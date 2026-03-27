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バルセロナのスター選手フェルミン・ロペスは、チェルシーからの移籍オファーを断ったことを喜んでいる。また、マンチェスター・ユナイテッドへの移籍説が浮上する中、自身の将来について大胆な発言をした。
フェルミン、プレミアリーグのプレッシャーを明かす
フェルミンは瞬く間にバルセロナの中盤において不可欠な存在となったが、その台頭はプレミアリーグからの関心に阻まれそうになった。彼がトップチームのレギュラーとしての地位を確立する前、カタルーニャのクラブが大きな不透明感に包まれていた時期に、チェルシーはこの若き選手をロンドンへ引き抜こうと本腰を入れて動いていた。 スタンフォード・ブリッジへの移籍の可能性をめぐる騒動は、選手にとって厳しい環境を作り出した。しかし、イングランドへの高額移籍という誘惑にもかかわらず、このスペイン代表選手は、自分を育ててくれたクラブに自分の価値を証明することに集中し続けた。
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カタルーニャへの生涯にわたる献身
カタルーニャ・ラジオのトット・コスタとのインタビューで、このミッドフィールダーは、この夏を特徴づけた激しい移籍の噂について振り返った。「少し複雑な状況でした。大きなプレッシャーを感じましたが、決して迷うことはありませんでした。何も言えなかったんです」と、チェルシー移籍の噂について語った際、ロペスは認めた。
現在、マンチェスター・ユナイテッドが彼の動向を注視していると報じられているが、フェルミンの忠誠心は揺るぎない。「バルサは私の契約を更新してくれた。本当に感謝している。私としては、いつまでもここに残りたい」と彼は語り、移籍説に事実上終止符を打った。
ワールドカップへの夢
この22歳の選手は、国内での成功だけを目指しているわけではない。彼は2026年に北米で開催されるワールドカップを視野に入れている。飛躍のシーズンを経て、彼はルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームの定位置を確保する準備が整ったと確信している。
「正直なところ、自分にはその可能性があると確信しています」と彼は付け加えた。「シーズンはまだ少し残っていますが、ここにいることが本当に嬉しく、ワールドカップに出場できることを願っています」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
フェルミンは現在、スペイン代表に招集されており、国際試合期間中にセルビアとエジプトと対戦する予定だ。その後、カタルーニャに戻り、ラ・リーガでのアトレティコ・マドリード戦と、チャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦という連戦に向けた準備を行う。