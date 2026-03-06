AFP
バルセロナとレアル・マドリードがラ・リーガの特別企画「レトロマッチデー」を拒否、クラシコ両巨頭が象徴的なユニフォーム着用を拒否
記憶の道への分かれた旅
スペインサッカーは4月10日から13日にかけてノスタルジックな変貌を遂げる。リーガ・エスパニョーラが欧州主要プロサッカーリーグ初となる「レトロマッチデー」を開催するためだ。この企画ではトップ2ディビジョンの38クラブが、クラブ史上の伝説的時代をモチーフにした新デザインのユニフォームを着用する。 審判団も特注のビンテージ風ユニフォームで参加予定だ。しかしこの伝統を称える共同企画には完全な合意が得られていない。リーグの大半が参加する一方、バルセロナ、レアル・マドリード、ヘタフェ、ラヨ・バジェカーノはレトロユニフォームを着用しない。バルサと後者2クラブは準備上の問題を理由に挙げているが、マドリードは完全にこの企画から距離を置いていると報じられている。
生き続ける遺産を形作る
リーグ関係者はこの企画を、サポーターの異なる時代をつなぐ重要な感情的な架け橋と位置付けている。ラ・リーガクラブオフィスのディレクター、ハイメ・ブランコは「レトロデーは、クラブの歴史と数世代のファンを形作ってきた象徴に敬意を表するまたとない機会だ。過去を現在に呼び戻し、ファンと感情的につながる体験を創出し、遺産を築き続ける方法である」と強調した。 このコレクションをスペイン・ファッションウィークで発表することは、ピッチの外へそのアイデンティティを広げ、サッカーを文化と創造性の最前線に押し上げる理想的な方法です」と述べた。
完全な視聴覚リセット
「42の遺産、42の勝利への道」と題されたこのキャンペーンは、選手のユニフォームをはるかに超えた没入型体験を目指している。テレビ放送はレトロ調のグラフィックと独自のビジュアルアイデンティティを取り入れ、視聴者を過去へと誘うスタイルの刷新が行われる。この横断的プロジェクトにはレジェンド選手、スポンサー、そして「レジェンズ、サッカーの聖地」博物館が参加し、デジタルと物理の両プラットフォームで歴史的物語を拡大する。 しかし、バルセロナやマドリードといったスペインを代表する2大クラブがユニフォームの採用を拒否したことは、スペインサッカーの共有されたアイデンティティを称えることを意図したプロジェクトの総合的なインパクトを弱めていると言える。
キャットウォークからピッチへ
参加チームのユニフォームは、3月19日に開催されるメルセデス・ベンツ・ファッションウィーク・マドリードの主要イベントで発表される予定だ。この文化的な披露の後、ファンはリーガ・エスパニョーラ第31節とセグンダ・ディビシオン第35節で、再解釈されたクラシックユニフォームが試合で着用される様子を目にすることができる。 リーグの大半がこのスタイル変更を受け入れる一方、4チームは2025-26シーズンの標準ユニフォームを着用し続ける。欧州主要リーグで唯一この協調的取り組みを実施するラ・リーガは、商業的影響とファンエンゲージメントを評価し、「レトロ」ユニフォーム試合が恒例となるか判断する方針だ。
