メスタージャの雰囲気は、バルセロナが5-0の圧勝を収めたことで歓喜に包まれていた。しかし、その夜はガルシアに関する懸念すべきアクシデントによって一時的に水を差された。バレンシアのCK後の守備の混戦の中、元マンチェスター・シティ所属の同選手はロドリの振り払われた腕を顔面に受けた。衝撃はすぐに明らかとなり、DFは鼻から血を流しながら顔を押さえ、ピッチ上ではメディカルスタッフに緊急対応が求められた。

ガルシアはベンチへ向かう際にも目に見えて苦しそうな様子を見せ、最終的には30分を待たずに交代となった。この選手には最近、同様の問題を抱えた経緯があるだけに、バルセロナ陣営には、スペイン人のユーティリティープレーヤーが長期離脱を強いられる可能性への強い不安が広がった。メディカルチームは直ちに同選手をロッカールームへ連れて行き、鼻筋や頬骨周辺に構造的な損傷があるかどうかを確認するため、さらなる検査を行った。