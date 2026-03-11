バルセロナとアーセナルが狙うジュリアン・アルバレス、アトレティコ・マドリードがトッテナムをチャンピオンズリーグで粉砕した後に衝撃の移籍発言

アルゼンチン人選手のトッテナム戦での見事なプレーは、特に2026年の苦しいスタートを経て、彼の決定力の高さを改めて印象づけるものだった。チャンピオンズリーグでの2得点以前、アルバレスは年明け以降わずか3得点しか挙げていなかった。レアル・オビエド戦での最近の得点は、4ヶ月ぶりのリーガ・エスパニョーラでのゴールとなった。大舞台で得点感覚を取り戻したことについて語る彼の安堵は明らかだった。

「個人的に助けになるが、私は常に問題なかった」とアルバレスは付け加えた。「単に波の問題だ。得点できない時期もあったが、常に100％の力を出している。 チームメイトはそれを理解し、評価してくれている。それが僕にできることだ。調子の良し悪しはサッカーの一部。ただ今はうまくいっていなかったが、ストライカーとして、そしてこのチームへの思いや責任を考えれば、得点やアシストで貢献したい」