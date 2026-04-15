バルセロナとマンチェスター・シティが、パルメイラスの16歳MFを巡って争奪戦を繰り広げている。バルセロナは、エンドリックとエステヴァオの獲得失敗を繰り返さないよう、今回の獲得に執念を見せている。

背番号10のコンセイサオは、パラグアイ開催の南米U-17選手権で1ゴール2アシストを記録し、鮮烈デビューを飾った。専門家は彼を「エステヴァオ全盛期を思わせる特別な選手」と評価する。 本人は最近のインタビューで「1対1やドリブル、スピードで抜き去るのが大好き」と明かし、目標を問われると「僕のロールモデルはエンドリックだ」と誇らしげに語った。