    7月15日：カディディアトゥ・ディアニ（リヨンからロンドン・シティ・ライオネセスへ）

    リヨンにとって：ヨハンナ・リッティング・カネリードの加入と、その後のディアニ退団、さらに『Le Progres』が報じた、前者をOLがウイングバックとして起用する見通しという情報を合わせると、非常に興味深い。表面的に見れば、世界最高クラスのウインガーの一人であるディアニを失うのはリヨンにとって大きな痛手であり、チャンピオンズリーグ決勝で負傷によって不在を強いられたことの悪影響は、その好例だ。しかし、ジョナタン・ジラルデス監督がディアニに自然な役割を見いだしにくくなる形でチームの形を変えようとしているのであれば、それが彼女の退団を説明するのかもしれない。いずれにしても、たとえリヨンに依然として多くの才能がそろっているとしても、報じられている50万ポンド（67万ドル）の移籍金を回収できたこと以外に、彼女ほどの質を持つ選手を失うことの前向きな要素を見つけるのは難しい。評価：D

    ロンドン・シティにとって：アレクシア・プテジャスとマピ・レオンを加えた後、ディアニの加入は、この移籍市場でロンドン・シティが真にワールドクラスの選手を獲得した3度目のケースとなる。これは、WSL昇格からわずか1年で、来季にタイトルを本気で狙える存在へとクラブをさらに一歩近づける、またしても大きな補強だ。これほど慌ただしい移籍市場の後に、エデル・マエストレ監督がチームに一体感を生み出せる保証はないが、今年のロンドン・シティに関する期待が現実のものになるかもしれないと信じずにはいられない。ディアニはその考えをさらに補強する存在であり、昨季リーグ22試合でわずか28得点だった攻撃陣を確実に改善するはずだ。評価：A

    ディアニにとって：ディアニがチャンピオンズリーグ優勝を果たせないままリヨンを去るのは残念だ。彼女は、PSGからOLに移籍する以前から一貫して傑出した活躍を見せ、多くのタイトルも獲得してきたが、欧州王者の称号だけは手が届かなかったことにフラストレーションを感じるだろう。ロンドン・シティでそのタイトルを掲げる可能性は限られている。特に、両クラブがミシェル・カンの所有下にあるため、ロンドン・シティとOLが同時にこの大会へ出場できるのかどうかが不透明だからだ。しかし、これはディアニのキャリアで初めてとなる、新たなリーグ、新たな国での新たな挑戦でもある。大きな可能性を秘めた刺激的なプロジェクトに加わり、優れた新たなチームメートたちとプレーできるうえ、31歳にして大きな契約も手にする。おそらくそれは、彼女のキャリアで最後の大型契約になる。評価：B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    7月14日：リサ・バウム（RBライプツィヒからアーセナルへ）

    RBライプツィヒにとって：バウムについて、トップクラブからオファーが届くまでに1シーズンしか戦えなかったのは、ライプツィヒにとって残念だろう。しかも、将来的にトップ選手になり得るその後の成長は別の場所で進むことになる。しかし、クラブ史上最高額と報じられる移籍金による多額の補償を受け取る以上、ライプツィヒもそう不満は言えないはずだ。その資金をチームに再投資できれば、長期的な飛躍につながるはずである。評価：B

    アーセナルにとって：ベス・ミードの退団後、アーセナルはサイドの補強を必要としており、その解決策としてより若く、より粗削りな才能を選んだ。一部には不安もあるだろう。というのも、アーセナルは近年、他クラブから獲得した若手選手の育成で優れた実績があるとは言えないからだ。ただ、スミラ・ホルムベリの加入初期の様子は、その点で状況が変わりつつある証拠かもしれない。高額な移籍金で加入したオリビア・スミスも、加入からまだ1年しかたっていない中で好結果を残している。さらに、レネー・スレハースがウイングの選手をローテーションし、定期的に交代させる傾向も、バウムが順応する助けになるはずだ。総合的に見れば、19歳の才能が明らかであるとしても、成功が保証された補強ではない。ただし、いくつか懸念はあるにせよ、失敗より成功する可能性の方が高いと感じられる、魅力的な補強ではある。評価：B

    バウムにとって：高く評価されているとはいえ、バウムは最高レベルでの経験が非常に限られており、ブンデスリーガで戦ったのもわずか1シーズンにとどまる。それでも今、一つの欧州トップクラブへ移籍し、しかも継続的に出場機会を得られそうな環境に身を置くのは、キャリアにおいて非常に大きな一歩に感じられる。繰り返しになるが、アーセナルが過去に外国人の有望株を十分に育てられなかったという懸念はある。それでも、この10代の選手のプレータイムは、順調な成長を後押しする形でもたらされるはずだ。評価：B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    7月13日：キアラ・キーティング（マンチェスター・シティからリヴァプールへ）

    マンチェスター・シティにとって：シティがキーティングに新契約を提示していたことからも分かるように、これは新たなWSL王者にとって痛手である。とはいえ、予想外ではない。キーティングはここ最近、マンチェスターでの出場機会不足によってイングランド代表から外れており、2027年女子ワールドカップが迫る中で、今夏にクラブを離れる道を探る可能性が高い状況だった。今のシティは、実質的にはバックアップGKでありながら、まれなレベルの質をもたらしていた存在をどう補うかを考えなければならない。また、シティで11年をかけて成長し、最終的にイングランド代表選手にまでなったキーティングを、フリーで手放すことも明確なマイナスだ。評価：D

    リヴァプールにとって：これは補強ポイントを埋める素晴らしい獲得であり、それがフリーで実現したことで価値はさらに高まる。リヴァプールは、ジェニファー・ファルクのレンタル移籍を完全移籍に切り替えられなかったことを受けてGKを求めており、キーティングは、マンチェスター・シティでその台頭を見届けたガレス・テイラー監督がよく知る選手であるだけでなく、卓越したクオリティー、さらなる成長の可能性、そしてテイラーが導入しているプレースタイルに合ったスキルセットも備えている。まだ若く、比較的経験も浅いためミスは出てくるだろうが、定期的な出場機会があれば、キーティングはそれを修正し、大きな期待を抱かせるポテンシャルを発揮できるはずだ。評価：A

