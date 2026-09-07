バレンシアのサポーターの間では、本拠地でバルセロナに0-5で惨敗した後、怒りが噴出した。何千人ものファンがスタジアムのゲート外に集まり、クラブの続く凋落と、ピッチ上での迫力を欠いた戦いぶりに対する怒りを示した。混乱はスタンドにも及び、ウルトラスのグループは計画された抗議行動として、意図的に19分まで入場を遅らせた。



