「Caught Offside」のファブリツィオ・ロマーノによると、カタルーニャのクラブはドイツ代表11キャップのアデイエミ獲得に全力を注ぐ。同移籍専門家は「移籍は目前」と語る。
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バルセロナとBVBの合意が近づく？カリム・アデイエミの移籍交渉で新情報
バルセロナと24歳の選手の間で合意が成立した。ロマーノ氏によると、ハンシ・フリック監督も承認済み。
バルサはアデイエミの「経済的な可能性」も評価。契約は5年となる。アデイエミ本人もバルセロナ移籍を希望し、他クラブとの交渉は行っていない。
ただし、両クラブの合意は成立していない。スカイによると、ドルトムントはバルセロナからの2000万ユーロの初オファーを拒否し、4000万ユーロを要求した。
『Ruhr Nachrichten』は、この額ではBVBにとって「達成が困難、あるいは不可能」と伝えている。そのため、選手交換の可能性も報じられている。バルサが移籍金を用意できない場合、カタルーニャのクラブの選手が取引に組み込まれる可能性がある。 バルセロナ側では、ルーニー・バルドジ、ヘクター・フォート、マルク・カサドの3選手が候補に挙げられている。
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カリム・アデイエミの移籍交渉：バルセロナとドルトムントは合意できるか？
金曜夜、スカイはバルサがドルトムントに2000万ユーロを即金、1000万ユーロを容易なボーナスとして支払う案を報じた。
ドルトムントは、現在ホルヘ・メンデスが代理人を務めるアデイエミとの2027年以降の契約延長交渉を進めているが、ビルト紙は「隔たりが大きく、交渉は失敗する運命にある」と伝えた。 アデイエミの年俸は現在約650万ユーロだが、彼は1000万ユーロ以上の年俸と契約延長時の解除条項を求めていた。
11試合の代表経験がある同選手のパフォーマンスに波があることも踏まえ、クラブは要求を全面的に受け入れるつもりはないようだ。『ルアール・ナッハリヒテン』紙は、交渉が停滞したことで、ここ数週間でBVBの意思決定者たちの間で「不和が生じている」と伝えている。
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