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バルセロナに大きな打撃！ ワールドカップから負傷して復帰したフレンキー・デ・ヨングが「数ヶ月」の離脱を余儀なくされる
ワールドカップでの悔しい結果と怪我の発見
『MARCA』によると、デ・ヨングは月曜、定期健診のためトレーニング施設へ。彼はW杯でオランダがベスト32でモロッコに敗れるまで全試合に出場し、110分間プレーした。
数選手には追加の休息が与えられたが、彼はロナルド・アラウホとともに練習に参加した。初期検査では重度の膝の負傷が判明し、クラブ内には大きな懸念が広がっている。バルセロナはまだ公式声明を発表していないが、最終診断を待つ間、状況は極めて厳しい。
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中盤のマエストロが長期離脱
デ・ヨングは最大4か月離脱し、11月まで戻れない見込みだ。
2019年7月の加入以来、197試合・20得点を挙げるなど豊富な経験を積んできた彼を失うのはクラブにとって大きな痛手だ。契約は2029年6月までで、なおもチームの要である。新シーズン目前のこの離脱を受け、クラブは中盤の再構築を迫られ、残った選手たちには即戦力としての活躍が強く求められる。
実績豊富な選手が戦線離脱
今回の負傷は、デ・ヨングにとってまたもやの怪我だ。昨季も太ももを痛め約2か月離脱した。
それでも彼は、スペインで22-23、24-25、25-26シーズンのリーガ・エスパニョーラを3度制した。 在籍中にバルセロナはコパ・デル・レイ2回、スーペルコパ・デ・エスパーニャ3回を制し、18-19シーズンにはアヤックスでオランダリーグとカップも優勝した。今季の重要な局面で、彼の勝利への執念が欠けるのは痛手だ。
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デ・ヨングの今後はどうなるのか？
デ・ヨングは、膝の損傷を把握するため詳細な検査を受ける。結果が出次第、バルセロナは回復見通しを公式発表する。その間、クラブはプレシーズン準備を進め、彼はコンディションを取り戻すため過酷なリハビリを開始する。
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