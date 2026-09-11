ファブレガスは現在、指揮官としても自身の成功を享受しており、コモをチャンピオンズリーグ初戦でRBライプツィヒに4-1の見事な勝利へ導いた。しかし、このスペイン人指揮官は、最高峰の相手と渡り合うために求められるレベルアップについて幻想を抱いてはいない。

「現代のサッカーでは、何に対しても備えていなければならない。完成されたチームになるには、多くの面で秀でる必要がある」と、元アーセナルおよびチェルシーのスターは語った。「試合の中には小さな勝負がいくつもあり、特にこのレベルでは、特定の状況にどう対処するかを分かっていなければならない。

「同じやり方を試合を通して続けることで勝てる試合もあれば、特定の時間帯にどう対応するかを理解していなければならない試合もある。特に、私たちが慣れていないこうしたレベルではね」