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翻訳者：
バルセロナによる3000万ユーロの移籍交渉が不透明な中、マーカス・ラッシュフォードの「移籍金高騰」が予想され、マンチェスター・ユナイテッドは「期待に胸を膨らませている」
バルサ、完全移籍への姿勢を軟化
しかし、ラッシュフォードは最近調子を落としており、ここ1ヶ月で先発出場はわずか1回にとどまり、ゴールやアシストを記録したのは1月末が最後となっている。スペインの主要紙『マルカ』によると、この状況を受けてバルセロナは方針を転換し、昨夏マンチェスター・ユナイテッドと結んだ3000万ユーロでの獲得合意を白紙に戻し、代わりに新たなレンタル移籍契約を結ぶ可能性が出てきた。その場合、将来的に完全移籍を決断した際には、彼の移籍金が急騰することになるだろう。
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ラポルタ：バルサは再びラッシュフォードをレンタル移籍させる可能性がある
バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は金曜日、YouTubeチャンネル「Jijantes」のインタビューで、ラッシュフォードの完全移籍について懐疑的な見解を示した。日曜日の再選を目指すラポルタ会長は、スポーツディレクターのデコとの合意を条件に、このイングランド代表選手を再びレンタル移籍させる案を提示した。「レンタル契約を延長することも可能だ。それはデコがどうしたいかによる」と彼は述べた。 「マンチェスター・ユナイテッドとの契約解除条項の一部を支払い、残額についてはその都度検討するという方法など、実現の道はある。現在、その手続きについて検討しているところだ」
ラッシュフォードの年俸についてはすでに合意が成立している
バルセロナは、夏にラッシュフォードを完全移籍で獲得する場合に備え、すでに個人条件で合意済みだ。つまり、これが最もシンプルな選択肢となり、買取り条項の支払いを済ませるだけで済むことになる。しかし、もしクラブが契約を白紙に戻し、再びレンタル移籍での獲得を目指すことになれば、昨年築き上げたすべての土台は水の泡となるだろう。 そうなれば、年俸の再交渉が必要となり、新たなレンタル移籍もラッシュフォードの承諾次第となる。しかし、彼は完全移籍を望んでいるため、口で言うほど簡単にはいかないだろう。
- AFP
バルセロナが再交渉すれば、ユナイテッドは巨額の利益を得ることになる
また、彼らはマンチェスター・ユナイテッドと改めて交渉を行わなければならないだろう。そのため、『マルカ』紙によれば、ラポルタ会長の最近の発言を受けて、ユナイテッド側は「手をこすって喜んでいる」という。バルサが合意内容を変更したいのであれば、ラシュフォードの市場価値が昨夏に合意した3000万ユーロをはるかに上回っていることを念頭に置かなければならない。彼はバルサで10ゴールを決め、さらに13ゴールをアシストしているからだ。 したがって、再交渉を行う場合、彼の移籍金は大幅に跳ね上がっている可能性が高い。しかし、『マルカ』紙が取材した情報筋によると、バルサが合意を撤回する可能性は低いと見られている。とはいえ、今シーズン終了までは決定は下されないだろう。その時点で、レンタル移籍が成功だったかどうか、そして完全移籍が賢明な判断であるかどうかを徹底的に評価できるからだ。
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