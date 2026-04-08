43分、試合の流れは急変した。相手陣でボールを奪ったアトレティコ・マドリードが鋭いカウンターを仕掛ける。フリアン・アルバレスの完璧なパスに反応したジュリアーノ・シメオネが走り込み、ポジションを取り戻そうとしたクバルシがペナルティエリア際でアルゼンチン人FWを倒した。

主審のイシュトヴァン・コヴァックスは当初イエローカードを提示したが、VARの介入により映像を確認し、最終ラインの選手と判断してレッドカードに切り替えた。これにより、ハンス・フリック監督率いるチームはハーフタイム直前に10人での戦いを余儀なくされた。