    キーティングにとって：先月22歳になり、ここ最近はイングランド代表からも外れていたことを踏まえると、今夏はキーティングにとって、マンチェスター・シティを離れて正守護神の役割を目指すのに適したタイミングだったように感じられた。リヴァプールでは、シティ時代のようなタイトル獲得のチャンスは得られないだろうが、彼女に必要なのはトロフィーの可能性ではなく出場時間だ。それは来年のワールドカップのためだけでなく、選手としての自身の成長のためでもある。キーティングは、彼女をよく知り、自分に合ったスタイルで戦う指揮官の下で、マージーサイドでその機会をふんだんに得られるはずだ。素晴らしい移籍である。評価：A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    7月13日：マピ・レオン（バルセロナからロンドン・シティ・ライオネシズへ）

    バルセロナにとって：今夏のバルサ退団組の中で最大の名前ではないかもしれないが、レオンの退団は本当に痛い。 世界最高のセンターバックの一人、あるいはまさにその最高の1人である彼女は、クラブが女子サッカー界の頂点へと駆け上がる上で欠かせない存在だった。たとえカタルーニャ勢が昨夏ほどの財政的制約の中で動く必要がないとしても、その穴を埋めるのは極めて難しい。最終的な評価は、クラブがその代役探しをどう進めるかに左右されるだろうし、それが明らかになるまではバルサに一定の猶予を与えるべきだ。ラ・マシアから台頭しつつある有望な若手はいるが、レオンが担っていたような主役級の役割をすぐに引き継げる段階には、まだない。 評価：D

    ロンドン・シティ・ライオネシスにとって：これは、ロンドン・シティにとって過去の移籍市場と比べて前進を示すような補強だ。近年獲得してきた経験豊富なスターの中には、コソバレ・アスラニを筆頭に実際に大きなインパクトを残した選手もいるが、その多くは全盛期を過ぎてから加入していた。一方でレオンは、なお女子サッカー界のまさにトップレベルにいる状態でクラブに加わり、チーム力を大きく引き上げる存在になるだろう。ボール保持時の卓越性を考えても、野心的なこのクラブの哲学に合う選手でもある。 評価：A

    レオンにとって：ヨーロッパ王者であるバルセロナを離れるいかなる移籍も、選手にとっては格下げになる。レオンはイングランドでタイトルを量産することにはならないだろうし、たとえそのレベルに到達したとしても、クラブのオーナーであるミシェル・カンが、5月の決勝でバルサが破ったリヨンも保有しているため、加入先クラブはチャンピオンズリーグ出場を禁じられる可能性が高い。とはいえ、31歳の彼女にとってこれはキャリアで初めて新たなリーグでプレーし、来夏のワールドカップを前に、引き続き高いレベルで、しかもより負担の少ない日程の中で異なる挑戦に臨む機会でもある。また、おそらく最後の大型契約となる中で、好条件の給与も手にすることになる。 評価：B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    7月10日：ニアム・チャールズ（チェルシーからマンチェスター・シティへ）

    チェルシーにとって：チャールズは堅実な左SBの選択肢だが、本職の選手ではない。もともとはFWとしてキャリアをスタートさせ、近年このポジションに適応して大きな成功を収めてきたが、チェルシーが6月初旬にそうしたように、ケイティ・マッケーブを獲得する機会があれば、それを生かしたのは驚きではない。アイルランド代表主将は屈指の左SBであり、彼女の加入によってサンディ・ボルティモアやフェールレ・ブールマンのような他の選手たちも、より本来の役割に戻ることができる。その補強を行ったあとにチャールズを手放すことで選手層は薄くなるが、必要になればその位置を埋められる選手はいる。一方で、契約最終年にあったイングランド代表選手に対してクラブが得たと報じられている50万ポンド（67万ドル）という移籍金は、非常にうまいビジネスだ。評価：A

    マンチェスター・シティにとって：マンチェスター・シティにとって、この移籍市場で左SBは優先事項だった。レイラ・ワハビをフリーで退団させ、しかもその役割では主にアレックス・グリーンウッドが彼女より先に起用されていたからだ。新たな選択肢を加えることで、グリーンウッドを本来好む中央のポジションに戻すことができる。また、チェルシーが動く前にシティが強く結びつけられていたマッケーブほどのレベルではないにせよ、左SBとしてのチャールズは非常に堅実な選択肢であり、シティの現状を改善する存在だ。評価：B

    チャールズにとって：マッケーブのチェルシー加入により、定期的な出場時間を求めるのであれば、クラブを離れる移籍は常にチャールズにとって最も有益なものになるはずだった。それはイングランド代表での立場にとっても重要で、ここ数カ月はイングランド代表で先発左SBの座を維持できなくなっている。現時点では、彼女はマンチェスター・シティで第一選択になる可能性が高い。チームはWSLとFAカップを制したばかりで、来季も主要タイトル争いの有力候補となるはずであり、さらにチャンピオンズリーグにも戻ることになる。評価：A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    7月10日：オナ・バトレ（バルセロナからアーセナルへ）

    バルセロナにとって：おそらく今夏のバルセロナにとって、これが最もフラストレーションのたまる退団となるだろう。というのも、バトレはまだ27歳で、世界最高級のフルバックの一人だからだ。一方で、プテジャスとレオンは30代に入っており、パラジュエロの給与面での要求は手の届かない水準だった。それでも、バルサはこの先何年にもわたってバトレを引き留めたいと考えていただろうし、彼女の幼少期からのクラブであることを踏まえれば、それが可能だとみていたはずだ。だが実際には、彼女はフリー移籍でイングランドに戻ることになる。これは本当に痛手だ。評価：F

    アーセナルにとって：ケイティ・マッケイブの退団後、左サイドバックには空きが生まれており、アーセナルはそこをワールドクラスの選手で埋めることを選んだ。バトレの本職は右サイドバックだが、反対側でも豊富な経験を持っており、相手に新たな問題を引き起こすインバーテッドフルバックとして非常に効果的に機能できる。エミリー・フォックスとバトレという第一選択のフルバックコンビは、女子サッカー界でも最高クラスと言っていい。そして、テイラー・ハインズやスミラ・ホルムベリという既存の層にそのクオリティーを上積みすることこそが、2019年以降初のWSL制覇を目指すアーセナルを次のレベルへ引き上げる可能性がある。評価：A

