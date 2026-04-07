バルセロナのスター選手が移籍を受け入れる

カサドのバルセロナでの立場は、ドイツ人監督ハンス・フリックの布陣において不動のレギュラーだったわずか1年足らずの間に、出場時間が極めて少ない控え選手へと一変した。

このバルセロナのMFは、これまでのところ29試合で計1276分間出場しており、そのうち14試合で先発、15試合で途中出場している。

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昨シーズンは中盤で定位置を確保し、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表にも招集されたものの、マルク・ベルナルの怪我からの復帰により、彼の出場機会は完全に閉ざされてしまった。さらに、コパ・デル・レイでは左サイドバックとして起用されるようになった。