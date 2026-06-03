この移籍騒動の背景には、カンセロがアル・ヒラルへの復帰を拒否していることがある。中東での契約義務があるにもかかわらず、彼はクラブの経営陣に不満を抱いていると報じられている。在籍当時についてカンセロは「アル・ヒラルでは、残念ながら、私に真実を伝えてくれない人たちがいました。 サウジリーグの登録リストに載せると約束したのに、彼らは守らなかった。結果として悪いイメージを付けられるのはいつも私だ。それでも私は約束を守る。昔からそうしてきたし、誰に対しても恨みは持たない」

さらに、シモーネ・インザーギ監督との関係も冷え切っており、彼が残留しても退任してもリヤドへの復帰は難しい。カンセロの唯一の希望は、ハンス・フリックの元でスペインに残ることだ。