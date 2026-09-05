ハンジ・フリック監督率いるチームは2026-27シーズン4試合目のリーグ戦に向けて準備を進めているが、その調整は大きく乱されている。『SPORT』によると、ヤマルは日曜日に行われるメスタージャでの難しいアウェー戦を前にしたチームの最終トレーニングを予期せず欠席した。

10代のヤマルが突然姿を見せなかったことで、月曜夜のラージョ・バジェカーノ戦で見事なパフォーマンスを披露した直後だけに、コンディション面への懸念が一気に高まっている。クラブのメディカルスタッフは、土曜午後にチームが東海岸へ向けて出発する前にその状態を慎重に見極める見通しで、フリック監督は試合前日の記者会見でメディア対応を行う予定だ。



