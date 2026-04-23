スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、水曜夕方の初期検査で、18歳のフォワードは太腿筋肉断裂と診断された。
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バルセロナとスペイン代表に負傷者続出！ ラミン・ヤマル、W杯を前に最悪の事態に直面
報道によると、最大6週間の離脱となる見込みだ
ヤマルは少なくとも5～6週間離脱し、回復が遅れればさらに長期化する恐れがある。これにより国内リーグの残りは全休し、ワールドカップ出場も不透明になった。木曜日に追加検査を行う予定だ。
大会まであと7週間で、スペインは開幕から4日後の6月15日にカーボベルデと初戦を迎える。
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ヤマルはPKを決めた直後に負傷した
ヤマルはセルタ・ビーゴ戦で奇妙な負傷をした。40分、18歳の彼は自ら獲得したPKを冷静に決め、バルサに先制点をもたらした。この1点がそのまま試合終了時のスコアとなった。 しかし彼は得点を喜ぶことなく、直後にベンチに負傷を知らせた。そのままピッチに倒れ込み、チームメイトは困惑した。
医療スタッフがすぐに入場し、治療を行った。彼は足を引きずり、落胆した様子でトンネルへ。代わりにルーニー・バルジが投入された。
ヤマルが離脱してもバルセロナはレアル・マドリードに十分な勝ち点差をつけているが、5月のクラシコなど連覇へはまだ重要な試合が残っている。