    バトレにとって：バルサのゲーム内での地位の高さ、そしてそこがバトレの幼少期からのクラブであることを考えれば、この移籍は多くの人にとって驚きかもしれない。しかし、このフルバックはカタルーニャ復帰後に可能な限りすべてを勝ち取り、マンチェスター・ユナイテッドでの3年間では無冠だった中で、今度は新たな挑戦に向けてイングランドへ戻る。アーセナルには達成すべき新たな目標が数多くあり、チャンピオンズリーグでさらなる栄光をつかむ可能性も依然として高い。アーセナルはまさに昨年そのタイトルを獲得しているとはいえ、その可能性はバルサにいた時ほど高くはない。評価：B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    7月8日：アレクシア・プテジャス（バルセロナからロンドン・シティ・ライオネスへ）

    バルセロナにとって：プテジャスのワールドクラスの実力、卓越したリーダーシップ、そしてチームへの重要な影響力を持つ存在を失うのは、バルサにとって明らかに大きな痛手である。しかし、これについてバルセロナにできることは何もなかったように見える。クラブで14年を過ごし、その間に獲得可能なあらゆるタイトルを手にしたバロンドール2度受賞者は、新たな挑戦を求めて次のステップに進むのが適切なタイミングだと感じていた。バルセロナの欧州の大きなライバルへ移籍しないことは前向きな材料であり、チームの選手層の質とアカデミーの期待感という点で、クラブは前向きに前進するための体制が整っている。大きな痛手であり、実際にダメージはあるとしてもだ。 採点：C

    ロンドン・シティにとって：これは見事な補強である。女子スーパーリーグ参入からわずか1年で、プテジャス級の選手は、前季の堅実な6位フィニッシュ後のロンドン・シティをさらに押し上げる助けとなり得る。彼女は世界最高クラスの選手の一人であり、その存在だけでこのチームを大きく引き上げる。また、世界記録の移籍で加入しながらクラブでのデビューシーズンが期待外れに終わったグレース・ゲヨロから、より多くを引き出そうとするうえでも、好材料になる可能性がある。彼女と並んで中盤にプテジャスを加えることで、非常に才能あるフランス代表からさらに力を引き出す助けになるはずだ。 採点：A+

    プテジャスにとって：トップ選手がキャリアの重要な章を最高の形で締めくくれることはまれだが、プテジャスは今年、見事な4冠を成し遂げた後にバルサへ別れを告げることで、それを実現した。今、彼女は新たなリーグと新たな挑戦を経験するためイングランドへ向かう。ロンドン・シティのプロジェクトが現在ある段階を踏まえれば、カタルーニャ時代のようにタイトルをもたらすことにはならないだろう。しかし、国際舞台でのキャリアという観点では極めて優れた移籍になりそうだ。プテジャスは、おそらく世界最高のリーグでプレーしながら、クラブに欧州大会がないことにより出場時間をより少なく抑えられるからである。つまり、来夏にワールドカップがやって来る時、彼女はスペイン代表で最高のパフォーマンスを発揮するうえで好位置につけている可能性がある。さらに、億万長者のミシェル・カンが所有するクラブで、確実に高額の報酬を得られるという追加の利点もある。 採点：B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    7月8日：ジェラルディン・ロイテラー（フランクフルトからアーセナルへ）

    フランクフルトにとって：レウテラーがブレイクを果たした欧州選手権後で、その価値が高まっており、アーセナルがそのMFについて問い合わせてきていた昨夏の時点で、アイントラハト・フランクフルトは放出していた方がより得策だったのだろうか。金銭面で言えば、その答えはイエスだ。27歳の彼女は契約最終年に入っており、ビッグクラブが関心を示している中で新契約を結ぶのが難しくなるのは最初から明らかだった。ただ、レウテラーを引き留めたことで、アイントラハトは再び充実したシーズンを送り、ブンデスリーガ3位でフィニッシュしてチャンピオンズリーグ予選出場権を確保した。最終的には、スイス代表の穴を埋めるのが簡単ではないとしても、こちらの方がより重要だった可能性が高い。評価：B

    アーセナルにとって：昨夏に契約成立へ持ち込めなかったことで、アーセナルがレウテラー獲得競争に敗れる世界線もあり得た。だが幸いにも、アーセナルはそんな世界にはいない。1年後、そのMFはフリー移籍で北ロンドンへ向かっている。クラブには中盤の層の厚さと多様性がさらに必要であり、レウテラーはまさにそれをもたらす存在だ。複数の役割をこなせる能力によって、レネー・スレハース監督が使える選択肢はさらに広がる。他のアーセナルの今夏の補強ほど目を引くものではないが、チームを強化する素晴らしい補強である。評価：B

    レウテラーにとって：これはレウテラーのキャリアにおける刺激的なステップだ。彼女はここ数年、非常に優れたアイントラハトの中心選手であり続けてきた。そのチームはブンデスリーガでバイエルン・ミュンヘンとヴォルフスブルクに次ぐ“その他の中で最良”であることが多く、さらに昨夏のホーム開催の欧州選手権では、スイスのために一段階上のプレーを見せるだけの確かなクオリティーとキャラクターも示した。欧州屈指のクラブの一つへの移籍は、レウテラーが勝ち取ったものだ。各大会を通じてローテーションされる強力なスカッドの中で、巡ってくるチャンスをしっかり生かせれば、彼女にとって成功する移籍にもなり得る。評価：B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    7月6日：セリナ・セルチ（ホッフェンハイムからアーセナルへ）

