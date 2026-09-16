アルバレスは今夏、バルセロナ移籍を画策する衝撃的な試みによって移籍市場の見出しを独占したが、最終的にその目論見は実現しなかった。アルゼンチン代表FWは本人の意思に反してスペインの首都に残留を余儀なくされ、その結果、アトレティコ・マドリーとの関係はぎくしゃくしたものとなった。

それでも、アルバレスは依然としてディエゴ・シメオネ監督の構想に含まれている。今季ここまで3試合に出場しており、とりわけリヴァプール戦ではフル出場を果たした。

しかし、バルセロナの獲得への動きは、この取引をめぐる財政的な現実によって完全に止められた。アトレティコは、アルバレスに設定された5億ユーロ（4億2200万ポンド）という驚異的な契約解除条項をそのまま突きつけ、カタルーニャの名門にその額を満たすことは到底できなかった。



