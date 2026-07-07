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Yamal MessiGetty
Mohamed Saeed

翻訳者：

バルセロナとスペイン代表の若手、ラミン・ヤマルは、ポルトガル代表DFヌノ・メンデスをドリブルで負傷させたことで「ミニ・メッシ」と呼ばれるようになった。

ラミン・ヤマル
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ポルトガル 対 スペイン

バルセロナの若手、ラミン・ヤマルは2026年W杯で好パフォーマンスを見せ、元マンチェスター・ユナイテッド主将のネマニャ・ヴィディッチから「ミニ・メッシ」と称された。この10代ウインガーは、スペインがポルトガルを破り準々決勝進出を決める立役者となった。

  • ヴィディッチが「ミニ・メッシ」を称賛

    ヴィディッチは、ヤマルのファンが増え続ける中、このバルセロナの若手ウインガーを伝説的な選手に例えた。スペインのベスト16での勝利で、この10代選手がポルトガルの左サイドを翻弄する姿を見た後、元セルビア代表は18歳の類まれな才能を率直に称えた。

    ヴィディッチはA Bola紙にこう語った。「彼は素晴らしく、特別だ。私は彼を『ミニ・メッシ』と呼んでいる。ドリブルで何度もサイドを突破し、そのうちの1回でヌノ・メンデスを負傷させた。」 この比較は、ラ・マシア育ちの若手をカンプ・ノウのレジェンドに重ねる最高級の賛辞だ。

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    ヌノ・メンデスの決闘

    ヤマル対メンデスの1対1は、大会屈指の注目カードだった。PSGのDFは過去に対ヤマルを封じた実績がある。しかしバルサの若きスターは粘り強いドリブルでサイドバックを追い込み、56分に相手の体力を奪った。

    メンデスは56分、相手のスピードと動きに対応しきれずピッチを去った。代わって元バルセロナのネルソン・セメドが入ったが、時すでに遅し。スペインは堅守を続け、6試合連続無失点で勝利を収めた。

  • 「ドリブルの技」がもたらす影響

    ヴィディッチは、ヤマルの型破りな動きに感銘を受けた。方向転換の巧みさとディフェンダーのバランスを崩す能力は、予測しやすい選手に慣れた現代のフルバックにとって悪夢だ。ヴィディッチは、メンデスが早期に退場したのは、この10代選手がかけ続けた執拗なプレッシャーが原因だと語った。

    「ラミンがメンデスの負傷の原因だ。彼こそがまさにそういうタイプの選手なんだ」とヴィディッチは試合のハイライトを振り返りながら説明した。「ラミン・ヤマルは直線的に走ることはない。常にボールを持って走り込み、信じられないようなプレーを見せる。ピッチ上の彼のプレーを見るのは、まさに至福のひとときだ。」

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  • Lamine Yamal Spaingetty

    スペインの今後の道筋

    「ミニ・メッシ」の個人技が注目される一方、ラ・ロハのチーム力は世界舞台で人々を感嘆させ続けている。

    この勝利で、大会序盤のカーボベルデ戦で出遅れたスペインは、2度目のW杯制覇へ再び歩み始めた。

    準々決勝のベルギー戦を前に、10代のエースのコンディションが北米での最後の難関突破と7月19日の決勝進出の鍵となる。

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