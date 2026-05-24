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「バルセロナには金がない！」――ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンの「史上最高の」獲得選手と称され、ウリ・ヘーネスはラ・リーガからの移籍説を笑って否定した。
ホーネス、ケインを「記録的な獲得」と称賛
アリアンツ・アレーナで革命的な存在感を示すケインについて、ホーネス名誉会長は躊躇なく「クラブ史上最高の補強だ」と断言した。DFBポカール決勝でバイエルンが3－0で勝利し、ケインがハットトリックを決めて6年ぶりの優勝をもたらした直後のことだった。
試合後の祝賀会で『Das Erste』の取材に応じたホーネスは、ケインについて「我々が獲得した最高の移籍だ」と断言した。
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バルセロナの関心に冷淡な反応
ブンデスリーガでの活躍でバルセロナなど欧州強豪が興味を示すとの噂が流れた。しかしホーネスは、バルサの財政難を指摘し「バルサがカネなんてあるわけがない」と即座に否定した。
バルセロナの関心について問われると、ホーネスは同クラブの資金力を嘲笑した。ケインの残留について彼は「そうだ。それにバルセロナには金がない」と語った。
スター選手放出へのバイエルンの強硬姿勢
ベテラン幹部は、バイエルンが世界的に有力なクラブであり、財政均衡のために主力選手を売却する必要はないと強調した。バルセロナがラ・リーガの給与上限や財政規制に苦慮する一方、バイエルンは依然として最も安定し、繁栄するクラブの一つである。
同氏はインタビューで、選手売却は基本理念に反すると強調。海外からどれほどオファーがあっても、攻撃の要である選手を手放すつもりはないという。ホーネス氏は「バイエルンは買い手のクラブであり、売り手のクラブではない」と語った。
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ケインの将来は引き続きミュンヘンにある
一方、ケインはバイエルン生活に馴染んでいる。北ロンドンで長年逃していたタイトルをようやく獲得した。 彼はドイツでの生活に満足していると度々語り、クラブも2027年契約満了の彼を引き留めるため延長交渉を進めているとされる。首脳陣の信頼とクラブ史上屈指の得点力を誇る彼にとって、イングランド代表主将がアリアンツ・アレーナからカンプ・ノウへ移る可能性は依然として空想だ。