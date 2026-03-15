バルセロナによる3000万ユーロの移籍交渉が不透明な中、マーカス・ラッシュフォードの「移籍金高騰」が予想され、マンチェスター・ユナイテッドは「期待に胸を膨らませている」

また、彼らはマンチェスター・ユナイテッドと改めて交渉を行わなければならないだろう。そのため、『マルカ』紙によれば、ラポルタ会長の最近の発言を受けて、ユナイテッド側は「手をこすって喜んでいる」という。バルサが合意内容を変更したいのであれば、ラシュフォードの市場価値が昨夏に合意した3000万ユーロをはるかに上回っていることを念頭に置かなければならない。彼はバルサで10ゴールを決め、さらに13ゴールをアシストしているからだ。 したがって、再交渉を行う場合、彼の移籍金は大幅に跳ね上がっている可能性が高い。しかし、『マルカ』紙が取材した情報筋によると、バルサが合意を撤回する可能性は低いと見られている。とはいえ、今シーズン終了までは決定は下されないだろう。その時点で、レンタル移籍が成功だったかどうか、そして完全移籍が賢明な判断であるかどうかを徹底的に評価できるからだ。