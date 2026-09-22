ZUMA Press Wire
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バルセロナのスカウトがアーサー・ジアスを視察、カタルーニャの名門はブラジルの10代の逸材に注目か
カタルーニャのスカウトがクリチバを訪問
アレーナ・ダ・バイシャーダで行われたバイーアとのブラジレイロンの一戦で、アマラウがスタンドから視察していたことは、バルセロナがこのセンターバックに本気で関心を寄せていることを示している。オダイール・エウマンの下で継続的に起用されているこのDFについて、バルセロナはそのフィジカルの強さと落ち着きぶりに強い印象を受けている。『ESPNブラジル』によると、バルセロナ幹部は依然として評価段階にあり、パラナエンセの首脳陣に対して正式オファーはまだ提出していない。
- Getty Images Sport
トッテナム、ブラジル人選手の評価額を探る
カンプ・ノウからの具体的な関心が強まり、この若手を巡る争奪戦は激化している。同選手は以前、プレミアリーグからも強い関心を集めていた。フラカンの首脳陣は、CT・ド・カジュのアカデミーが輩出した逸材を海外クラブによる強引なアプローチから守ることに断固たる姿勢を示す、手ごわい交渉相手としての評判を築いてきた。
報道によると、北ロンドン勢による積極的なオファーに対し、パラナエンセはトッテナム・ホットスパーからの1億2000万レアル超（1750万ポンド／2050万ユーロ）の提示を拒否し、DFを引き留めたという。この強硬な姿勢は、この重要な戦力が安価に放出されることはないという強い警告を、欧州の関心クラブに発するものとなっている。
ブラジル代表招集が成長への報酬に
ディアスへの注目は、カルロ・アンチェロッティ監督が今回のインターナショナルウィークに向けてブラジルA代表に招集したことで、さらに高まっている。19歳という若さでブラジル代表に食い込んだことで、クリチバのアカデミー出身者は南米屈指の有望なDFの一角へと押し上げられた。これほどの実績を持つ指揮官から信頼を勝ち取ったことは、ブラジル1部で先発の座を確保して以降に見せてきた急速な成長を物語っている。
- ZUMA Press Wire
親善試合が見せ場を提供する
ディアスは9月25日と29日に行われるオーストラリアとの連戦の親善試合に先立ち、代表活動に合流する予定で、その後10月3日にインドと対戦する。今回の代表ウインドーは、この10代のDFにとって、自身がフットボール最高レベルでプレーする準備ができていることを示す理想的な舞台となる。世界の舞台で力強いパフォーマンスを見せれば、バルセロナやプレミアリーグの獲得を狙うクラブが追跡を強めることは間違いない。
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