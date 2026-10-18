バルセロナの負傷者を巡る状況は、レアル・ベティスとの激しい一戦を経て大きく悪化した。試合で得点を挙げたエリック・ガルシアは、終盤に明らかな筋肉の問題を抱えて交代を余儀なくされた。シウタ・エスポルティーバ・サン・ジョアン・デスピに戻って詳しい検査を受けた後、クラブはスペイン代表DFの負傷の詳細を発表した。

ガルシアは右太ももの大腿直筋を負傷し、3～4週間離脱する見通しだ。これにより、パリ・サンジェルマンとの敵地でのチャンピオンズリーグ戦に加え、注目のレアル・マドリーとのエル・クラシコも欠場することになる。また、アラベス、アストン・ヴィラ、アトレティコ・マドリーとの試合も欠場する見込みで、今季2度目の代表ウィークが終わるまで出場できない。







