バルセロナは2025-26シーズン、主力8人が契約最終年を迎える。バトジェは1月からアーセナル移籍が噂され、『アスレティック』紙はフリー移籍の交渉を報道。実現すれば、古巣マンチェスター・ユナイテッドを離れて3年でイングランドに復帰する。

バルセロナは、チームで重要な役割を担う26歳のトップサイドバック、バトルとの契約延長を望んでいた。しかしESPNによると、彼女は現在アーセナル移籍に「近づいて」おり、クラブも交渉で「大きな進展」を遂げているという。 バルセロナは後任探しをすでに諦めているという。

アーセナルにとってはまたも好補強となる見込みだ。バルサからマリオナ・カルデンテイをフリーで獲得してからわずか1年後のことである。彼女は昨季CLでバルサを破り優勝したアーセナルの原動力となった。 バトジェは北ロンドンで旧友と再会し、今夏退団が噂されるケイティ・マッケイブの穴を埋める見込みだ。