バルセロナとスペイン代表の若手、ラミン・ヤマルは、ポルトガル代表DFヌノ・メンデスをドリブルで負傷させたことで「ミニ・メッシ」と呼ばれるようになった。

ヴィディッチは、ヤマルの型破りな動きに感銘を受けた。方向転換の巧みさとディフェンダーのバランスを崩す能力は、予測しやすい選手に慣れた現代のフルバックにとって悪夢だ。ヴィディッチは、メンデスが早期に退場したのは、この10代選手がかけ続けた執拗なプレッシャーが原因だと語った。

「ラミンがメンデスの負傷の原因だ。彼こそがまさにそういうタイプの選手なんだ」とヴィディッチは試合のハイライトを振り返りながら説明した。「ラミン・ヤマルは直線的に走ることはない。常にボールを持って走り込み、信じられないようなプレーを見せる。ピッチ上の彼のプレーを見るのは、まさに至福のひとときだ。」