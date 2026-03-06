バルセロナとレアル・マドリードがラ・リーガの特別企画「レトロマッチデー」を拒否、クラシコ両巨頭が象徴的なユニフォーム着用を拒否

「42の遺産、42の勝利への道」と題されたこのキャンペーンは、選手のユニフォームをはるかに超えた没入型体験を目指している。テレビ放送はレトロ調のグラフィックと独自のビジュアルアイデンティティを取り入れ、視聴者を過去へと誘うスタイルの刷新が行われる。この横断的プロジェクトにはレジェンド選手、スポンサー、そして「レジェンズ、サッカーの聖地」博物館が参加し、デジタルと物理の両プラットフォームで歴史的物語を拡大する。 しかし、バルセロナやマドリードといったスペインを代表する2大クラブがユニフォームの採用を拒否したことは、スペインサッカーの共有されたアイデンティティを称えることを意図したプロジェクトの総合的なインパクトを弱めていると言える。