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バルセロナに大きな安堵、エリック・ガルシアはメスタージャで鼻血騒動も深刻な負傷を回避
メスタージャでの負傷の懸念が緊張を生む
メスタージャの雰囲気は、バルセロナが5-0の圧勝を収めたことで歓喜に包まれていた。しかし、その夜はガルシアに関する懸念すべきアクシデントによって一時的に水を差された。バレンシアのCK後の守備の混戦の中、元マンチェスター・シティ所属の同選手はロドリの振り払われた腕を顔面に受けた。衝撃はすぐに明らかとなり、DFは鼻から血を流しながら顔を押さえ、ピッチ上ではメディカルスタッフに緊急対応が求められた。
ガルシアはベンチへ向かう際にも目に見えて苦しそうな様子を見せ、最終的には30分を待たずに交代となった。この選手には最近、同様の問題を抱えた経緯があるだけに、バルセロナ陣営には、スペイン人のユーティリティープレーヤーが長期離脱を強いられる可能性への強い不安が広がった。メディカルチームは直ちに同選手をロッカールームへ連れて行き、鼻筋や頬骨周辺に構造的な損傷があるかどうかを確認するため、さらなる検査を行った。
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シウタ・エスポルティーバで前向きな兆候
当初は骨折の懸念もあったものの、月曜朝にシウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールから伝わってきたニュースは、ハンジ・フリックにとって極めて明るいものとなった。『Mundo Deportivo』によれば、ガルシアはチームのリカバリーおよび調整セッションに目立った問題もなく参加している姿が確認されており、打撃が当初懸念されたほど壊滅的なものではなかったことを示している。グループ練習に加わっていたことから、メディカルスタッフが軽めのメニューへの参加を認めたとみられ、今季すでに守備陣の離脱に何度も悩まされてきたチームにとっては大きな安心材料である。
選手は練習中に大きな不快感を示す様子はなかったが、次の欧州の試合に向かう遠征メンバーには入らない。ガルシアは現在、チャンピオンズリーグで出場停止処分を受けており、フェイエノールト戦は欠場することになる。この強制的な休養は、バルセロナにとってむしろ好都合に働く。守備者は顔面の外傷から、差し迫った公式戦のプレッシャーを受けることなく、完全回復に向けた時間をさらに確保できるためだ。
保護措置とフリック監督の戦術的な依存度
再発を避けるため、ガルシアは今後数週間にわたって保護用のフェースマスクを着用する見通しだ。これはマルトレル出身の同選手にとって見慣れた状況であり、昨季にはクラブ・ブルッヘ戦で負った骨折の後、同様のヘッドギアを着用したことで広く知られた。マスクは予防措置として機能し、トレーニングや試合中に患部が再び接触するのを防ぐことで、負傷を再び開かせるリスクを負うことなく、持ち味であるアグレッシブな守備スタイルを維持できるようにする。
ドイツ人指揮官は、ガルシアがピッチに戻った姿を見て安堵のため息をついたと伝えられている。戦術理解に優れた選手を失えば、過密な9月の日程におけるチームのローテーションプランに大きな支障が出ていたはずだからだ。
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ラ・リーガ復帰を見据えて
チャンピオンズリーグでの出場停止により週半ばの大一番を欠場したことで、注目は今やガルシアのラ・リーガ復帰に集まっている。回復の最終段階で土壇場の問題や予期せぬ後退がない限り、このDFは9月13日（日）のレバンテ戦に万全の状態で出場可能となる見通しだ。クラブのメディカル部門は週を通して引き続き状態を注視するが、現時点での経過は非常に心強いものとなっている。
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