AFP
翻訳者：
バルセロナとアーセナルが狙うジュリアン・アルバレス、アトレティコ・マドリードがトッテナムをチャンピオンズリーグで粉砕した後に衝撃の移籍発言
チャンピオンズリーグ2連勝を受け、ライバルクラブが警戒態勢に
このワールドカップ優勝者は、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者として理想的な選手と評価しているとされるバルセロナが最優先の獲得候補として名乗りを上げているほか、アーセナルやチェルシーも関心を示していると報じられている。この移籍の憶測は、トッテナム守備陣の個人ミスを巧みに利用したアトレティコにとって歴史的な夜をきっかけに高まった。 イゴール・トゥドール監督率いるチームは、ゴールキーパーのアントニン・キンスキーが悪夢のようなスタートを切ったため、試合開始 15 分で 3 点のビハインドを背負いました。アルバレスは、この混乱の主犯格であり、2 ゴールを決め、ホームチームが最終的に 5 対 2 の大勝で第 1 戦を終えることに貢献し、事実上、決勝トーナメント 16 強の座を決定づけました。
- AFP
アルバレスは退団の可能性を残す
試合終了のホイッスル後、アルバレスは自身の将来について質問を受けたが、アトレティコの立場から見て最も安心できる回答とは言い難いものだった。「言うことはない。こうした話は話題になるものだ。SNSでも多くの議論が交わされ、誰もが意見を投稿し、大げさに騒がれる。私は何も言っていない。ここでの生活は問題ない。とても幸せだ。全ての大会で戦っている」と彼はディARIO AS紙の取材にこう語った。 「私は何も言っていない。ただの噂だ。大げさに騒がれているだけだ。アトレティコで幸せだし、満足している。戦っている。チャンピオンズリーグでも好調だし、コパ・デル・レイの決勝にも進んでいる」
2026-27シーズンに他クラブ移籍の可能性について問われると、アルバレスはこう付け加えた。「何が起こるか分からない。可能性はあるし、ないかもしれない。 ここでの生活は非常に満足している。この質問は繰り返しされるが、現状に満足している。日々の練習に集中し、向上と全力を尽くすことに専念している。クラブについて悪いことは一度も言っていない。非常に感謝している。サポーターが示してくれた愛情に、心から幸せを感じている」
再びゴールへ
アルゼンチン人選手のトッテナム戦での見事なプレーは、特に2026年の苦しいスタートを経て、彼の決定力の高さを改めて印象づけるものだった。チャンピオンズリーグでの2得点以前、アルバレスは年明け以降わずか3得点しか挙げていなかった。レアル・オビエド戦での最近の得点は、4ヶ月ぶりのリーガ・エスパニョーラでのゴールとなった。大舞台で得点感覚を取り戻したことについて語る彼の安堵は明らかだった。
「個人的に助けになるが、私は常に問題なかった」とアルバレスは付け加えた。「単に波の問題だ。得点できない時期もあったが、常に100％の力を出している。 チームメイトはそれを理解し、評価してくれている。それが僕にできることだ。調子の良し悪しはサッカーの一部。ただ今はうまくいっていなかったが、ストライカーとして、そしてこのチームへの思いや責任を考えれば、得点やアシストで貢献したい」
- Getty Images Sport
アトレティコの強硬姿勢に異議が唱えられる
選手の認めたにもかかわらず、アトレティコの首脳陣は完全な安定感を装おうとしている。エンリケ・セレソ会長は最近、公式に「このフォワードは売り物ではない」と表明し、彼がシメオネ監督の構想における重要な柱であり続けると述べた。しかしアルバレスの最近の発言は、彼の個人的な立場が、現在の公式見解が示唆するほど硬直したものではない可能性を示唆している。
広告