バルセロナに懸念、チャンピオンズリーグ・ニューカッスル戦で引き分けた後、ラミン・ヤマルが練習を欠席
スター選手が練習を欠席
タインサイドの対立における決定的な影響
ヤマルの不在は特に目立つ。第1戦ニューカッスル戦（セント・ジェームズ・パーク）で主役級の活躍を見せたからだ。ジョー・ウィロックがペナルティエリア内でダニ・オルモにファウルを犯した直後、ロスタイム終了間際に鋼の神経でPKを決め、イングランドの地で貴重な1-1の引き分けを勝ち取った。
この劇的な同点弾が対戦の様相を一変させ、バルセロナに心理的優位をもたらした。チームはヤマルの貢献によりニューカッスルから前向きな姿勢で帰還し、来週水曜にプレミアリーグ勢がカンプ・ノウを訪れる際に準々決勝進出を決められると確信している。しかしハンス・フリック監督と医療スタッフにとって、今やこのチームの要を万全な状態に保つことが最優先課題となった。
十代にとって欠かせない数字
ヤマルは今シーズン3,102分の出場時間を記録しており、これはエリック・ガルシア（3,208分）に次ぐチーム2位の数字だ。彼の耐久性はバルセロナが複数大会で安定した戦いを続ける上で重要な要素となっており、今回の体調不良は大きな話題となっている。
彼の統計的貢献も同様に驚異的で、直接関与した得点数（20得点15アシスト）はクラブトップを記録している。得点の内訳はリーガ・エスパニョーラで14得点、UEFAチャンピオンズリーグで4得点、コパ・デル・レイで2得点。リーグ戦10アシスト、欧州カップ戦3アシストを挙げたヤマルは、バルセロナの攻撃を牽引する主要エンジンであり、試合メンバーから外れる可能性はフリック監督の攻撃的戦術に大きな空白を生むだろう。
セビージャ戦を見据えて
クラブはヤマルが今週末の試合に選出可能となる見通しを楽観視している。若手が予想通り体調を回復し、金曜日の練習に合流できれば、セビージャ戦でも先発出場を維持できる見込みだ。
フリック監督は今後24時間にわたり、選手の回復状況を注視する。ドイツ人指揮官は、最終ラインで一貫して決定的な活躍を見せてきた選手を失うわけにはいかないことを痛感している。セビージャ戦後に控えるニューカッスルとの第2戦を前に、ヤマルの負担管理と健康状態の維持が極めて重要となる。
