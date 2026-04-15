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バルセロナとマンチェスター・シティが、パルメイラスの16歳MFを巡って争奪戦を繰り広げている。バルセロナは、エンドリックとエステヴァオの獲得失敗を繰り返さないよう、今回の獲得に執念を見せている。
バルセロナ、ブラジルの逸材獲得へ交渉加速
『AS』紙によると、バルセロナはコンセイサオの獲得へ接触を強化している。カタルーニャのクラブは、この攻撃的MFがコピニャでブレイクする以前から成長を見守ってきた。同大会では7試合で4ゴール3アシストを記録している。 エンドリック、エステヴァオ、ライアンとの交渉で苦い思いを繰り返さないため、バルサは迅速に交渉し主導権を握った。2029年1月まで有効な契約には1億ユーロの違約金があるが、パルメイラスは半額の5000万ユーロ（固定額と変動額）で合意する見込みだ。
マンチェスター・シティがプレミアリーグの首位争いをリードしている
長期にわたる争奪戦のライバルはマンチェスター・シティとチェルシーだ。ESPNブラジルによると、シティは他のイングランドクラブの介入を防ぎ、この10代選手を囲い込もうとしている。ガブリエル・ジェズス、ヴィトール・レイス移籍で築いた関係を活かし、シティは現時点で最高額となる4000万ユーロの暫定オファーを提示。チェルシーのオーナー陣も状況を注視し、正式オファーを出すタイミングを待っている。
頭角を現しつつある有望な若手
背番号10のコンセイサオは、パラグアイ開催の南米U-17選手権で1ゴール2アシストを記録し、鮮烈デビューを飾った。専門家は彼を「エステヴァオ全盛期を思わせる特別な選手」と評価する。 本人は最近のインタビューで「1対1やドリブル、スピードで抜き去るのが大好き」と明かし、目標を問われると「僕のロールモデルはエンドリックだ」と誇らしげに語った。
- Cesar Greco / Palmeiras
将来どうなるか
コンセイサオンは18歳になるまで欧州移籍できない。パルメイラスは売却を急がず、U-17大会後にアベル・フェレイラ監督のトップチームへ昇格させる予定だ。海外移籍前にトップチームの主力に育てるのが目的だ。