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バルセロナに痛手！ ラミン・ヤマルが負傷の懸念が浮上する中、バレンシア戦を前にトレーニングを欠席
ヤマル、最終セッションを欠席
ハンジ・フリック監督率いるチームは2026-27シーズン4試合目のリーグ戦に向けて準備を進めているが、その調整は大きく乱されている。『SPORT』によると、ヤマルは日曜日に行われるメスタージャでの難しいアウェー戦を前にしたチームの最終トレーニングを予期せず欠席した。
10代のヤマルが突然姿を見せなかったことで、月曜夜のラージョ・バジェカーノ戦で見事なパフォーマンスを披露した直後だけに、コンディション面への懸念が一気に高まっている。クラブのメディカルスタッフは、土曜午後にチームが東海岸へ向けて出発する前にその状態を慎重に見極める見通しで、フリック監督は試合前日の記者会見でメディア対応を行う予定だ。
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副主将就任の栄誉に影を落とす
クラブは特定の負傷内容を明らかにする公式声明を出していないが、このタイミングが若きウインガーにとって極めてもどかしいものであることは間違いない。『Mundo Deportivo』によれば、ヤマルはロッカールームでの投票を経て新たにバルセロナの副キャプテンに選出されたばかりだったが、トレーニングピッチから姿を消したことで、その記念すべき日は完全にかき消される形となった。
新たにリーダーとなったヤマルを欠く中、フリック監督は望まぬ戦術的な組み替えを強いられる可能性がある。ドイツ人指揮官はカンプ・ノウで指揮を執って以降、激しく高強度のプレッシングシステムを導入してきた。ヤマルはこの青写真の中核を担っており、ボールを持っていない場面での献身的な運動量は、鋭い攻撃面での貢献と同じくらい重要なものとなっている。
暗いムードの中で二重の後押し
エースウインガーをめぐる不安が広がる中、それでもバルセロナには土曜日、コンディション面で2つの大きな好材料がもたらされた。ガビがトップチームの全体練習を完遂し、起用可能な状態となった。闘志あふれるMFは、開幕戦のエルチェ戦で勝利を収めた試合中に膝を打って以降、2試合連続で戦列を離れていた。
一方で、夏の新戦力ガブリエウ・ジェズスは、バルセロナでのデビューに向けて準備が整いつつある。アーセナルから加入したこのブラジル人FWは、ここ数週間は試合勘とコンディションを高めることに努めており、初めてメンバー入りする見通しだ。
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マドリーのミスにつけ込む
バルセロナは日曜日、メスタージャでピッチに立つ際、国内での無敗記録を守ることを目指す。すでにエルチェ、アスレティック・クルブ、ラージョ・バジェカーノから勝ち点9を獲得しているカタルーニャの強豪にとって、優勝争いのライバルであるレアル・マドリーが勝ち点を落としたことを受け、ラ・リーガ首位でのリードを広げる絶好のチャンスとなっている。フリック監督は今、最もダイナミックな攻撃の脅威を欠く可能性がある中で、フィジカル色の強いことで知られる敵地での難しい一戦をどう乗り切るかを見極めなければならない。
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