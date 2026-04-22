Getty Images/GOAL
翻訳者：
バルセロナのオナ・バトレがアーセナル移籍へ接近。アレクシア・プテラスとマピ・レオンにはシティ・ライオンズが関心。
バトレのアーセナル移籍が目前に迫り、バルサに大きな打撃
バルセロナは2025-26シーズン、主力8人が契約最終年を迎える。バトジェは1月からアーセナル移籍が噂され、『アスレティック』紙はフリー移籍の交渉を報道。実現すれば、古巣マンチェスター・ユナイテッドを離れて3年でイングランドに復帰する。
バルセロナは、チームで重要な役割を担う26歳のトップサイドバック、バトルとの契約延長を望んでいた。しかしESPNによると、彼女は現在アーセナル移籍に「近づいて」おり、クラブも交渉で「大きな進展」を遂げているという。 バルセロナは後任探しをすでに諦めているという。
アーセナルにとってはまたも好補強となる見込みだ。バルサからマリオナ・カルデンテイをフリーで獲得してからわずか1年後のことである。彼女は昨季CLでバルサを破り優勝したアーセナルの原動力となった。 バトジェは北ロンドンで旧友と再会し、今夏退団が噂されるケイティ・マッケイブの穴を埋める見込みだ。
- Getty Images
さらなる退団者が出るのか？プテラスとレオンにWSLが関心を寄せている
今夏、バルサの守備陣はバトレだけでなく、世界屈指のセンターバック・レオンも退団の危機に直面している。契約は今シーズンで満了。スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、WSLのロンドン・シティ・ライオネッスが30歳の彼女をイングランドへ招へいしたいという。 バルサは契約延長を提示しているが、WSLのオファーは給与も契約期間も魅力的で、財政難のバルサにとっては驚きではない。
さらにロンドン・シティは、2度のバロンドール受賞者プテラスの獲得も狙う。昨夏PSGから世界最高額提示されたが、彼女はバルサ残留を選んだ。同紙は、クラブがレオン獲得に自信を示す一方、プテラスについては異なる見通しだと伝える。
同紙は、契約延長間近のこのMFの去就について、8度欧州制したリヨンやNWSL強豪ワシントン・スピリットを所有する億万長者ミシェル・カンの下、ロンドン・シティが注目していると伝える。それでもプテラスの思いは「バルセロナで歴史を刻み続けること」にあるという。
グラハム・ハンセンが新契約に合意し、重要な契約更新が1件完了した
バルサにとってニュースの多い1週間だった。バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦を控え、契約満了を迎えるトップチーム5選手の1人について、朗報がもう1つ入った。
GKカタ・コルとFWクラウディア・ピナの2029年までの契約延長に続き、カタルーニャメディア『eSport3』は、ウイングのキャロライン・グラハム・ハンセンが次に契約を延長すると報じた。 同メディアによると、ノルウェー代表の彼女は2028年までの契約に合意し、さらに2年間残留する。今季は公式戦26得点をマークするなど絶好調だ。
- Getty Images
4強の争い、契約満了、そしてバルサのシーズン終盤の激戦
バルサにとって、今後数週間はピッチ内外で極めて重要だ。水曜にエスパニョールを倒せばリーグ7連覇。土曜にはCL準決勝でバイエルンと激突する。さらにアトレティコとのコパ・デ・ラ・レイナ決勝も控え、4冠の可能性が残っている。
ピッチ外では、契約満了選手が来季も残留するか、それが夏の補強計画にどう影響するかを判断しなければならない。ハンセンは残留が決まったが、バトレは退団の見込み。レオンとプテラスは未定だ。 契約満了を迎える若手FWサルマ・パラユエロやベテランDFマルタ・トレホンも去就が注目される。