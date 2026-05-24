ドイツの最多優勝クラブのオーナーは、決勝戦当日、何時間もニュースの見出しを飾った。
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「バルセロナには金なんてない」：バイエルンオーナー、ウリ・ヘーネスがカタルーニャを痛烈批判
まず『シュピーゲル』誌のインタビューで、彼はバイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベルルの将来に疑問を投げた。 さらに、レアル・マドリード新監督就任が決まっているジョゼ・モウリーニョを痛烈に批判。モウリーニョはシュトゥットガルトの招待でバイエルン対シュトゥットガルトのカップ決勝を現地観戦していた。ホーネスは決勝戦でDFB（ドイツサッカー連盟）を強く非難し、激しいパイロショーを行った両チームファンにも怒りを示した。
さらに試合後、3-0で勝ったバイエルンのホーネスはARDのインタビューでハットトリックを決めたケインを絶賛。「彼こそ最高の移籍だ」と語った。 バイエルンは2023年、約1億ユーロの移籍金でケインを獲得した。
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ウリ・ヘーネス：「FCバイエルンは選手を売り出すクラブではない」
イングランド代表主将は51試合で68得点を挙げた。この活躍を見れば、バイエルンが彼を売却するはずがない。「もちろんあり得ない。 バイエルンは買い手のクラブであり、売り手ではない」とホーネスは断言。さらに、ロベルト・レヴァンドフスキの契約更新がなければ後継候補としてケインに興味を示すとの噂があるバルセロナについて、「そもそも資金がない。そんな話から始まるんだ」と語った。
バルサは近年財政難でラ・リーガの給与上限に引っ掛かり、新戦力を登録できなかった。だが状況は改善し、新シーズンからは「1対1ルール」が復活するため、移籍市場の制限はなくなる。
ハリー・ケインがバイエルン・ミュンヘンで契約延長する見込み
ケインはホーネスの特別賛辞に喜びを隠せなかった。「そんな言葉を聞けて嬉しい。このクラブには多くの偉大な選手がいたから光栄だ。僕と家族にとって大きな一歩で、歴史の一部だと感じる」
さらに32歳のケインは「本当に幸せだ。我々はヨーロッパで最高のチームであり、素晴らしい監督に恵まれている。この時間を心から楽しんでいる。こうした夜こそが、私がここに来た理由だ」と熱く語った。
ケインのバイエルンとの契約は2027年までだが、クラブは早期延長を計画。スポーツディレクターのマックス・エベルルはシーズン後に交渉を本格化し、可能ならワールドカップ前に正式発表したいとしている。
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FCバイエルンの史上最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ハリー・ケイン FW トッテナム・ホットスパー 2023年 9500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンス アトレティコ・マドリード 2019 8000万ユーロ ルイス・ディアス 攻撃 リヴァプールFC 2025 7000万ユーロ マタイス・デ・リフト ディフェンス ユヴェントス 2022 6700万ユーロ マイケル・オリゼ 攻撃 クリスタル・パレス 2024 5300万ユーロ