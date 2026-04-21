幸いにもバルサは逆境を乗り切った。 アレクシア・プテラス、エヴァ・パヨル、クラウディア・ピナの活躍が際立つ一方で、主力離脱の穴を若手が埋めてきた。ラ・マシア育ちのクララ・セラジョルディ、アイシャ・カマラに加え、10代で加入したシドニー・シェルテンライブ、ヴィッキー・ロペスも貢献している。

PSVアイントホーフェンから加入し3シーズン目を迎える22歳のDFエスメ・ブルグツは「アイタナを失ったのは大きなショックでした」と語った。 「彼女がどれほど重要な選手かを知っているからこそ、このニュースを聞いて本当に悲しかった。彼女はいつも大一番で力を発揮してくれる。彼女を知っているからこそ、彼女は常にすべての試合に出場したいと思っているはずだ。だから、彼女が長期離脱することになると知った時は、本当に悲しい瞬間だった。

試合数が多く選手層が薄いことも影響したかもしれません。私も怪我をしたことがありますし、例は他にもあります。選手が少ない状況では若手がチャンスを掴みますし、彼女たちは本当に良くやってくれました。

「とはいえ、全員が揃うことが最も重要です。アイタナが練習に復帰し、大事な試合に向けて万全の態勢で臨めることを楽しみにしています」