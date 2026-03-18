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バルセロナのゴールキーパーがニューカッスル戦で負傷したため、クラブはジョアン・ガルシアが数週間の離脱を余儀なくされると見込んでいる
圧勝で準々決勝進出を決める
この夜、バルサは7-2という圧勝を収め、2戦合計8-3という大差でチャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた。第1戦を1-1の激闘の末に引き分けた後、ハンス・フリック監督率いるチームはスポティファイ・カンプ・ノウで圧倒的な攻撃力を発揮した。 ロベルト・レヴァンドフスキとラフィーニャがそれぞれ2ゴールを挙げたほか、ラミナ・ヤマル、フェルミン・ロペス、マルク・ベルナルもゴールを決め、序盤のピンチを乗り越えた。この圧勝により、今シーズンの欧州制覇に向けた有力候補としての地位を確固たるものにしたが、その喜びも束の間、懸念される医療関連のニュースによって影を落とされることとなった。
相次ぐ負傷のニュースが祝賀ムードを台無しにした
予選突破の喜びは、2つの大きな怪我によって影を落とされた。試合終了間際、ゴールキーパーが左ふくらはぎに鋭い痛みを感じ、急きょ交代を余儀なくされた。AS紙によると、初期の検査では筋肉の断裂が疑われており、このゴールキーパーは2～3週間の離脱となる可能性がある。さらに監督の頭を悩ませたのは、ディフェンダーのエリック・ガルシアがわずか20分しかプレーできず、交代を申し出たことだ。 3月7日に負ったハムストリングの怪我から復帰したばかりのこのセンターバックは、右太ももに以前と同じような痛みを感じ、悔しい再発を招いてしまった。
代表戦期間を控え、シュチェスニーが活躍を見せている
正ゴールキーパーが離脱したため、ヴォイチェフ・シュチェスニーがその穴を埋める役割を担うことになった。このポーランド人ベテランがゴールを守るのは確実だが、前回2ヶ月間の出場期間中に無失点試合を1度も記録できなかったことを挽回したいと意気込んでいる。カタルーニャの巨人にとって幸いなことに、今度の代表戦期間こそが、コンディションを回復させる絶好の機会となるだろう。
リーガ首位のチーム、次はどうなるのか？
今後の予定を見ると、リーガ首位のチームは、代表戦中断前の今週末、ラージョ・バジェカーノと対戦する。中断明けの4月4日には、アトレティコ・マドリードとの重要な国内リーグ戦が待ち受けており、そのわずか数日後には、ディエゴ・シメオネ監督率いる同チームとの欧州カップ戦準々決勝が控えている。現在、負傷者が相次いでいるものの、代表戦中断明けには、監督にとって大きな戦力補強となる見込みだ。 このドイツ人指揮官は、アレハンドロ・バルデ、ジュール・クンデ、フレンキー・デ・ヨングといった主力選手の復帰を見込んでおり、複数の戦線でタイトル獲得を目指すチームにとって、これらは不可欠な戦力となるだろう。
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