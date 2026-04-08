Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナにとって厳しい2分間。VARの介入でパウ・クバルシのイエローカードが取り消され、退場となった直後、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスが得点を挙げた。
VARがクバルシにペナルティを科した。
43分、試合の流れは急変した。相手陣でボールを奪ったアトレティコ・マドリードが鋭いカウンターを仕掛ける。フリアン・アルバレスの完璧なパスに反応したジュリアーノ・シメオネが走り込み、ポジションを取り戻そうとしたクバルシがペナルティエリア際でアルゼンチン人FWを倒した。
主審のイシュトヴァン・コヴァックスは当初イエローカードを提示したが、VARの介入により映像を確認し、最終ラインの選手と判断してレッドカードに切り替えた。これにより、ハンス・フリック監督率いるチームはハーフタイム直前に10人での戦いを余儀なくされた。
アルバレスがカンプ・ノウを沈黙させた
ホームチームは若きセンターバックの退場で痛手だったが、それだけでは終わらなかった。試合序盤から脅威だったアルバレスが直後のFKを蹴る。アルゼンチン人は世界最高峰のキックで、なぜ自分が欧州屈指のフィニッシャーと呼ばれるかを示した。
壁を越えたボールはゴール上隅に吸い込まれ、ジョアン・ガルシアの伸ばした腕も届かなかった。攻勢を立てていたバルサだが、両ペナルティエリアでの決定力不足が痛手となった。
後半にはアレクサンデル・ソルロスが追加点を決め、アトレティコが試合を掌握した。
フリック率いるチームが圧倒的な強さを見せる
試合の序盤はバルセロナが主導権を握った。左サイドのマーカス・ラッシュフォードは活発に動き、GKムッソに連続で好セーブを強いた。ラミネ・ヤマルのアシストでラッシュフォードが一度はネットを揺らしたが、わずかなオフサイドで得点は取り消された。
ヤマル自身も32分、3人をかわしてシュートしたが、ル・ノルマンにブロックされた。フリック率いるチームは流動的に攻めたが、レヴァンドフスキの鋭さ不足とクロスの精度低下が響き、アトレティコは決定機が訪れるまで粘れた。
- AFP
シメオネが好機を逃さなかった
アトレティコは粘り強さを見せ、ボール支配率で劣っても堅守で耐えた。シメオネ監督はハンコの負傷で30分にプビルに交代したが、チームは陣形を崩さず終盤に追加点。
2試合合計2-0とリードするシメオネ監督は勝ち抜けを確信している。一方、バルサもラミン・ヤマルやロベルト・レヴァンドフスキを擁するため、まだ敗退の可能性は残っている。