    ホッフェンハイムにとって：この2シーズンの女子ブンデスリーガで、セルシより多くのゴールを決めた選手はいない。2024年にケルンを離れて加入したセルシは、ホッフェンハイムにとって見事な補強だった。しかし今、その契約満了に伴ってフリー移籍でチームを去る。対価を得られないまま、しかもとりわけ強豪へと移籍されるのは、ホッフェンハイムにとって失望と言える。クラブをブンデスリーガで2シーズン連続の上位半分フィニッシュへ導いた彼女の得点力を埋めるのも簡単ではない。もっともクラブはこの分野でも育成力を信じており、ここまでにバルセロナのアカデミーから若いFW2人を加えている。 評価：D

    アーセナルにとって： この夏、アーセナルにとってセンターフォワードは最優先事項ではなかったはずだが、すでにアレッシア・ルッソとスティナ・ブラックステニウスがいるストライカー陣にセルシを加えることで、レネー・スレハース監督は攻撃面でより柔軟性を得ることになる。これにより、昨季もたびたび見られたようにルッソが10番の役割に下がった際、その前線に入るのがセルシなのかブラックステニウスなのかという選択肢に幅が生まれる。ドイツ代表のセルシは必要があればサイドでもプレーできるが、得点機を仕留めるべくボックス内で待つ回数が制限されるため、そこでの効果はおそらくそれほど高くない。それでも、昨季は時にまったく逆だったアーセナルが、攻撃面でより予測しにくいチームになろうとする上で、それもまた一つの選択肢ではある。評価：B+

    セルシにとって： この移籍に関する最大の疑問の一つは、「セルシはどれだけプレーするのか？」という点だ。継続的な出場時間、そしてそれに伴う得点によって、彼女はドイツ代表に नियमित的に呼ばれるようになった。もしアーセナルでその出場機会がより限られることになれば、ワールドカップを1年後に控える中で、代表キャリアにどのような影響があるのか。アーセナルは多くの試合を戦うだけに、彼女にもチャンスはあるはずで、とりわけスレハースが交代策を積極的に使うことを踏まえればなおさらだ。ただ、複数クラブが関心を示していると報じられていた中で、より重要な役割を担いながら、それでもタイトル獲得の可能性がある別の選択肢も、セルシにはあった。評価：B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7月6日：ヨハンナ・リッティング・カネリド（チェルシーからリヨンへ）

    チェルシーにとって：リッティング・カネリードは2022年の加入後、チェルシーに素晴らしい貢献をしてきた選手であり、その勤勉さに疑いの余地はなかった。しかし、スウェーデン代表は安定感を欠くことがあり、リーグ79試合で11ゴール15アシストという数字がその証拠でもある。チェルシーのようなクラブであれば、ウイングの選手にはそれ以上の得点関与を求めるものであり、29歳のリッティング・カネリードに対してここで移籍金を得て、より決定力のあるサイドの選手を迎え入れる考えであれば、悪くないビジネスだ。とはいえ、それはチェルシーがどのように後釜を確保するかにも左右される。彼女の勤勉さ、ロッカールームでの優れた人間性、そしてスピードで相手チームに真の圧力をかける能力は、見過ごされるべきではない特長だからだ。それを十分に補えなければ、評価は下がる。評価：B

    リヨンにとって：この補強をどう評価すべきかは難しい。 『Le Progres』によれば、これはリッティング・カネリードのポジション変更につながる見通しで、ウイングではなくウイングバックとして起用されるという。これは、昨季は主に4バックでプレーしていたリヨンの布陣変更を示唆している。さらに興味を引くのは、その数日後にカディディアトゥ・ディアニの退団が発表されたことだ。それもまた、この布陣変更と関係していたのだろうか。答えが出るのは時間がたってからだろう。もしリッティング・カネリードがウイングバックとして加入するのであれば、キャリアを通じてその役割を務めたのは時折だったとしても、そのポジションに合う特長は数多く備えている。高い運動量、優れたスピード、そして攻撃面での脅威を備えており、多くの条件を満たしている。評価：C

    リッティング・カネリードにとって：チェルシー加入当初は大きなインパクトを残し、2023-24シーズンの最初のフルシーズンにはゴール数とアシスト数の両方で2桁に乗せたものの、ここ最近はリッティング・カネリードの成長がやや停滞していたようにも感じられた。そう考えると、新たな章は再び情熱に火をつけるために必要なものかもしれない。実際にこの移籍がそういう形に落ち着くのであれば、ウイングバックとして継続的にどのようなパフォーマンスを見せるかが、その点に影響する可能性がある。それでも、過去に8度ヨーロッパ王者となり、直近3大会のうち2度チャンピオンズリーグ決勝を戦ったリヨンのようなクラブでプレーするチャンスは、素晴らしい機会だ。評価：B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    7月3日：松窪真心（ノースカロライナ・カレッジからチェルシーへ）

    ノースカロライナ・カレッジにとって：これは大きな痛手だ。今季のNWSLで松窪を上回るゴール関与を直接記録しているのは、バーブラ・バンダだけである。9試合で5ゴール4アシストという数字は、ノースカロライナがプレーオフ圏を維持する上で極めて重要だった。 クラブはすでにイングランドの新星エリカ・パーキンソンを獲得している。創造性のあるMFで、日本代表の残した穴を埋める助けにはなり得るが、まだ18歳で経験も限られている。この退団にカレッジがどう反応するかは興味深い。ただ、松窪が今年後半にフリーエージェントとなる可能性があったことを考えれば、それに先立って移籍金を得られたのは少なくとも救いだ。 評価：D

    チェルシーにとって：前季は7年ぶりにWSLで最低得点のシーズンを耐え忍んだこともあり、チェルシーにとって今夏の最優先事項の一つは前線の補強だった。とりわけサム・カーとカタリナ・マカリオも退団しただけに、その重要性はなおさらである。松窪はセンターフォワードでもプレーできるが、身長1.55メートルであることを考えれば、そこにおける最大の課題への答えになる可能性は低い。それでも、適した状況ではそのポジションの選択肢にはなり得るだろう。むしろ21歳の松窪は中盤の役割に入る可能性が高く、周囲を生かす役目を担うことになりそうだ。巧みな足元の技術とパスセンスは、チェルシーが頻繁に直面する低い守備ブロックを崩す際に必ず役立つはずである。チェルシーが世界有数の若手選手の一人と5年契約を結べたことも、もう一つの大きなプラスだ。 評価：A

