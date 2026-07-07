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バルセロナとスペイン代表の若手、ラミン・ヤマルは、ポルトガル代表DFヌノ・メンデスをドリブルで負傷させたことで「ミニ・メッシ」と呼ばれるようになった。
ヴィディッチが「ミニ・メッシ」を称賛
- AFP
ヌノ・メンデスの決闘
ヤマル対メンデスの1対1は、大会屈指の注目カードだった。PSGのDFは過去に対ヤマルを封じた実績がある。しかしバルサの若きスターは粘り強いドリブルでサイドバックを追い込み、56分に相手の体力を奪った。
メンデスは56分、相手のスピードと動きに対応しきれずピッチを去った。代わって元バルセロナのネルソン・セメドが入ったが、時すでに遅し。スペインは堅守を続け、6試合連続無失点で勝利を収めた。
「ドリブルの技」がもたらす影響
ヴィディッチは、ヤマルの型破りな動きに感銘を受けた。方向転換の巧みさとディフェンダーのバランスを崩す能力は、予測しやすい選手に慣れた現代のフルバックにとって悪夢だ。ヴィディッチは、メンデスが早期に退場したのは、この10代選手がかけ続けた執拗なプレッシャーが原因だと語った。
「ラミンがメンデスの負傷の原因だ。彼こそがまさにそういうタイプの選手なんだ」とヴィディッチは試合のハイライトを振り返りながら説明した。「ラミン・ヤマルは直線的に走ることはない。常にボールを持って走り込み、信じられないようなプレーを見せる。ピッチ上の彼のプレーを見るのは、まさに至福のひとときだ。」
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スペインの今後の道筋
「ミニ・メッシ」の個人技が注目される一方、ラ・ロハのチーム力は世界舞台で人々を感嘆させ続けている。
この勝利で、大会序盤のカーボベルデ戦で出遅れたスペインは、2度目のW杯制覇へ再び歩み始めた。
準々決勝のベルギー戦を前に、10代のエースのコンディションが北米での最後の難関突破と7月19日の決勝進出の鍵となる。
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