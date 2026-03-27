バルセロナのスター選手フェルミン・ロペスは、チェルシーからの移籍オファーを断ったことを喜んでいる。また、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍説が浮上する中、自身の将来について大胆な発言をした。

この22歳の選手は、国内での成功だけを目指しているわけではない。彼は2026年に北米で開催されるワールドカップを視野に入れている。飛躍のシーズンを経て、彼はルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームの定位置を確保する準備が整ったと確信している。

「正直なところ、自分にはその可能性があると確信しています」と彼は付け加えた。「シーズンはまだ少し残っていますが、ここにいることが本当に嬉しく、ワールドカップに出場できることを願っています」