    松窪にとって：2025年にNWSLで旋風を巻き起こした後だけに、これは松窪が間違いなく勝ち取った巨大な移籍だ。チェルシーのような重圧と期待を伴うクラブでプレーすることは大きなステップアップになるが、ソニア・ボンパストルのやりたいサッカーにはよく合うはずであり、WSLやチャンピオンズリーグにも自然にフィットするだろう。チェルシーは依然として、ストライカーを含め、松窪の効果を最大化するためにさらに攻撃的な補強を必要としている。それでも21歳の松窪は、すでにクラブにいる選手たち、特にローレン・ジェームズとうまく機能するはずだ。両者とも流動的に動きながらスペースを見つけるプレーぶりが、その相性の良さを示している。 評価：B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    7月3日：ジョージア・スタンウェイ（バイエルン・ミュンヘンからアーセナルへ）

    バイエルン・ミュンヘンにとって：スタンウェイを失うことは、間違いなくバイエルン・ミュンヘンにとって痛手である。イングランド代表の彼女はこの4年間、クラブで素晴らしい働きを見せており、その穴を埋めるのは簡単ではない。ただ、バイエルンは彼女の退団を以前から把握しており、1月に発表もされていたため、すでにかなり層の厚い中盤を補強するべく、移籍市場でどのような動きを取るかを十分に検討する時間があった。痛手ではあるが、壊滅的なものではない。 評価：D

    アーセナルにとって：アーセナルは低い位置の中盤でキム・リトルとマリオナ・カルデンテイへの依存度が高すぎたが、スタンウェイの加入はその問題の改善につながる。クラブにはカイラ・クーニー＝クロスもおり、さらにジェラルディン・ロイテラーもまもなく加わると見込まれているため、レネー・スレハースはそのポジションで質の高い選手をローテーションさせる選択肢を数多く持つことになる。これにより、選手に十分な休養を与え、さまざまな相手や状況に対応し、特定の個人への依存を減らすことが可能になる。スタンウェイは豊富な経験、才能、そして多様性をもたらし、アーセナルが8年ぶりのWSL制覇を目指す上で大きな力となる。 評価：A

    スタンウェイにとって：スタンウェイがバイエルンに加入した当時、マンチェスター・シティでの時間を失望の残る形で終えたあとで、ある意味では自身のキャリアを立て直す必要があった。 そして彼女はドイツでそれ以上のことをやってのけ、イングランドの主力選手として、さらには世界最高クラスのMFの一人としての地位を確立した。そして今、彼女は欧州最高のリーグであるWSLで、つい昨年チャンピオンズリーグを制したチームの一員として母国に戻る。それは彼女がこれまで手にできずにいたトロフィーであり、アーセナルの近年のUWCLでの実績を踏まえれば、この移籍によってそれを獲得できる可能性は高まるかもしれない。たとえ国内タイトルはミュンヘン時代ほど簡単には手に入らないとしても、である。 評価：B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    7月2日：ニコール・アニョミ（アイントラハト・フランクフルトからロンドン・シティ・ライオネセスへ）

    アイントラハト・フランクフルトにとって： これはアイントラハトにとって興味深い夏になりそうだ。アニョミは契約満了で退団する4人の主力選手の1人であり、昨季はブンデスリーガで20試合に先発して13ゴール6アシストを記録しているだけに、おそらく最も代役確保が難しい存在となる。クラブはピッチ外で多くの良い取り組みを進めており、過去5シーズンはいずれも3位で終えて安定して欧州大会出場権を確保してきた。とはいえ、今後を見据えれば、アニョミのような選手をどう引き留めるかを見極めることが極めて重要だ。少なくともアイントラハトには、去っていく選手の穴を埋める術を見いだしてきた実績があり、大きな打撃を避けるためにも、今回も移籍市場で最高の働きが求められる。 評価：D

    ロンドン・シティ・ライオネセスにとって： ロンドン・シティがWSLでさらに前進し、本当に上位進出や国内大会での成功を目指すのであれば、攻撃の最終局面で試合を変えられる選手をさらに加えることが重要になる。昨季、チーム内でゴール数とアシスト数の両方を2桁に乗せた選手は1人しかいなかったからだ。アニョミの2025-26シーズンのリーグ成績は、ロンドン・シティでフレイヤ・ゴドフリー以外の誰よりも2倍以上であり、本人もその好調をイングランドで継続したいと考えているはずだ。エデル・マエストレのスタイルに完璧に合う存在かと言えば、そうではないかもしれない。しかし、常に脅威を与え、異なるものをもたらす選手である。 評価：B

    アニョミにとって： この夏に向けた過程では、アニョミにはバイエルン・ミュンヘン、PSG、パリFCを含む、より大きなクラブからの関心も伝えられていた。いずれもロンドン・シティとは異なり、来季はチャンピオンズリーグでプレーする。しかし来季、イングランドのこのクラブにとってカップ戦での成功がまったく不可能という感じはなく、特にリーグカップに今後変更が加わることを考えればなおさらだ。また、非常に非常に大きな名前が加わっているエキサイティングなプロジェクトの中で、より目立つ役割を担える保証も大きい可能性がある。 評価：B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    7月1日：エリカ・パーキンソン（ヴァラダレス・ガイアからノースカロライナ・カレッジへ）

    ヴァラダレス・ガイアにとって：クラブとして、長期的にパーキンソンを引き留め続けることが現実的ではないと理解していたはずだが、それでも将来有望な若きスターが退団することは痛手である。さらに追い打ちをかけるように、クラブはパーキンソンに関する移籍金も受け取れず、その穴埋めは一層難しくなる。それでも、在籍中にヴァラダレスは素晴らしい成果を残した。今年はタッサ・デ・リーガ決勝に進出し、リーガBPIでは2年連続でトップ5フィニッシュを記録した。 評価：D

