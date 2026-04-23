バルセロナとスペイン代表に負傷者続出！ ラミン・ヤマル、W杯を前に最悪の事態に直面

ヤマルはセルタ・ビーゴ戦で奇妙な負傷をした。40分、18歳の彼は自ら獲得したPKを冷静に決め、バルサに先制点をもたらした。この1点がそのまま試合終了時のスコアとなった。 しかし彼は得点を喜ぶことなく、直後にベンチに負傷を知らせた。そのままピッチに倒れ込み、チームメイトは困惑した。

医療スタッフがすぐに入場し、治療を行った。彼は足を引きずり、落胆した様子でトンネルへ。代わりにルーニー・バルジが投入された。

ヤマルが離脱してもバルセロナはレアル・マドリードに十分な勝ち点差をつけているが、5月のクラシコなど連覇へはまだ重要な試合が残っている。