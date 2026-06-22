先月、プテラスは幼少期から過ごしたバルセロナを退団。14年間のキャリアに幕を閉じた。彼女は4冠達成の立役者となった。 クラブでは全大会で19得点15アシストをマークし、リーガF、コパ・デ・ラ・レイナ、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、チャンピオンズリーグ制覇に貢献した。CLではシーズン最優秀選手にも選ばれ、9月発表のバロンドール最有力候補であることを示した。

この32歳を獲得したクラブは、全盛期のスターを手に入れることになる。今週、新天地が発表される見込みだ。