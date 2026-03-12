Goal.com
バルセロナに懸念、チャンピオンズリーグ・ニューカッスル戦で引き分けた後、ラミン・ヤマルが練習を欠席

バルセロナの10代の新星ラミーヌ・ヤマルが木曜日の練習を欠席し、日曜日のセビージャ戦を控えて懸念が広がっている。18歳の同選手は火曜夜のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でニューカッスル相手に1-1の引き分けに持ち込んだ立役者だが、体調不良に悩まされていると伝えられている。

  • スター選手が練習を欠席

    バルセロナは木曜日、シウタ・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペルで練習を再開したが、ハンス・フリック監督が指揮するグループセッションには目立った不在者がいた。チャンピオンズリーグ遠征後の休息期間を経て、カタルーニャの巨人はカンプ・ティト・ビラノバでトレーニングを再開したものの、ヤマルの姿はなかった。

    ラ・マシア出身の若手選手はチームメイトとの練習に参加せず、バルサは公式声明で「全身の不快感」を抱えていると説明した。デイリオASによれば、ヤマルは体調不良で離脱中だが、金曜日には練習に復帰する見込みだという。

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    タインサイドの対立における決定的な影響

    ヤマルの不在は特に目立つ。第1戦ニューカッスル戦（セント・ジェームズ・パーク）で主役級の活躍を見せたからだ。ジョー・ウィロックがペナルティエリア内でダニ・オルモにファウルを犯した直後、ロスタイム終了間際に鋼の神経でPKを決め、イングランドの地で貴重な1-1の引き分けを勝ち取った。

    この劇的な同点弾が対戦の様相を一変させ、バルセロナに心理的優位をもたらした。チームはヤマルの貢献によりニューカッスルから前向きな姿勢で帰還し、来週水曜にプレミアリーグ勢がカンプ・ノウを訪れる際に準々決勝進出を決められると確信している。しかしハンス・フリック監督と医療スタッフにとって、今やこのチームの要を万全な状態に保つことが最優先課題となった。

  • 十代にとって欠かせない数字

    ヤマルは今シーズン3,102分の出場時間を記録しており、これはエリック・ガルシア（3,208分）に次ぐチーム2位の数字だ。彼の耐久性はバルセロナが複数大会で安定した戦いを続ける上で重要な要素となっており、今回の体調不良は大きな話題となっている。

    彼の統計的貢献も同様に驚異的で、直接関与した得点数（20得点15アシスト）はクラブトップを記録している。得点の内訳はリーガ・エスパニョーラで14得点、UEFAチャンピオンズリーグで4得点、コパ・デル・レイで2得点。リーグ戦10アシスト、欧州カップ戦3アシストを挙げたヤマルは、バルセロナの攻撃を牽引する主要エンジンであり、試合メンバーから外れる可能性はフリック監督の攻撃的戦術に大きな空白を生むだろう。


  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    セビージャ戦を見据えて

    クラブはヤマルが今週末の試合に選出可能となる見通しを楽観視している。若手が予想通り体調を回復し、金曜日の練習に合流できれば、セビージャ戦でも先発出場を維持できる見込みだ。

    フリック監督は今後24時間にわたり、選手の回復状況を注視する。ドイツ人指揮官は、最終ラインで一貫して決定的な活躍を見せてきた選手を失うわけにはいかないことを痛感している。セビージャ戦後に控えるニューカッスルとの第2戦を前に、ヤマルの負担管理と健康状態の維持が極めて重要となる。

