ケインはホーネスの特別賛辞に喜びを隠せなかった。「そんな言葉を聞けて嬉しい。このクラブには多くの偉大な選手がいたから光栄だ。僕と家族にとって大きな一歩で、歴史の一部だと感じる」

さらに32歳のケインは「本当に幸せだ。我々はヨーロッパで最高のチームであり、素晴らしい監督に恵まれている。この時間を心から楽しんでいる。こうした夜こそが、私がここに来た理由だ」と熱く語った。

ケインのバイエルンとの契約は2027年までだが、クラブは早期延長を計画。スポーツディレクターのマックス・エベルルはシーズン後に交渉を本格化し、可能ならワールドカップ前に正式発表したいとしている。