Getty Images
翻訳者：
バルセロナに朗報。3度バロンドールを獲得したアイタナ・ボンマティが、バイエルン・ミュンヘンとのCL準決勝を前に5か月ぶりの練習に合流した。
バルセロナに朗報：アイタナ・ボンマティが練習に復帰
今月初め、ボンマティはバルセロナのグループ練習に部分的に復帰した。彼女は11月下旬、スペイン代表の練習で脚を骨折し、回復の最終段階にあった。月曜日の夜、バルセロナは公式SNSで彼女の完全復帰を報告し、チームメイトに語りかける彼女の動画を公開した。
「少し緊張しています。夏休み明けの初登校みたい（笑）。多くの仲間も似た怪我をしたことがあるでしょう。つらいけど、その中で前向きな面を見つけられました。この期間は私にとってとても有意義でした。 これからは自分の力でチームに貢献し、皆さんが作り上げてきた素晴らしいシーズンと残りの目標のために全力を尽くします。あと1ヶ月半、一緒に頑張りましょう。ありがとう。」
- Getty Images
不運続き：バルサの2025-26シーズンの負傷者問題
主力の一人がシーズンの大半を欠場しているにもかかわらず、バルサの活躍は称賛に値する。1月にスーペルコパ・デ・エスパーニャを制し、先月にはリーグ7連覇を達成したカタルーニャのチームは、コパ・デ・ラ・レイナ決勝にも進出。さらにチャンピオンズリーグ準決勝では、今週末第1戦を迎えるバイエルン・ミュンヘンと対戦する。
欠場したのはボンマティだけではなかった。 世界屈指のセンターバック、マピ・レオン。世界最高峰の守備的MF、パトリ・ギジャロ。昨夏マンチェスター・シティから加入したライア・アレクサンドリ。彼女たちも長期離脱している。クラブの財政難で層が薄く、これらの欠場は大きな痛手だ。
バルサはボンマティら選手の欠場をどのように乗り切ってきたか
幸いにもバルサは逆境を乗り切った。 アレクシア・プテラス、エヴァ・パヨル、クラウディア・ピナの活躍が際立つ一方で、主力離脱の穴を若手が埋めてきた。ラ・マシア育ちのクララ・セラジョルディ、アイシャ・カマラに加え、10代で加入したシドニー・シェルテンライブ、ヴィッキー・ロペスも貢献している。
PSVアイントホーフェンから加入し3シーズン目を迎える22歳のDFエスメ・ブルグツは「アイタナを失ったのは大きなショックでした」と語った。 「彼女がどれほど重要な選手かを知っているからこそ、このニュースを聞いて本当に悲しかった。彼女はいつも大一番で力を発揮してくれる。彼女を知っているからこそ、彼女は常にすべての試合に出場したいと思っているはずだ。だから、彼女が長期離脱することになると知った時は、本当に悲しい瞬間だった。
試合数が多く選手層が薄いことも影響したかもしれません。私も怪我をしたことがありますし、例は他にもあります。選手が少ない状況では若手がチャンスを掴みますし、彼女たちは本当に良くやってくれました。
「とはいえ、全員が揃うことが最も重要です。アイタナが練習に復帰し、大事な試合に向けて万全の態勢で臨めることを楽しみにしています」
- Getty Images
ボンマティの復帰が、バルサの4冠への期待を高めている
シーズン終盤にボンマティが復帰するのはチームにとって大きな朗報だ。バルサはすでに2冠を獲得しているが、まだ2つのタイトルが残っている。過去3年連続でバロンドールに輝いた彼女の復帰は歓迎されるだろう。特にチャンピオンズリーグは、昨年の決勝でアーセナルに0-1で敗れたカタルーニャ勢にとって是が非でも欲しいタイトルだ。
今週末の準決勝第1戦（ホーム・バイエルン戦）に間に合うかは不明だ。チーム練習に復帰したのはつい最近だからだ。
とはいえ、過去3年で2度目の4冠を目指すバルサは、彼女が数週間以内に戦力になると確信している。