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バルセロナに移籍市場の好材料。ジョアン・カンセロの移籍金は1500万ユーロ。
アル・ヒラル、カンセロの金銭条件を撤回
アル・ヒラルとの交渉が進展し、バルセロナはカンセロの完全移籍残留へ好材料を得た。同クラブは当初1500万ユーロの移籍金を要求したが、『ムンド・デポルティーボ』によると現在は減額に前向きだという。スーパーエージェントのホルヘ・メンデス氏が仲介し、両クラブが継続的に協議した結果だ。
32歳のディフェンダーはカンプ・ノウ残留を希望しており、バルサでも欠かせない戦力だ。交渉に詳しい筋によると、アル・ヒラルは移籍の可能性を完全に否定しておらず、当初の硬直した評価額から一歩譲歩したという。これにより、バルサは万能サイドバックをより手頃な条件で獲得できる見通しが出てきた。
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リヤドでのカンセロのぎくしゃくした関係
この移籍騒動の背景には、カンセロがアル・ヒラルへの復帰を拒否していることがある。中東での契約義務があるにもかかわらず、彼はクラブの経営陣に不満を抱いていると報じられている。在籍当時についてカンセロは「アル・ヒラルでは、残念ながら、私に真実を伝えてくれない人たちがいました。 サウジリーグの登録リストに載せると約束したのに、彼らは守らなかった。結果として悪いイメージを付けられるのはいつも私だ。それでも私は約束を守る。昔からそうしてきたし、誰に対しても恨みは持たない」
さらに、シモーネ・インザーギ監督との関係も冷え切っており、彼が残留しても退任してもリヤドへの復帰は難しい。カンセロの唯一の希望は、ハンス・フリックの元でスペインに残ることだ。
カタルーニャでの歴史的なシーズン
カンセロは、バルセロナでリーグ29度目の優勝に貢献した歴史的シーズンを受け、残留を決意した。この優勝で彼は、欧州主要5リーグ中4つでタイトルを獲得した史上初の選手となった。彼の経歴にはプレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、ラ・リーガの優勝が並ぶ。
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バルセロナでのメンデスの多忙な夏
カンセロの獲得が最優先だが、メンデスは他にも複数の案件をカンプ・ノウで進めている。フリック監督の構想に合わないマルク・カサドのアル・ヒラル移籍も検討中だ。また、低コストなオプションとしてダーウィン・ヌニェスを提案する可能性もあるが、成功は第一候補ジュリアン・アルバレスの獲得次第だ。
さらにバルサはカンセロ以外の守備補強も模索。ラ・マシア出身のマルク・ククレジャがチェルシーからスペイン復帰を検討しているとされ、左SBとして注目されている。カンセロは右SBだが、2025-26シーズンは左で起用されることが多かった。 すでにアレハンドロ・バルデがいる左SBにククレラを加えれば、そのポジションの層はさらに厚くなる。