「Caught Offside」のファブリツィオ・ロマーノによると、カタルーニャのクラブはドイツ代表11キャップのアデイエミ獲得に全力を注ぐ。同移籍専門家は「移籍は目前」と語る。
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バルセロナとBVBが合意か？ カリム・アデイエミの移籍交渉の新たな詳細が判明
バルセロナと24歳の選手はすでに合意に達した。ロマーノ氏によると、ハンシ・フリック監督も承認済みだ。
バルサはアデイエミの「経済的な可能性」も評価。契約は5年となる。アデイエミはバルセロナへの移籍を希望し、他クラブとは交渉していない。
ただし、両クラブの合意は成立していない。スカイによると、ドルトムントはバルセロナからの2000万ユーロの初オファーを拒否し、4000万ユーロの移籍金を維持した。
『Ruhr Nachrichten』は、この金額はBVBにとって「達成が困難、あるいは不可能」と伝えている。そのため、選手交換の可能性も報じられている。バルサが移籍金を用意できない場合、カタルーニャのクラブの選手が取引に組み込まれる可能性がある。 バルセロナ側では、ルーニー・バルドジ、ヘクター・フォート、マルク・カサドの3選手が候補に挙げられている。
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カリム・アデイエミの移籍交渉：バルセロナとドルトムントは合意できるか？
金曜夜、スカイはバルサがドルトムントに2200万ユーロを即金で支払い、達成しやすいボーナス900万ユーロを後日支払うことで合意したと報じた。
2027年以降の契約延長交渉については、ドルトムントとアデイエミ（現在はホルヘ・メンデスが代理人）の間に大きな隔たりがあり、『ビルト』紙は合意に至らないと報じた。 アデイエミの年俸は現在約650万ユーロだが、彼は1000万ユーロ超と契約延長時の解除条項を要求していた。
11試合の代表経験があるものの、パフォーマンスに波があるとしてクラブは全面的な受け入れに消極的だった。交渉の停滞を受け、クラブ首脳陣の間では不和も報じられている。
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