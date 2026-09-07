ZUMA Press Wire
翻訳者：
バルセロナに0-5で大敗した後、バレンシアのファンがピーター・リムと「傭兵」のような選手たちに抗議
サポーターがメスタージャの外でデモを実施
バレンシアのサポーターの間では、本拠地でバルセロナに0-5で惨敗した後、怒りが噴出した。何千人ものファンがスタジアムのゲート外に集まり、クラブの続く凋落と、ピッチ上での迫力を欠いた戦いぶりに対する怒りを示した。混乱はスタンドにも及び、ウルトラスのグループは計画された抗議行動として、意図的に19分まで入場を遅らせた。
- Getty Images Sport
チャントで取締役会の退陣を要求
クラブの首脳陣と選手たちに激しい敵意が向けられ、ファンは彼らが最低限の献身さえ欠いていると非難した。抗議者たちは、チームを「傭兵」と呼び、クラブ会長のキアト・リムと筆頭株主のピーター・リムに対して「帰れ」と繰り返し要求することで怒りをぶちまけた。さらに、執拗な口笛とブーイングがメスタージャ全体に響き渡り、試合終了の笛が鳴るまでカルロス・コルベラン監督と選手たちに向けられ続けた。
初訪問が不穏さをもたらす
この大敗は、新たに就任した会長にとって、メスタージャでの初の試合日に不快な光景となった。スペイン紙『Mundo Deportivo』によると、2025年に会長に就任したキアト・リムは、役員席からこの混乱を直接見届けた。リーグ4試合でわずか1得点という数字がクラブの深刻化する危機を浮き彫りにしており、チームはラ・リーガ順位表の最下位に沈んでいる。
- DeFodi Images
厳しいアウェー戦が待ち受ける
コルベランは金曜夜、厳しいセビージャ遠征を前に、チームの立て直しという難題に直面している。一方、ハンジ・フリック率いるバルセロナは欧州へと意識を切り替え、水曜夜のチャンピオンズリーグ初戦でオランダのフェイエノールトをホームに迎える。
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