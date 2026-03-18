バルセロナのゴールキーパーがニューカッスル戦で負傷したため、クラブはジョアン・ガルシアが数週間の離脱を余儀なくされると見込んでいる

予選突破の喜びは、2つの大きな怪我によって影を落とされた。試合終了間際、ゴールキーパーが左ふくらはぎに鋭い痛みを感じ、急きょ交代を余儀なくされた。AS紙によると、初期の検査では筋肉の断裂が疑われており、このゴールキーパーは2～3週間の離脱となる可能性がある。さらに監督の頭を悩ませたのは、ディフェンダーのエリック・ガルシアがわずか20分しかプレーできず、交代を申し出たことだ。 3月7日に負ったハムストリングの怪我から復帰したばかりのこのセンターバックは、右太ももに以前と同じような痛みを感じ、悔しい再発を招いてしまった。