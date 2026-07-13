バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が、2026年W杯予選で「並外れた」活躍を見せたアルゼンチン代表リオネル・メッシを称賛。また、ラミン・ヤマルとアンソニー・ゴードンのプレーも評価した。

北米大会でアルゼンチン代表を牽引したメッシについて、ラポルタ会長は感嘆を隠さなかった。背番号10はバルセロナ時代を思わせる正確なプレーでチームをノックアウトステージへ導いた。

ダラスで取材に応じたラポルタ会長は、「メッシの活躍は並外れている。8ゴールを決め、その才能は常に輝いている。アルゼンチン代表は彼を中心に機能し、固く結束している。レオがいることは彼らの幸運だ」と称えた。