    ノースカロライナ・カレッジにとって：パーキンソンは世界でも屈指の才能を持つ若手選手の一人であり、カレッジはその獲得に成功しただけでなく、4年目のオプション付き3年契約でまとめた。クラブはNWSLシーズンでまずまずのスタートを切っているが、創造性を欠く場面もあり、それはまさにパーキンソンが解決に貢献できる部分である。マク・リンド監督は以前ハッケンで働いており、そこで多くの才能ある若手選手の成長を見守ってきた。その中には、レアル・マドリーの新FWフェリシア・シュロダーのように、その後に大きな移籍を果たした選手も含まれる。パーキンソンをさらに高みへ導く上でも、適任者と言えるだろう。 評価：A

    パーキンソンにとって：有望株の育成で高い評価を受ける指揮官の下でプレーすることになり、これはパーキンソンにとって素晴らしい移籍である。カレッジはリーグで3番目に若いスカッドを持っており、18歳の加入でその平均年齢はさらに下がる可能性が高い。それでも、経験の浅い選手たちを導く非常に重要なベテランが何人もおり、彼女にとっては良い環境だ。さらにNWSLは、ポルトガルで慣れ親しんできたものとはスタイル面でも要求面でも大きく異なるはずで、それによって彼女のプレーの幅はさらに広がり、やや弱い部分の改善にも取り組まされるだろう。彼女が最初の大きな移籍先として選んだクラブに、大きな欠点を見つけるのは難しい。 評価：A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    7月1日：アンドレア・メディナ（アトレティコ・マドリーからマンチェスター・ユナイテッドへ）

    アトレティコにとって：22歳のメディナはこの4年間でクラブで見事な成長を遂げており、アトレティコが彼女をフリー移籍で失うのは痛手だ。彼女の安定感と信頼性を埋めるのは、このスペインのクラブにとって簡単ではない。さらに、チーム内でよりリーダー的な存在にもなり始めていた。厳しい損失ではあるが、チャンピオンズリーグで有望な戦いを見せながらもLiga Fを5位で終えたことを踏まえれば、これは現時点のアトレティコの立ち位置を反映したものでもある。 評価：F

    ユナイテッドにとって：メディナはキャリアの大半を左サイドバックとして過ごしてきたが、この移籍は、アトレティでの最後のシーズン終盤に務めていたセンターバックの役割で、より नियमित的にプレーしていくことを示唆しているのかもしれない。ユナイテッドにはすでにアンナ・サンドベリという優れた左サイドバックの選択肢があり、メディナの加入によって、このスウェーデン代表の後ろに厚みが加わるだけでなく、中央でも別の選択肢が生まれる。メディナは主に3バックの一角として中央でプレーしていた一方で、ユナイテッドは4バックを採用しているため、もし今後そのポジションでより定期的に起用されるなら、どのように適応するかは興味深い。この移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドにとって層の厚さは極めて重要だった。メディナはそれに加え、汎用性、質、そしてさらに成長する可能性ももたらす。 評価：A

    メディナにとって：これは、着実に向上を続けるメディナのキャリアにおける、また一つの適切な規模のステップアップだ。 レアル・ベティスでLiga Fにおける地位を確立した後、彼女はアトレティでリーグ上位争いをするチームへとステップアップし、今や女子サッカー界でおそらく最高のリーグ、そしてその上位を争うチームへと移る。とはいえ、彼女がこのチームにどうフィットするかは非常に興味深い。兆候を見る限り、少なくともセンターバックと左サイドバックを交互に務めることになりそうで、それによって前者のポジションでの経験をさらに積んでいくことになるだろう。それが彼女にとって、より幅広い役割と同じように合うのか、特に4バックの中でどうかは、時間がたたなければ分からない。 評価：B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    6月29日：サム・カー（チェルシーからゴッサムへ）

    チェルシーにとって： 一時期は、カーがチェルシーを去ることは避けられず、理解できるようにも思われた。2025-26シーズン開幕時に20カ月に及ぶ負傷離脱から復帰したばかりだったオーストラリア代表は、ソニア・ボンパストル監督の先発メンバーに継続して入り込むのに苦しみ、同監督はセンターフォワードでより本職らしくない選択肢を好んで起用していた。だが、アジアカップ後にカーがチームに定着すると、得点が止まることはなく、最終的には7試合で7ゴールという流れでシーズンを終えた。32歳の彼女は長期的な9番の答えではなかったが、特にチェルシーのストライカーのポジションを巡って多くの疑問がある中で、短期契約を結ぶことはできなかったのだろうか。もっとも、カーに対しては他所から常に需要があることが見込まれていたため、おそらくそうではなかったのだろう。チェルシーとしては彼女を引き留められれば望ましかったが、いずれにせよさらなる補強は常に必要だった。 評価：C

    ゴッサムにとって： 新たなNWSLシーズン序盤の数週間でプレーオフ圏内に余裕を持って位置しているものの、ゴッサムの得点数は驚くほど少なく、11試合で12得点はリーグでワースト5番目に当たる。カーのような選手の加入は、その問題の改善に役立つはずだ。エスター・ゴンサレスは過去数年にわたってチームで非常に高い得点力を発揮してきたが、今季は苦しんでおり、カーが獲得可能になるやいなやフアン・カルロス・アモロスがセンターフォワードの一流オプションをもう一人加える動きを見せたのも不思議ではない。NWSLチャンピオンシップのタイトルを維持したいのであれば、より多くのゴールが必要なチームにとって素晴らしい補強だ。 評価：B

    カーにとって： チェルシーでの最後のシーズンが浮き沈みのあるものとなり、しかも長期離脱のけがから戻って間もないだけに、特に来年のワールドカップを見据えれば、カーが再び定期的にプレーすることは重要だ。ゴッサムで主役級の役割を担うことになるのか。それとも、ゴンサレスと9番の役割を分担するのか。出場時間は他クラブであれば得られたかもしれないほどの“確約”ではないが、カーには十分なクオリティーがあり、それを示すチャンスは与えられるだろう。とりわけゴンサレスが不調に苦しみ、さらにカーの方がアモロスのスタイルにより合っている可能性があるだけに、なおさらだ。また、この移籍には32歳の彼女にとって私生活の面でのプラスもあり、それによってこの決断はさらに理にかなったものになっている点も見逃せない。 カーとパートナーのクリスティー・ミューイスは最近子どもを授かっており、ミューイスの家族はマサチューセッツ州の出身で、そこはニューヨークから極端に遠いわけではない。 評価：B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    6月23日：フェリシア・シュローダー（ハッケンからレアル・マドリーへ）

