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「バルセロナと戦うと、自分たちがひどく見えてしまう！」 セスク・ファブレガスが、コモとのチャンピオンズリーグ再会を前に、ハンジ・フリック率いる「恐ろしい」チームを称賛
ファブレガス、バルセロナの支配力に驚き
フリックはバルセロナを容赦ないマシンへと変貌させた。その進化を評価するうえで、元MFセスク・ファブレガスほど適任な人物はそう多くない。現在コモを率いる指揮官は、古巣の歩みを注意深く見守っており、とりわけチャンピオンズリーグでフェイエノールトを5-1で圧倒した一戦の後は、その傾向がいっそう強まっている。
コモがRBライプツィヒを圧倒した試合後、ワールドカップ優勝経験者のファブレガスは、カタルーニャで示されている水準に心から驚嘆していると明かした。「昨日バルサの試合を見たが、フェイエノールトは非常にいいチームだと言える。だが問題は、バルサが相手を悪く見せてしまうことだ。どんな状況でも、常にそこから抜け出す方法を見つけるからだ」とファブレガスは説明した。
- Getty Images Sport
フリックの下での戦術的柔軟性
ファブレガスが最も感銘を受けたのは、相手がどのように封じ込めようとしても、バルセロナがピッチ上で見いだす解決策の圧倒的な多様さだった。低いブロックを敷かれても、アグレッシブなプレッシングを受けても、このブラウグラナはあらゆる状況に答えを持っているように見える。ファブレガスは、キーマンに対して特定のマンマークを付けたとしてもチームの流れは乱れず、 squadの集団的なインテリジェンスによって圧力のかかるポイントを難なく回避できると指摘した。
「ロドリやペドリに対して試みたようにマンツーマンでマークすることはできる。だが、彼らはあらゆる角度から解決策を見つける。誰がプレーしても非常に高いレベルにある。恐ろしいよ。今の彼らのプレーレベルは恐ろしい」と付け加えた。こうした層の厚さと適応力はフリック時代の特徴となっており、このドイツ人指揮官はベテランスターとラ・マシアの新鋭たちの両方から、エリート級のパフォーマンスを引き出すことに成功している。
エリートに向けて準備を進めるコモ
ファブレガスは現在、指揮官としても自身の成功を享受しており、コモをチャンピオンズリーグ初戦でRBライプツィヒに4-1の見事な勝利へ導いた。しかし、このスペイン人指揮官は、最高峰の相手と渡り合うために求められるレベルアップについて幻想を抱いてはいない。
「現代のサッカーでは、何に対しても備えていなければならない。完成されたチームになるには、多くの面で秀でる必要がある」と、元アーセナルおよびチェルシーのスターは語った。「試合の中には小さな勝負がいくつもあり、特にこのレベルでは、特定の状況にどう対処するかを分かっていなければならない。
「同じやり方を試合を通して続けることで勝てる試合もあれば、特定の時間帯にどう対応するかを理解していなければならない試合もある。特に、私たちが慣れていないこうしたレベルではね」
- AFP
1月にカンプ・ノウで再会へ
現在フリックが見せている戦術面での手腕は、今季後半に行われるファブレガス率いるチームとの一戦で試されることになる。バルセロナは1月27日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節でカンプ・ノウにコモを迎える予定だ。
コモは力強いスタートによって大舞台にふさわしいことを証明してきたが、現在のバルセロナと対戦するのは別次元の難しさを伴う。ファブレガスが古巣に敬意を抱いているのは明らかだが、本人がはっきりと認識している「恐ろしい」勢いを止める方法を見つけることが求められる。
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