カンプ・ノウからの具体的な関心が強まり、この若手を巡る争奪戦は激化している。同選手は以前、プレミアリーグからも強い関心を集めていた。フラカンの首脳陣は、CT・ド・カジュのアカデミーが輩出した逸材を海外クラブによる強引なアプローチから守ることに断固たる姿勢を示す、手ごわい交渉相手としての評判を築いてきた。

報道によると、北ロンドン勢による積極的なオファーに対し、パラナエンセはトッテナム・ホットスパーからの1億2000万レアル超（1750万ポンド／2050万ユーロ）の提示を拒否し、DFを引き留めたという。この強硬な姿勢は、この重要な戦力が安価に放出されることはないという強い警告を、欧州の関心クラブに発するものとなっている。