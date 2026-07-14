バルセロナに大きな打撃！ ワールドカップから負傷して復帰したフレンキー・デ・ヨングが「数ヶ月」の離脱を余儀なくされる

『MARCA』によると、デ・ヨングは月曜、定期健診のためトレーニング施設へ。彼はW杯でオランダがベスト32でモロッコに敗れるまで全試合に出場し、110分間プレーした。

数選手には追加の休息が与えられたが、彼はロナルド・アラウホとともに練習に参加した。初期検査では重度の膝の負傷が判明し、クラブ内には大きな懸念が広がっている。バルセロナはまだ公式声明を発表していないが、最終診断を待つ間、状況は極めて厳しい。