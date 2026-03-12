バルセロナに懸念、チャンピオンズリーグ・ニューカッスル戦で引き分けた後、ラミン・ヤマルが練習を欠席

ヤマルの不在は特に目立つ。第1戦ニューカッスル戦（セント・ジェームズ・パーク）で主役級の活躍を見せたからだ。ジョー・ウィロックがペナルティエリア内でダニ・オルモにファウルを犯した直後、ロスタイム終了間際に鋼の神経でPKを決め、イングランドの地で貴重な1-1の引き分けを勝ち取った。

この劇的な同点弾が対戦の様相を一変させ、バルセロナに心理的優位をもたらした。チームはヤマルの貢献によりニューカッスルから前向きな姿勢で帰還し、来週水曜にプレミアリーグ勢がカンプ・ノウを訪れる際に準々決勝進出を決められると確信している。しかしハンス・フリック監督と医療スタッフにとって、今やこのチームの要を万全な状態に保つことが最優先課題となった。