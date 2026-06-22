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バルセロナのアイコン、アレクシア・プテラスが今週中に新天地を決める。2度のバロンドール受賞者を巡り、2つのNWSLクラブがロンドン・シティ・ライオネッスを追い越そうと争っている。
バルセロナ退団後も、プテジャスの去就は依然として未定
先月、プテラスは幼少期から過ごしたバルセロナを退団。14年間のキャリアに幕を閉じた。彼女は4冠達成の立役者となった。 クラブでは全大会で19得点15アシストをマークし、リーガF、コパ・デ・ラ・レイナ、スーペルコパ・デ・エスパーニャ、チャンピオンズリーグ制覇に貢献した。CLではシーズン最優秀選手にも選ばれ、9月発表のバロンドール最有力候補であることを示した。
この32歳を獲得したクラブは、全盛期のスターを手に入れることになる。今週、新天地が発表される見込みだ。
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NWSLのクラブがプテラスへの関心を強めている
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、プテラスは今週中に去就を決定する必要がある。NWSLクラブは早期契約を目指している。 NWSLは現在1か月の中断期間中で、7月16日に再開予定。7月上旬には2回目のプレシーズンが始まるため、クラブは来週にも合流可能な選手を求めている。
報じられるところによると、ボストン・レガシーとゴッサムが獲得レースで優位にあるという。ゴッサムはサム・カーの獲得も噂され、現在5位でプレーオフ圏内にあるリーグ王者だ。 一方、今季参入のボストンは12試合で9ポイント、下から3番目と苦戦中。バルセロナ出身の22歳アルバ・カノが所属する。
リーグ再開が迫る中、両クラブはプトラスの結論を待っている。
プテラス獲得争いに「アーセナルかチェルシー」も加わる
『ムンド・デポルティーボ』によると、アーセナルやチェルシーなどのロンドン勢も興味を示しているという。どのクラブからのオファーかは不明だが、金額は高額と伝えられている。
両クラブとも今夏は中盤の補強が急務で、アーセナルはイングランド代表ジョージア・スタンウェイやアイントラハト・フランクフルトのジェラルディン・ロイテラーとの噂がある。一方、チェルシーは移籍報道が少なく、契約満了選手が複数いるにもかかわらず更新発表はない。
ただし、プテラス本人はバルセロナのライバルクラブへの移籍を望んでいないとも伝えられている。アーセナルとチェルシーは近年バルセロナと対戦しており、今季チャンピオンズリーグでも再戦する可能性がある。
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ロンドン・シティ・ライオネッスは首位をキープしている
メアリー・アープスを獲得し、元バルサのマピ・レオンとの移籍も噂されるロンドン・シティ・ライオネッスが、依然としてプテラス争奪戦の有力候補だ。8度の欧州制覇を誇るリヨンやNWSL強豪ワシントン・スピリットも所有する億万長者ミシェル・カンが率いる同クラブは、かねてよりこのMFの獲得と強く結びつけられてきた。 ガーディアン紙は今月、プテラスがすでにロンドン・シティと契約条件で合意したと報じた。
ロンドン・シティは昨季女子スーパーリーグに昇格し、初年度は6位だった。CL出場権はなく、バルサとの対戦は実現しない。仮に欧州大会に出場しても、リヨンが同大会に参加するためUWCL出場は難しい。
米『ムンド・デポルティーボ』は、米国移籍は家族からさらに離れることを意味すると指摘。この点も彼女が欧州に残り、イングランドを選ぶ要因になる可能性がある。32歳の彼女は「数日以内に」進路を決める見込みだ。