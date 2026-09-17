バルセロナに7-2で粉砕された後、ラシン・サンタンデールのホセ・アルベルト・ロペス監督は、この一戦を痛みを伴う歯医者通いになぞらえた。

サンタンデールがカンプ・ノウで敗れた後、ロペスはバルセロナの圧倒的な力の差を認めるほかなかった。試合後の印象的なたとえで、ロペスはバルセロナと対戦する経験を、痛みを伴う歯科受診になぞらえた。その経験を総括する形で、ロペスは今回の遠征を不快だが避けられない診察日にたとえ、今季カンプ・ノウを訪れた多くのチームが感じてきた無力感を言い表した。

「この遠征が厳しいものになるのは分かっていた。歯医者に行く日のようなもので、痛みを伴う。彼らは4分間のアディショナルタイムにも抗議していたし、私たちを徹底的にたたきのめしたがっていた。バルサはボールを失った後のプレッシングも非常に良く、そこから私たちはずたずたにされた」と指揮官は語った。