バルセロナとオランダ代表のフレンキー・デ・ヨングが膝の靭帯損傷と診断された。彼はワールドカップ中、痛みを我慢してプレーしていた。

2019年にアヤックスからバルセロナへ移籍金7500万ユーロで加入したデ・ヨングは、加入後ラ・リーガ3回、コパ・デル・レイ2回、スペイン・スーパーカップ3回を制した。彼はこのほど、自身の献身を疑問視する声に対し反論した。 「普段は自分について書かれることにあまり気を留めないが、最近、私の怪我やバルセロナでの状況について多くの憶測が飛び交っている」と、このMFはファンに向けたメッセージで説明した。

続けて「虚偽の報道でクラブへの絆や献身を疑われるのは苦しい。サッカーは私にとってすべてで、いつもバルセロナと祖国のために全力を尽くしてきた。だからこそ経緯を伝えたい。私は仕事も身体もチームへの責任も真剣に受け止めている。だが時にはどうにもならないこともある。今回のけがもその一つだ」と語った。