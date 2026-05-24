ブンデスリーガでの活躍でバルセロナなど欧州強豪が興味を示すとの噂が流れた。しかしホーネスは、バルサの財政難を指摘し「バルサがカネなんてあるわけがない」と即座に否定した。

バルセロナの関心について問われると、ホーネスは同クラブの資金力を嘲笑した。ケインの残留について彼は「そうだ。それにバルセロナには金がない」と語った。