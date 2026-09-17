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バルセロナに7-2で粉砕された後、ラシン・サンタンデールのホセ・アルベルト・ロペス監督は、この一戦を痛みを伴う歯医者通いになぞらえた。
歯科医と打ちのめしたい欲望
サンタンデールがカンプ・ノウで敗れた後、ロペスはバルセロナの圧倒的な力の差を認めるほかなかった。試合後の印象的なたとえで、ロペスはバルセロナと対戦する経験を、痛みを伴う歯科受診になぞらえた。その経験を総括する形で、ロペスは今回の遠征を不快だが避けられない診察日にたとえ、今季カンプ・ノウを訪れた多くのチームが感じてきた無力感を言い表した。
「この遠征が厳しいものになるのは分かっていた。歯医者に行く日のようなもので、痛みを伴う。彼らは4分間のアディショナルタイムにも抗議していたし、私たちを徹底的にたたきのめしたがっていた。バルサはボールを失った後のプレッシングも非常に良く、そこから私たちはずたずたにされた」と指揮官は語った。
- AFP
アウェー側にとって守備が崩壊した一戦
ロペスは、自チームが守備面で規律と競争力を欠いていたことを嘆いた。アウェーのチームはハンジ・フリック率いるチームの動きとスピードに対応できず、7失点を喫したうえ、PKを3度与えた。ロペスはこのパフォーマンスを厳しく評価し、回避可能なミスと、このレベルで求められる強度に達しなかったことによって、自分たちが実質的に主導権を名門の相手へ差し出してしまったと強調した。
「自分たちにとってベストな日ではなかったと思う。必要な競争力が欠けていたし、特に守備ではそれが顕著だった。3本のPKがその証拠で、相手にあまりにも多くのチャンスを与えてしまった。7失点もして、数え切れないほどCKを与えていては駄目だ。もっと規律のあるチームにならなければならない」とロペスは述べた。
バルセロナがギアを切り替える力
サンタンデールは短い時間ながら攻撃の意図を見せ、試合のさまざまな時間帯で巻き返しを図ったものの、バルセロナには常にもう一段上のギアがあるように見えた。アウェーのチームがスコアを少しでも見栄えのするものにしようと脅威を与えるたびに、フリック監督のチームは壊滅的な効率で応じ、再び大きなリードを取り戻した。この瞬時にプレッシャーへ反応する力こそが、現在のバルセロナを非常に危険な存在にしている要因だとロペスは指摘。リーグ首位のチームは、現在のスペイン1部で他の追随を許さないほどの絶対的な自信を持ってプレーしていると語った。
「こちらが点差を縮められそうになり、相手に問題を与え始めるたびに、彼らはギアを一段上げてスコアを引き離していった。今の彼らは自信に満ちあふれているチームで、相手を容赦なく罰し、止めるのが非常に難しい」と認めた。
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ラ・リーガ優勝争いを占う
敗戦の内容こそそうしたものだったが、ロペスはすぐに、バルセロナのラ・リーガ優勝への道のりにはなお大きな障害が待ち受けていると指摘した。スペインの伝統的強豪たちの力をその理由に挙げた形だ。現時点のカタルーニャの名門は圧倒的に見えるものの、サンタンデールの指揮官は、最終順位争いではレアル・マドリーとアトレティコ・マドリーの両者も必ず存在感を示すとみている。
「ラ・リーガには素晴らしいライバルがいる。言うまでもなく、レアル・マドリーは最高級のチームで、現在の状態も非常にいい。アトレティコも競争力のあるチームで、戦力を整えつつあり、間違いなく上位に食い込んでくるだろう。バルサは競争にさらされることになるが、明らかなのは、ラ・リーガ開幕以降の全試合で印象的なレベルのパフォーマンスを見せているということだ。彼らにとっての課題は、チャンピオンズリーグが始まり、週3試合をこなすようになった時に、その状態を維持できるかどうかになる」とロペスは締めくくった。
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