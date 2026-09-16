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バルセロナに移籍追い風？ アトレティコ・マドリー首脳がフリアン・アルバレスの契約解除条項引き下げを電撃約束、その条件は1つだけ
今夏の移籍は阻止され、関係は緊張している
アルバレスは今夏、バルセロナ移籍を画策する衝撃的な試みによって移籍市場の見出しを独占したが、最終的にその目論見は実現しなかった。アルゼンチン代表FWは本人の意思に反してスペインの首都に残留を余儀なくされ、その結果、アトレティコ・マドリーとの関係はぎくしゃくしたものとなった。
それでも、アルバレスは依然としてディエゴ・シメオネ監督の構想に含まれている。今季ここまで3試合に出場しており、とりわけリヴァプール戦ではフル出場を果たした。
しかし、バルセロナの獲得への動きは、この取引をめぐる財政的な現実によって完全に止められた。アトレティコは、アルバレスに設定された5億ユーロ（4億2200万ポンド）という驚異的な契約解除条項をそのまま突きつけ、カタルーニャの名門にその額を満たすことは到底できなかった。
- AFP
ヒル・マリンが高い得点目標を設定
スペインメディア『El Chiringuito』によると、アトレティコ・マドリーの姿勢はついに軟化しつつあるようだ。クラブ会長のヒル・マリンは、アルバレスがピッチ上で非常に具体的な1つの条件を満たした場合、同選手の法外な契約解除条項を引き下げると約束したと報じられている。
その減額を発動させるには、今季の全公式戦でこのFWが最低20ゴールを決めなければならない。マドリーでの高い得点実績を踏まえれば、この目標は才能あるアタッカーにとって十分に到達可能とみられる。
アルバレスは昨季ちょうど20得点を記録し、クラブでのデビューシーズンには見事な29ゴールを挙げた。この節目に再び到達すれば、退団への道筋はかなり開かれやすくなるようだ。
バルセロナの見事なスタートと攻撃陣の層の厚さ
現時点では、バルセロナはアルバレスの状況をまったく気にしていないようにも見える。カタルーニャのクラブは今季のスタートで見事な滑り出しを見せており、ラフィーニャとラミン・ヤマルの圧巻の活躍によって、ヨーロッパで最も得点力のあるチームとして台頭している。
しかし、過酷なシーズンを通じてこの容赦ないペースを維持するのは難しい。アルバレス級のFWを加えれば、チームに重要なクオリティーをもたらし、現在先発のウイング陣に重くのしかかっている攻撃面の負担を和らげることができる。
ラフィーニャかヤマルのどちらかが不運な負傷をすれば、バルセロナのゴール前での勢いは一気に失速しかねない。1月に動くにせよ、来夏まで待つにせよ、多様な役割をこなせるアタッカーを確保することは、バルセロナにとって理にかなった長期的戦略であり続ける。
- AFP
今夏の退団が視野に入っている
契約解除条項の引き下げに向けた約束は、バルセロナにとって長期的な希望材料ではあるものの、今冬の即時移籍が実現する可能性は極めて低い。アトレティコの得点面の事情を踏まえれば、アルバレスの将来が現実的に再検討されるのは現在のシーズン終了後になる見通しだ。
現時点で、このアルゼンチン代表FWが集中すべきは、シメオネ監督率いるチームのためにピッチ上で結果を残すことだ。いつも通りの安定感でゴールを重ね、20得点に到達すれば、カタルーニャへの大型移籍の扉は来夏、ついに開かれることになる。
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