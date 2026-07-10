バルセロナと24歳の選手の間で合意が成立した。ロマーノ氏によると、ハンシ・フリック監督も承認済み。

バルサはアデイエミの「経済的な可能性」も評価。契約は5年となる。アデイエミ本人もバルセロナ移籍を希望し、他クラブとの交渉は行っていない。

ただし、両クラブの合意は成立していない。スカイによると、ドルトムントはバルセロナからの2000万ユーロの初オファーを拒否し、4000万ユーロを要求した。

『Ruhr Nachrichten』は、この額ではBVBにとって「達成が困難、あるいは不可能」と伝えている。そのため、選手交換の可能性も報じられている。バルサが移籍金を用意できない場合、カタルーニャのクラブの選手が取引に組み込まれる可能性がある。 バルセロナ側では、ルーニー・バルドジ、ヘクター・フォート、マルク・カサドの3選手が候補に挙げられている。