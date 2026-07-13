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バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、2026年W杯予選で「並外れた」活躍を見せたアルゼンチン代表リオネル・メッシを称賛。また、ラミン・ヤマルとアンソニー・ゴードンのプレーも評価した。
メッシが再びアルゼンチンの攻撃を牽引
39歳のメッシは2026年W杯で8得点を挙げ、アルゼンチンを再び優勝へ導こうとしている。年齢を感じさせないフィジカルで、通算21ゴールとなり大会史上最多得点者になった。
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ラポルタ、メッシの魔法に感嘆
北米大会でアルゼンチン代表を牽引したメッシについて、ラポルタ会長は感嘆を隠さなかった。背番号10はバルセロナ時代を思わせる正確なプレーでチームをノックアウトステージへ導いた。
ダラスで取材に応じたラポルタ会長は、「メッシの活躍は並外れている。8ゴールを決め、その才能は常に輝いている。アルゼンチン代表は彼を中心に機能し、固く結束している。レオがいることは彼らの幸運だ」と称えた。
ヤマルと現在のバルサの選手たち
ラポルタ氏は、スペイン代表のヤマルら国際舞台で活躍するバルセロナの若手選手を称えた。新シーズンを見据え、彼らの成功はクラブの誇りだと語った。
ラポルタ会長は、W杯に出場するバルサの選手たちを全面的に支援すると述べ、「彼らの成功は私たちの成功だ。ラミンは素晴らしい大会を送っており、複数試合でMVPに選ばれた。ペドリ、オルモ、クバルシも好調だ」と語った。 ペドリ、ダニ・オルモ、パウ・クバルシも素晴らしいプレーを見せている」と語った。
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ゴードンが話題を呼んでいる
ラポルタ会長は、今夏ニューカッスルからバルセロナへ移籍したゴードンを称えた。イングランド代表としてワールドカップ準決勝に進んだ彼の創造的なプレーが印象的だった。
このイングランド代表ウイングについて、ラポルタ会長は「彼は素晴らしい活躍を見せている。先日ノルウェー戦でベリンガムのゴールにつながるパスを出したが、ゴードンのそのパスは実に素晴らしかった」と語った。
イングランドは準決勝で前回王者のアルゼンチンと、ヤマル擁するスペインはフランスと対戦する。
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