    ヘッケンにとって：スウェーデンのダームアルスヴェンスカンは近年、いわば供給リーグのような存在となっている。若い才能を見事に育て上げる一方で、最終的にはより大きく、より裕福なリーグのより大きく、より裕福なクラブへ売却することになるタイプのリーグだ。そうした中で、ヘッケンもフェリシア・シュローダーを永遠に引き留めておけないことは理解していた。そして、昨季にリーグ戦30得点という驚異的な数字を残したことで、彼女のスウェーデン残留のタイムラインは一気に縮まった。それでも、クラブがこの10代の選手との時間を最大限に生かせなかったとは感じにくい。シュローダーはヘッケンを5年ぶりのリーグ優勝、そして創設初年度のヨーロッパカップ制覇へと導いた後、約150万ユーロ（130万ポンド／170万ドル）という極めて高額な移籍金で退団した。彼女を失うのは痛手だが、ヘッケンはこの件をまったく悪く処理したわけではない。 評価：B

    レアル・マドリーにとって：これは、レアル・マドリーがついにバルセロナとの差を埋めるために必要な野心を示し始めた兆候なのだろうか。レアル・マドリーは長年にわたって推進力の欠如を繰り返し批判されてきた。スペインで常に二番手に甘んじる一方で、オルガ・カルモナ、エステル・ゴンサレス、そしてこの夏だけでもキャロライン・ウィアーとナオミー・フェレールといった多くのトップスターが同時に去っていたからだ。だが、世界屈指の若手選手の1人に大金を投じることは、変化の兆しを示している可能性がある。シュローダーはスターであり、ステップアップを果たしながらもそれを再現できるあらゆる兆候を見せている。昨季、センターフォワードから継続的に得点を得られなかったチームに、必要なゴールをもたらす存在でもある。さらに、彼女にはここから成長する可能性もあり、リンダ・カイセドと同様に、レアルはマドリーで彼女が世界屈指の選手へと成長することを期待しているはずだ。 評価：A

    シュローダーにとって：マドリーに対する批判はあるものの、これはシュローダーにとって良い移籍に感じられる。チームの先発センターフォワードになるはずであり、トップリーグと定期的なチャンピオンズリーグでのプレーを経験できる。プレッシャーと期待のレベルも一段上がるが、その大きさはあり得たほどではない。マドリーは若手育成でもそれなりの実績があり、カイセドは際立った例だ。重要な退団がいくつかあったとはいえ、シュローダーを支える周囲の顔ぶれも悪くなく、とりわけカイセドとどのように連係するのかは、見ていて非常に興味深いものになるはずだ。 評価：B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    6月19日：メアリー・アープス（パリ・サンジェルマンからロンドン・シティ・ライオネセスへ）

    PSGにとって：これは、PSGとアープスにとって完全に成功した移籍とはならなかった。GKは、そのポジションでなおトップクラスの一人という状態で加入したが、フランスでは世界最高水準のパフォーマンスを継続して発揮することができず、注目を集めるミスもいくつか見られた。同時期にクラブ全体が深刻な混乱に陥っていたことも助けにはならず、主力選手の退団や大一番での敗戦、さらに監督交代が起きる中で、アープスはチームとしての失敗の責任を負う存在では決してなかった。総合的に見れば、アープスの契約満了に伴って両者が別れることになっても驚きはなく、PSGにとって失うものは小さい一方で、得たものもなかったと言える。評価：C

    ロンドン・シティにとって：ロンドン・シティにとって、WSLでの最初のシーズンは堅実なものだった。そして、そこからさらに前進するためには、GKは手を入れるべきポジションに思えた。少なくとも750分出場したGKの中で、エレネ・レテはこの前のシーズン、リーグで2番目に低いセーブ率を記録し、期待失点の統計によれば、本来よりもリーグ最多となる6.8点多く失点していた。アープスは24歳のレテより経験豊富で、WSLでの浮き沈みのあった1年目を終えた新たなチームメートにとって、学べることは多いはずだ。さらに、より長いキャリアではあるものの、アープスが到達してきたレベルは明らかにそれを上回る。イングランド復帰によって、アープスは再びそうした高みにたどり着けるのか。ロンドン・シティはそこに期待しているだろう。実際にそうなるかは時間が教えてくれるが、少なくとも補強が必要だった領域の底上げを試みたことは確かだ。評価：B

    アープスにとって：アープスが再び、そのポジションで最高峰の一人として安定してプレーする状態を取り戻したいのであれば、PSGというサーカスから離れるのはおそらく悪い考えではない。元イングランド代表は、フランスで新たな経験に挑んだことで選手としても人としても学んだことについて多く語ってきたが、PSGは混沌としがちなクラブであり、長年にわたってリヨンの陰で期待を下回り続けてきた。キャリア晩年が近づく中、アープスは野心的なロンドン・シティの環境が再び素晴らしいフォームを取り戻す助けになることを望むだろうし、好条件の契約も手にすることになるのは間違いない。評価：B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    6月16日：キャロライン・ウィアー（レアル・マドリーからリヨンへ）

    レアル・マドリーにとって：女子チームのプロジェクトが今どの位置にあるのかを示すものだ。ワイアーは、2022年にクラブへ加入して以降、驚くべき安定感あるインパクトを残してきたことを踏まえれば、レアル・マドリー女子を代表する史上最高の選手と言ってもいいだろう。しかし、スペインの首都での4年間で無冠のままクラブを去ることになった。マドリーは国内タイトル争いで依然としてバルセロナに大きく後れを取り、欧州でもトップ層の一段下にいる。ワイアーのようなトップタレントを引き留めるためには、レアルは女子チームで単純にもっと結果を出さなければならない。彼女の退団は非常に大きな痛手となる。評価：F

    リヨンにとって：今季のチャンピオンズリーグ準優勝チームにとって、フリー移籍での素晴らしい補強だ。ワイアーはトップレベルで試合を変えられる存在であり、豊富な経験と大舞台で証明済みのクオリティーを兼ね備えている。そのすべてが、欧州制覇から4年遠ざかっているリヨンにとって助けになる。リンジー・ヒープスの退団により、スコットランド代表のワイアーは中盤の強化にもつながる。フランスの強豪にとって、まさに素晴らしい補強である。評価：A

    ワイアーにとって：マドリーで一貫して素晴らしいプレーを見せながら、それに見合うタイトルを手にできなかったワイアーは、このような移籍に値する選手だ。そして、この移籍によって数多くのトロフィーを掲げることになるはずだ。彼女は以前からビッグクラブでプレーしており、マドリー移籍前のイングランド時代にはアーセナルとマンチェスター・シティでプレーしてきた。今度は欧州王者8度を誇るクラブの一員として、さらにもう一段上のレベルに進むチャンスを手にする。この移籍は、リヨンが戦う舞台の大きさを考えれば、30歳の彼女がその才能に対してさらに高い評価を得ることにもつながるはずだ。評価：A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    6月12日：ベス・ミード（アーセナルからマンチェスター・シティへ）

    アーセナルにとって：今夏のアーセナルは、多くの契約が更新時期を迎えていたこともあり、複数のトップチーム選手に別れを告げることがもともと見込まれていた。一方で、報道によれば、契約満了を迎える選手の中でも、ミードはクラブが引き留めたいと考えていた一人だった。今季は絶対的な先発ではなかったものの、このイングランド代表は依然として非常に効果的な働きを見せ、2度の欧州王者に対して、ボール保持時も非保持時も多くをもたらしていた。とはいえ、アーセナルはマンチェスター・シティが提示した契約期間の長さには対抗できず、望まぬ別れとなった。この移籍によって北ロンドンから創造性と得点の脅威が失われたため、今夏はその穴をうまく埋めることが重要になる。評価：D

    マンチェスター・シティにとって：マンチェスター・シティはワイドのポジションに十分な戦力を抱えており、この契約は多くの人にとって、ある程度驚きを伴うものとなっている。31歳になったばかりの選手に3年契約を提示したことも、思わず二度見してしまうような内容だろう。ただ、ミードは長年にわたって最高レベルで安定して高いパフォーマンスを続けており、信頼性、経験、そして勝者のメンタリティを新たなWSL王者にもたらす。シティが来季再び国内タイトルを争いたいのであれば、チャンピオンズリーグ復帰も控える中で、より層の厚いスカッドが必要だ。前線全体でプレーできるだけの多様性を持つミードは、まさにその条件に合致する。評価：B

    ミードにとって：来年にはワールドカップが控えており、ブラジルでイングランドの中心的役割を担いたいのであれば、その前提として出場権を獲得した場合、今季はミードにとって出場時間が極めて重要になる。この移籍がそれを必ずしも保証するわけではない。シティは攻撃陣の層が厚いからだ。しかし、アンドリー・イェグルツ監督のチームが4つの大会を戦うことができるなら、ローテーションは不可欠であり、その結果としてミードには多くの出場機会が与えられ、ひいては先発メンバー入りを勝ち取ることも可能になるはずだ。また、この移籍がウインガーにとって私生活の面でもプラスであることは指摘しておく価値がある。31歳でトップクラブから3年契約を得たことはその一つであり、昨季シティで活躍したパートナー、フィフィアネ・ミーデマとの再会もまたそうだ。 評価：B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    6月1日：ケイティ・マッケイブ（アーセナルからチェルシーへ）

    アーセナルにとって：アーセナルのマッケイブの契約状況への対応は、最初から最後まで不可解だった。主力選手であり、その高い汎用性によって負傷者が出た際の解決策として常に頼れる存在だったにもかかわらず、アーセナルはアイルランド代表主将を退団させる構えを見せており、夏が近づく中で彼女に多くの関心が寄せられたのも不思議ではなかった。その後、クラブは方針転換して新契約を提示したが、『The Athletic』は、それが「今後のチームにおける非常に特定の役割に対するものだった」と報じており、選手は新たな挑戦を選んだ。バルセロナのフルバック、オナ・バトレを獲得することになっていなければ、これはアーセナルにとってもっと大きな痛手になっていただろうが、それでも昨季に複数のポジションで問題を解決したマッケイブの汎用性を手放したことを、アーセナルが後悔しないと考えるのは難しい。しかも彼女は今後、その力を直接のライバルを強化するために使うことになる。 評価：D

    チェルシーにとって：これはチェルシーにとって素晴らしい補強であり、その見方は、クラブが新たなWSL王者マンチェスター・シティの目前でマッケイブをさらったように見えるという事実によってさらに強まる。マンチェスター・シティは補強が必要なポジションを強化するため、このアイルランド代表スターの獲得に動く構えだった。チェルシーは昨季、左サイドバックでニアム・チャールズ、サンディ・ボルティモア、フェールレ・ブールマンとさまざまな選択肢を使ったが、誰も本職ではなかった。マッケイブの加入によってボルティモアは本来望む攻撃的な役割へ前に出ることができ、ブールマンもその大半を、彼女が見事なプレーを見せるセンターバックの役割で起用できるようになる。代わってシティへ移籍することになりそうなチャールズも良い選手ではあるが、マッケイブはこのポジションにおいて女子サッカー界でも屈指の存在であり、その加入によってチェルシーの先発11人は大きく向上することになる。 評価：A

    マッケイブにとって：この決断に落胆しているアーセナルのファンは多い。というのも、この11年間で彼女は自らをアーセナルのレジェンドとして際立たせてきたからだ。しかし、30歳の彼女はトッププレーヤーであり、これは大きな野心を持つもう一つのビッグクラブに加わる機会でもある。イングランドに残ってそれを実現するとなれば、もともと選択肢はそう多くはなかった。彼女はチェルシーに非常によく合い、先発の中心選手になるだろう。そして、クラブが期待外れのシーズンを乗り越え、この10年の大半で見せてきた高みに戻ることができれば、多くのタイトルを獲得するチャンスもある。自身の役割に関してアーセナルからのオファーに満足していなかったことを考えれば、個人として見た場合、これは彼女にとってステップアップだ。 評価：B